В Екатеринбурге открылся уральский «спутник» Государственного Эрмитажа

Светлана ТОЛМАЧЕВА, Екатеринбург

«Уральский Эрмитаж» появился благодаря соглашению с Государственным Эрмитажем на базе Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ). До 31 октября там работает выставка, приехавшая из Санкт-Петербурга, в составе которой работы Моне, Дега, Ренуара, Гогена, Ван Гога.

За первые выходные «Эрмитаж-Урал» посетило более 2700 екатеринбуржцев. А первыми гостями культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал» 1 июля, накануне открытия, стали министр культуры РФ Ольга Любимова и руководство Свердловской области и Екатеринбурга. Глава Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский присоединился к торжественной церемонии в режиме онлайн.

Открывшийся на Урале центр называют «спутником» Государственного Эрмитажа. Он одновременно является частью Екатеринбургского музея изобразительных искусств, и называть центр филиалом питерского Эрмитажа было бы не вполне верно: управление центром осуществляет именно ЕМИИ, финансирование нового пространства тоже было местным, региональным.

Дата открытия была выбрана не случайно: 1 июля 1941 года из Ленинграда в Свердловск отправился первый эшелон с эвакуированными шедеврами. Всего тем летом, в первый год Великой Отечественной войны, из Эрмитажа на Урал было доставлено 1,118 миллиона экспонатов. Их разместили в Свердловской картинной галерее (ныне — Екатеринбургский музей изобразительных искусств), римско-католическом храме Зачатия святой Анны и печально известном доме инженера Ипатьева (в подвале которого в ночь с 16 на 17 июля 1918 года была расстреляна царская семья), где в те годы находился Уральский филиал Музея Революции и Антирелигиозного музея. Обратно в Ленинград спасенные сокровища вернулись осенью 1945 года.

Соглашение о создании на базе Екатеринбургского музея изобразительных искусств культурно-выставочного центра было подписано с Эрмитажем еще в 2014 году. Реализация проекта шла медленно из-за проблем с финансированием. Дата открытия несколько раз переносилась — в том числе из-за пандемии. И наконец, 3 июля 2021 года долгожданный центр распахнул свои двери для горожан. Помимо выставочного пространства, расположенного в отреставрированной картинной галерее на улице Вайнера в самом центре Екатеринбурга, «Эрмитаж-Урал» располагает современными музейными площадями, которые были построены рядом с историческим зданием. Обе части — старая и новая — представляют собой единый комплекс.

Построено современное фондохранилище с реставрационными мастерскими. Кроме того, теперь здесь есть также лекторий, библиотека, кофейня, точки подзарядки мобильных телефонов, музейная лавка, мягкие зоны для отдыха .

Первым проектом в отреставрированных залах картинной галереи стала выставка из собрания Государственного Эрмитажа — французская живопись и скульптура XIX века «От романтизма к импрессионизму». С 3 июля по 31 октября 2021 года уральцы могут увидеть шедевры таких мастеров, как Гюстав Курбе, Клод Моне, Камиль Писсарро, Огюст Ренуар, Эдгар Дега, Поль Гоген, Винсент Ван Гог, Поль Сезанн. Специально для выставки были выбраны 22 экспоната из бронзы и мрамора — среди них работы Жюля Далу и Огюста Родена. В этом пространстве в будущем предполагается представлять сменные экспозиции из коллекции Государственного Эрмитажа.

Вниманию посетителей предлагается и постоянная экспозиция западноевропейского искусства XV — начала XX века. На момент основания Свердловской картинной галереи она включала в себя живописные полотна XVII–XIX веков, несколько мраморных скульптур, предметы декоративно-прикладного творчества, которые попали на Урал еще до революции. В знак благодарности в послевоенные годы Эрмитаж пополнил коллекцию 200 произведениями, большую часть которых составили работы европейских авторов.

В память о пребывании Эрмитажа в Свердловске на мансардном этаже центра создана мемориальная экспозиция, посвященная подвигу сотрудников музея, спасавших произведения искусства в годы Великой Отечественной войны. Здесь воссоздана атмосфера 1941 года — зрители попадают в историческую реконструкцию: они как будто бы находятся внутри вагона с ящиками, в которых упакованы музейные ценности. Среди них, например, «Возвращение блудного сына» Рембрандта и другие всемирно известные шедевры, отправленные в эвакуацию на Урал. Экспозиция также знакомит с воспоминаниями сотрудников музея, которые отправились в Свердловск вместе с экспонатами.

«Мы — город, спасший Эрмитаж. Поэтому концепция нашего центра неразрывно связана с той ролью, которую сыграла Свердловская картинная галерея, сохранившая ценности одного из крупнейших музеев мира. Но даже если бы не было этой истории эвакуации, та выставка, с которой открылся центр, имеет колоссальное значение для культурной жизни Екатеринбурга — половина картин в экспозиции из постоянной коллекции Государственного Эрмитажа. Впервые горожане увидят подлинные работы величайших художников, которые перевернули в свое время представление о том, что такое красота, и стали классиками мира искусства. Кроме того, мы надеемся, что посетители оценят наши усилия по реконструкции здания картинной галереи, построенной в 1912 году, и современный подход к организации всего центра «Эрмитаж-Урал», который, несомненно, станет еще одним знаковым местом Екатеринбурга», — рассказал газете «Культура» директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин.

Культурно-выставочный центр «Эрмитаж-Урал» не зацикливается только на тех произведениях, которые проверены временем и являются бесспорными шедеврами. В чердачном помещении представлен проект «Точки опоры», посвященный уральскому современному искусству. Его название перекликается с самим пространством — во время ремонта решено было сохранить массивные деревянные опоры старинной крыши. Поиск точки опоры актуален и для художников, чьи работы после окончания выставки поступят в собрание Екатеринбургского музея изобразительных искусств — Алисы Горшениной (г. Нижний Тагил), Елены Слобцевой (г. Пермь), Федора Телкова (г. Екатеринбург) и Виктора Давыдова (г. Заречный).

Фотографии предоставлены ЕМИИ