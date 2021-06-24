Шершав ли язык новой графики? Выставка «Петербургский плакат. Здесь и сейчас» в галерее Арт-Лига

Евгений ХАКНАЗАРОВ, Санкт-Петербург

26 июня в знаменитом петербургском пространстве современного искусства «Пушкинская, 10» начинает работу выставка «Петербургский плакат. Здесь и сейчас». Событие обещает стать громким, спорным, но оттого и более интересным.

«Пушкинская, 10», расположенная в аккурат напротив Московского вокзала Северной столицы, с первых лет новой России заявила о себе как о территории культуры с особым характером. Выставки, перформансы и акции, проходящие в многочисленных подразделениях этого кластера, всегда сопровождаются возбужденными обсуждениями, очень часто не принимаются значительной частью людей, интересующихся искусством, и, с другой стороны, находят таких же горячих поклонников. Галерея Арт-Лига, устраивая выставку современного петербургского плаката, несомненно, продолжает местную традицию художественного вызова.

Плакат как таковой в принципе является очень «нашим», российским видом графического искусства. Если в Российской империи плакат в первую очередь был явлением коммерческого толка – вспомним многочисленные прекрасные примеры реклам пива, табаков, кондитерских изделий и вин, выполненные в эстетике модерна в первые десятилетия прошлого века. Но годы революции и Гражданской войны резко изменили и стилистику, и содержание плаката, ставшего самым действенным приемом наглядной агитации. Уверен, что у читателя сразу возник в памяти и красноармеец, настырно тыкающий пальцем в прохожего с призывом записаться в добровольцы. И голодающий старик с воздетыми к небу иссохшими кулаками (любопытный парафраз на этот сюжет фигурирует в новом проекте Арт-Лиги). Но все это было общим выраженьем нового советского агитационного искусства, вне какой бы то ни было географической привязки. Историю ленинградского плаката следует начать с возвращения к мирному, обыденному существованию. А повседневность Ленинграда всегда опиралась на бурную культурную жизнь и утонченную красоту городской среды, которые не могли не отразиться на среднем горожанине. Глазу ленинградца были привычны и даже необходимы и терракотово-охристо-гранитная палитра городского пейзажа, и строгость и одновременно воздушность очертаний мостов, шпилей и парадных зданий, и взрывное сочетание света белых ночей с кромешной ноябрьской северной тьмой.

Местные художники-плакатисты не могли не опираться на столь благодатный художественный фундамент. О хрестоматийном понятии «шершавого языка плаката» здесь речи не идет. Даже суровый свинцового цвета крейсер «Аврора» предстает изящным историческим персонажем с изысканным силуэтом в динамичном свете прожекторов, придающем сюжету динамику, легкость и редкостную убедительность. Что уж говорить про сугубо мирные плакатные сюжеты. В двадцатые годы активно продвигался «Ленинградский бюро реклам», подразделения которого находились на площади Островского и проспекте 25-го Октября (ныне Невский). На этих работах, призывающих больше читать и просвещаться, курить папиросы «Октябрина» или строить отечественный воздухофлот, много пространства и движения и мало официозности, так характерной для плакатов новой советской столицы, перенесенной в Москву. Еще ярче эти тенденции заметны на знаменитой работе Александра Родченко, посвященной Ленгизу (со знаменитым «криком» Лили Брик) или на акварельных по сути плакатах, рекламирующих парфюмерную продукцию треста «Ленжэт». У целевой аудитории не возникало никакого сомнения – это именно город на Неве, это ленинградская продукция. Особый ленинградский почерк местный плакат сохранял и в пятидесятые – семидесятые годы. Отдельную главу составляют знаменитые ленинградские театральные афиши, авторами которых были Натан Альтман, братья Стенберги, Борис Кустодиев, Николай Акимов и другие мастера. И совсем другое, но также отчетливо узнаваемое лицо, исполненное благородной скорби, ленинградский плакат обрел в годы блокады. И эта тема также затронута в новом проекте.

