Художник Александр Пономарев: «В России чтобы стать известным художником, надо сначала сделать выставку в Париже или в Нью-Йорке»

Тамара ЦЕРЕТЕЛИ

В интервью «Культуре» художник рассказывает об искусстве для рыб и птиц, кораблях в пустыне и артистических субмаринах.

Александр Пономарев в прошлом – офицер плавсостава, командир торпедного отсека подводной лодки. А ныне – один из самых востребованных российских художников на Западе. Да и у нас тоже. Человек, соединивший подводный и надводный флот с искусством, мастер «анти-паблик-арта», комиссар Антарктической биеннале и постоянный участник биеннале Венецианской. Это его стараниями в Гранд Канале на глазах изумленной толпы всплывала раскрашенная субмарина, она же появлялась перед Лувром (проект, реализованный совместно с прославленным музеем), а затем и в Москве-реке. Это его инсталляция из ветроуказателей трансформировала фасад ГМИИ им. Пушкина («Вертувианский человек») и благодаря ему исчезал целый остров в Баренцевом море.

- Вы, можно сказать, «рассекретили» наш подводный флот – лишили его камуфляжа. Раскрасили. В чем суть проекта?

- Дело в том, что первое подводное судно нарисовал художник – Леонардо да Винчи. Но в одном из своих кодексов – Лестерском – он написал, что специально не раскрывает способ долго оставаться под водой, дабы это не использовали для «убийства на дне морей». И засекретил свое изобретение. Он же рисовал машину для покорения и исследования пространства. И вот я, маленький художник по сравнению с Леонардо, попал в закрытую зону на Севере, на базу подводных лодок, и проделал обратное действие – на некоторое время поменял функцию боевого корабля. Ведь что главное для подводной лодки? Скрытность! А я лишил ее этого. Таким образом я как бы возвратил художникам художническое. Когда эта лодка проделала путь в Северном Ледовитом океане, там остался условный след – я назвал его «Северный путь Леонардо». А потом уже начал строить флот добрых подводных лодок для защиты интересов арт-сообщества.

- А как вам удалось уговорить моряков на такую авантюру? Это же под трибунал можно попасть.

- По большому счету и моряки, и летчики, то есть люди, связанные с простором, – ребята авантюрные. Это мальчишки, когда-то из бумаги сделавшие кораблик или самолетик. C ними иногда легче разговаривать, чем с кураторами: потому как деятели искусства – люди снобские, каждый создает свою зону, которую надо огородить. А моряки совсем другие. К тому же когда я затевал свой проект на дворе стояли 90-е – флот был в плачевном состоянии. Я думал, если у нас нет возможности кому-нибудь пригрозить, то мы их напугаем или обрушим их восприятие. Вот они увидят раскрашенную подводную лодку, обалдеют и скажут: «Ну, русские!»

- Обалдели?

- Конечно! До сих пор балдеют. Кстати, у многих адмиралов, которые уже в отставку ушли, дома висят фотографии моей первой подводной лодки. А в городе Полярном, где я эту лодку расписывал, мы организовали первый музей – собрали картинки у друзей, РОСИЗО нам выделил работы из своих запасников… Потом я в Баренцевом море острова уничтожал – тоже с флотом (в 1997 году Александр Пономарев провел акцию, в ходе которой на время «стер с лица земли» остров Седловатый, – "Культура".). Так что там уже привыкли ко мне.

- Вы окончили одесское Высшее инженерно-морское училище, служили на флоте – в том числе, подводном. Потом стали художником. Но море вас не отпускает. Моряки бывшими не бывают?

- Точно. Единственное место, где чувствую себя спокойно – палуба корабля. Сейчас, конечно, вахту стоять не приходится, я там в основном рисую и делаю свои проекты. Вот из-за пандемии полтора года дома пришлось сидеть и, честно говоря, уже сил нет – в море хочется.

- Вы расписывали обломки погибших кораблей на Балтийском море. Что это – ответственность моряка перед затонувшими судами?

- Это еще до подводных лодок было. Я сам несколько раз на тот свет попадал – и на кораблях, и без них. Знаю, что это такое. У любого моряка, смотрящего на корабельные обломки, сердце сжимается. Ведь никогда не скажешь про машину, что она «погибла». А моряки о корабле только так говорят – «погиб». Корабль одушевляется, его наделяют человеческими качествами. Здесь я сделал такой культурный жест: переместил погибшие корабли в иное пространство – художественное. Вот приходит бывший моряк на эти палубы и делает их произведениями искусства. И у них начинается другая жизнь.

- Вы утверждаете, что вам ближе не эпатаж и провокация, которые часто ассоциируются с современным искусством, а авантюра, приключение. При этом некоторые Ваши проекты вполне можно счесть за провокацию – та же подводная лодка на Венецианской биеннале.

- Что такое авантюра? Это действие без гарантии результата. А что такое провокация? Это когда ты вбрасываешь какое-то действие, потом отходишь в сторону и наблюдаешь – как реагирует ваш брат, пресса. В чем у меня провокация? В том, что я на подводной лодке в Венецию приплыл? Ну, не знаю. Ничего провокативного здесь нет, концепция художественного подводного флота у меня развивается уже десятилетиями. Я же не только в Венецию приплыл – и в Париж, и Москву, и на Север. В общем-то, все мои проекты – одно сплошное авантюристическое плавание. Но я всегда действовал исходя из абсолютной любви к флоту, к морю и вообще к бесконечному океану.

- Вы как-то говорили – мы живем в мире, где президенты подобны капитанам, убегающим с тонущих кораблей. И спасать нас некому. Откуда такое апокалиптическое ощущение?

- Я делал проект «Голос в пустыне» на Биеннале современного искусства в Марракеше: построил огромный клон «Коста Конкордия» – затонувшего судна, которое бросил капитал и удрал. В это же время сбежал и президент Украины. Все бегут... А ведь для морской касты самое страшное преступление – оставить гибнущий корабль с людьми. Такого быть не может. Капитан не имеет права уйти, пока все не будут спасены. Самый известный случай – «Титаник», где последним ко дну ушел командир судна. История с «Коста Конкордия» говорит о том, что даже в таких особых профессиональных сообществах происходят странные изменения. К тому же все это пересеклось с моим пребыванием на грани жизни и смерти. Так что с одной стороны я призывал всех капитанов возвратиться на борт, с другой – сам вернулся на борт жизни после швейцарской больницы. Для меня вообще тема спасения – одна из самых важных. Как и пафос плавания, движения. Мои путешествия в Антарктику или в Арктику с этим и связаны – с поисками земли, где нет устоявшейся социальности, еще нет правил, где культура только начинает зарождаться. Там не существует суверенитета – кстати, Договор об Антарктиде, подписанный в 1959 году и ратифицированный в 1961-м, ни разу не нарушался. Хотя сколько войн после этого было, и, кажется, не выполнялась ни одна международная договоренность.

- Вы долго вынашивали идею Антарктической биеннале. Вас, наверное, считали сумасшедшим.

- Никто не верил, что это может состояться. Идеи у меня появились в научных экспедициях, куда я ходил благодаря своим друзьям – ученым-океанологам. Потом надо было убедить людей, найти деньги – я хотел, чтобы проект стал наднациональным, как и сама Антарктида, и финансы были не только русские, но и американские, французские, китайские… В этом смысле тоже нелегко пришлось, но все равно получилось. Меня интересовало, как сделать так, чтобы искусство в Антарктиде было экологичным, но при этом не петь каждый день про экологию. А то ведь как бывает – вот у нас все поют без конца, а хороших туалетов и мусоросжигательных заводов мы за 30 лет так и не построили. Вообще проблема экологии сейчас связана не столько с взаимодействием человека с природой, а прежде всего с отношением людей друг к другу. И искусство здесь играет не последнюю роль.

- После Антарктической биеннале на континенте не осталось ничего, ни одного арт-объекта – только белое пространство.

- Да, мы не вторгаемся в природу. Во-первых, в Антарктиде это, слава богу, запрещено. Там нет ни добычи полезных ископаемых, ни геологических разработок, только научная и гуманитарная деятельность. А во-вторых, формы современного искусства позволяют многие вещи делать мобильными, представлять их по-другому. К тому же я декларирую искусство для рыб и птиц – вот мои зрители.

- Странно, что при таком подходе к искусству и апокалиптическом видении мира вы еще не построили ковчег.

- Уже построил. Вот тот корабль в пустыне, «Коста Конкордия», который сооружали две деревни берберов, его-то все и назвали ковчегом.

- Когда планируете следующую биеннале в Антарктиде?

- Не будь пандемии, мы бы уже второй раз сходили. Сейчас на такие проекты все труднее доставать деньги. Но с другой стороны, сегодня огромный интерес к экстремальному туризму и искусству в зоне риска. К тому же сейчас все кинулись креативные кластеры создавать. Только не понимают: для того, чтобы их строить, нужны креативные люди. А это кто? Художники, вот их и надо привлекать.

- Считается, что в России нет рынка современного искусства.

- Правильно, его как не было, так и нет. Тут дело в общей ситуации – как в стране относятся к культуре и науке. Для меня все таки главная проблема – права автора. Ведь он как бы нейтрализован, отстранен от своего интеллектуального продукта. В России чтобы стать известным художником, надо сделать выставку в Центре Помпиду или где-нибудь в Америке, а потом на родине все скажут: «О, какой талант!». Это связано именно с тем, что у нас нет индивидуальности, интеллектуальная собственность обезличена. Я знаю миллион людей на Западе, которые что-то изобрели и теперь живут за счет этого. Может, они не миллиардеры, но вполне состоятельные люди. И знаю уйму людей в России, которые изобрели, но ничего с этого не имеют. У нас не может появиться Стив Джобс. Здесь не составляет труда взять изображение и размножить – без упоминания автора. Только что видел: на какой-то презентации показывали тысячу картинок – а чьи они? Вот в парке «Зарядье» мы с архитектором Алексеем Козырем сделали огромную конструкцию – «Ледяную пещеру». Это единственный объект в парке, который имеет авторов – и то исключительно благодаря моему плохому характеру. Я сказал, что не строю никаких аттракционов, а делаю инсталляции, художественные объекты. Но потом ты все равно отстраняешься от своего произведения: теперь я даже не могу повлиять на изменение цвета пола, что, мне кажется, просто глупость. Знаете, когда на Западе у тебя просят картинку для выставки, там кучу договоров надо заполнить. Они перестраховываются. Потому что там работают механизмы авторского права, на этом держится вся творческая система, а потом и рынок в искусстве и в науке. А у нас эти механизмы не работают. И пока данный вопрос не решится, все так и будет продолжаться.

Фотографии из архива художника. На фото: Александр Пономарев на фоне своего арт-проекта -- подводной лодки в Гранд Канале. На фото на анонсе Александр Пономарев в Антарктиде.