И вот, спустя годы, специалисты снова находятся в поисках идентичности плаката, рожденного в северной столице. О том, как возникла идея выставки «Петербургский плакат. Здесь и сейчас», "Культуре" рассказала куратор Юлия Рыбакова:

- Все началось с моего личного интереса к этой теме. Я поняла, что когда речь идет о плакате двадцатых годов, у меня есть четкое представление, как он выглядел. Когда мы говорим о плакате военных лет – то же самое, мне хорошо известен его обобщенный образ. Но когда я думаю о петербургском плакате, никакого общего образа у меня нет, хотя с этим явлением я постоянно сталкиваюсь. Тогда я обратилась к одному из ведущих питерских дизайнеров Даниилу Вяткину и предложила ему сделать такой проект, он стал сокуратором этой выставки. Мы решили пригласить уже известных в Петербурге дизайнеров, объявить open call для всех желающих и посмотреть, что в нашем городе делается в этой области.

Когда мы стали собирать заявки, нам писали из-за границы очень много людей, которые тоже хотели бы принять участие. Но пока мы ограничились локальным уровнем, хотя есть мысли продолжать и превратить петербургский проект в международный.

Я подходила к выставке с открытой душой, у меня не было конкретных стереотипов и ожиданий. Мы не ограничивались конкретными темами. Мне были интересны художественные решения, увидеть какие-то параллели с плакатами прошлых лет, посмотреть, насколько преодолен постмодернизм, насколько используются образы культуры в этих плакатах. Самый главный вывод, который мы сделали – афиша меняет свое значение в информационном обществе. Поскольку люди получают информацию в основном через интернет, нет смысла размещать на афише большое количество информации и это позволяет художникам более свободно обращаться с текстом, со шрифтами. Много работ выполнены в стиле минимализма, поскольку на плакате остается много свободного места.

К нам не приходило каких-то работ, которые можно было бы назвать неэтичными или пропагандирующие запретные вещи. Наш выбор был довольно свободным. Один из выводов, которые я сделала лично для себя – плакат становится интернациональным языком, те приемы, которые используют художники, могли бы быть сделаны и в другой стране. Да, еще в какой-то мере сохраняется история про то, что рекламный плакат не отличается хорошим качеством. Но мы все чаще видим достойные примеры. Театральные афиши вообще находятся в расцвете жанра и их обилие на выставке подтверждает статус Санкт-Петербурга как культурной столицы, – говорит она.

Видимо, ограниченной экспозиционной площадью следует объяснить тот факт, что организаторы не совершили очевидный шаг и не сделали выставку сравнительной, разместив рядом работы нынешних дизайнеров и советской поры. Но, может, такой ход отвлек бы внимание зрителя от новых поисков в искусстве плаката. Нельзя не допустить и того факта, что такое сравнение оказалось бы нелестным для некоторых участников выставки. В любом случае на «Пушкинской, 10» об искусстве – спорят.

Как уже говорилось, тематика представленных работ самая разнообразная. Это и театральные афиши, и плакаты, поднимающие острую экологическую тематику, и работы, посвященные цифровизации общества – плакаты, стилизованные под QR- и штрихкоды, вообще находятся в тренде. Не обошлось без обращения к всегда актуальной русской классике, а также к политической теме, хотя она очень скользкая, а жанр политического плаката, по мнению многих специалистов, в принципе находится в упадке. Свой отпечаток на искусство современного плаката наложила и пандемия. Например, художник Таня Сафонова представила две чудесных работы «Оставайтесь дома» и «Мойте руки с мылом», стилизованные под народную вышивку. Ольга Коваленко в своем плакате с подлинно петербургским изяществом прорекламировала артхаусную ленту режиссера Ирины Евтеевой «Мелодия струнного дерева», созданную при поддержке Министерства культуры РФ. Сильнейшее впечатление производит работа Никиты Богданова «900 кругов ада», посвященная блокадному Ленинграду. Вместе с тем, в отбор попали и плакаты, вызвавшие изумление и даже оторопь, но здесь я обойдусь без конкретных имен – в конце концов, это чистой воды вкусовщина.

В Арт-Лиге будут выставлены не все заинтересовавшие кураторов произведения. Но желающие смогут увидеть их в онлайн-зеркале проекта. Сама же выставка будет открыта с 26 июня по 29 августа.

Фотографии предоставлены галереей Арт-Лига.