Найти, сохранить, показать: в городе на Неве прошел Первый форум частных музеев

Евгений ХАКНАЗАРОВ, Санкт-Петербург

В Юсуповский дворец съехалось около двухсот участников форума, представляющих и столицы, и областные центры, и малые города. Выяснилось, что проблем много, и главная — взаимоотношение с органами государственной власти, от которых частные музеи ждут действенной помощи.

Организатором Первого Межрегионального форума частных музеев, посвященного развитию отрасли, стал Союз частных музеев и коллекционеров при поддержке Министерства культуры РФ. Президент союза Семен Жильцов, открывая мероприятие, среди главных вызовов назвал пандемию, которая пагубно отразилась на посещаемости и работе музеев, а также вызванный в связи с этим экономический кризис. Работа форума показала, что у участников, что называется, наболело: обсуждения оказались весьма бурными.

Но сначала гости осмотрели устроенную организаторами выставку, демонстрирующую все разнообразие частных музеев России. В витринах можно было увидеть и советскую неваляшку, и посуду из тончайшего фарфора, историческую керамическую печь, пишущие машинки, изделия народных промыслов, дореволюционную упаковку и многое другое — чем только не увлекаются отечественные собиратели! И показать они могут — и хотят — многое. Например, москвичка Екатерина Архипова рассказала «Культуре», как она коллекционирует современное лоскутное шитье:

— Я собираю эти предметы около пяти лет. Недавно у меня была выставка во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике, я рада, что ее даже продлили, публике было интересно. Езжу по фестивалям, знакомлюсь с мастерами, лоскутное шитье очень популярно в Екатеринбурге и вообще на Урале, на Дальнем Востоке и Русском Севере. Этим ремеслом занимаются тысячи женщин. Получается по-разному, есть поделки, премьеры декора, а есть вещи музейного уровня. И музеи их время от времени покупают. Но часто такое шитье воспринимается как вещь «из бабушкиного сундука», с некоторым пренебрежением. Почему-то считается нормальным выставлять шпалеры, а лоскутное шитье рассматривают даже ниже декоративно-прикладного уровня. Я вижу свою задачу в том, чтобы пополнять коллекцию экспонатами музейного уровня и изменить такое положение дел. Когда я общаюсь с директорами больших музеев и они видят, что у меня есть, отношение меняется.

Популяризируя свою коллекцию, Екатерина Архипова рассматривает и другие направления развития. Сейчас она занята стартапом — организацией сервиса по планированию путешествий с учетом различных культурных специалитетов в российских регионах, в том числе и малых частных музеев. Коллекционер полагает, что «культурного букинга» недостает современной индустрии путешествий. Такая диверсификация является необходимым шагом для очень многих частных коллекционеров и музейщиков — деньги для развития нужно искать любыми путями. Потому что ждать подарков со стороны не приходится, а местные органы власти часто хочется попросить просто не мешать — об этом на форуме говорили многие.

Момент, когда собиратель перерастает статус коллекционера и ощущает стремление показать экспонаты людям, очень важен, именно с него начинается частный музей. Директор петербургского Музея архитектурной художественной керамики «Керамарх» Константин Лихолат утверждает, что спешить не стоит:

— Взаимодействовать (с государством) необходимо и можно, органы власти слышат, все преодолимо. Но в первую очередь надо понять, чего вы хотите. Создать музей со всеми обязательствами, которые нужно на себя взять, и тогда точно примерить большую, грузную вывеску музея? Либо не надо спешить. Назовитесь коллекцией. Этого не нужно стесняться, ведь за созданием коллекции стоит большая работа и коллекционер становится экспертом.

Если в столицах положение частных музеев более-менее благополучное и есть финансовая подпитка от другого бизнеса основателей, то в провинции, где денежные потоки совсем иные, каждая мелочь становится особенно болезненной и уже отнюдь не мелочью. Где-то владельцы музеев безуспешно пытаются добиться размещения информации о своих музеях на специализированных дорожных указателях к местным достопримечательностям. Кто-то не готов даже вносить членские взносы в тот же Союз частных музеев, но на поддержку все же рассчитывает. Нашлись и те, кто до сих пор удивлен и возмущен тем, что большинство представителей СМИ освещают деятельность музеев только на коммерческой основе (мы рады сообщить, что газета «Культура» к таковым не относится).

Много претензий собравшиеся выдвинули к законодательству, которое, по их мнению, не учитывает всего разнообразия частных музеев и нуждается в корректировке. Много вопросов возникло и по поводу взаимоотношений с Музейным фондом РФ. Организаторами для работы на форуме были приглашены специалисты юридической службы Союза музеев России, которые заверили, что никто не обязывает вносить предметы коллекции в негосударственную часть Музейного фонда. В то же время стоит задаться вопросом: создаваемые частные музеи — это надолго или проект на пять-десять лет? Ведь с точки зрения права частная коллекция следует судьбе своего владельца. А само название «музей» — это не только авторитет, но и необходимость соблюдать единые правила учета и хранения музейных ценностей, вести научную работу. Каждая коллекция, которая выставляется, не должна называться музеем, но может им стать. А государственный учет — это гарантия, что все будет сохраняться. И когда говорится, как мало у частных музеев прав, нужно вспомнить, что музей — это еще и серьезная обязанность.

Примером профанации частного музейного дела на форуме были названы многочисленные «музеи», возникшие при учреждениях общественного питания, когда кондитерский магазин или кафе добавляют в обстановку несколько ширм с произвольно размещенной информацией и именуют себя «кафе-музей». Маркетологические исследования показали, что подобная смена вывески в посещаемом месте дает прирост посетителей на 20–30 процентов. На деле же это просто обман посетителей — нет музея, а есть кафе с элементами исторического интерьера. И очень часто туристы, устремляясь в такой «музей», оказываются разочарованными.

Жаркие споры и дискуссии, которыми был отмечен Первый форум частных музеев, продемонстрировал его необходимость и своевременность. Его участникам еще предстоит превратиться в единую силу, способную и отстоять свои права, и одновременно внести свой вклад в дело сохранения национального достояния нашей страны.

Семен Жильцов, президент Союза частных музеев и коллекционеров, так прокомментировал «Культуре» итоги петербургской встречи:

— Форум дал возможность представителям частных музеев обсудить условия дальнейшего развития отрасли. У нас прошли три тематических круглых стола. Их резолюции были озвучены модераторами на пленарном заседании. Очень важно, что была отмечена необходимость подписания тройственного соглашения между Союзом частных музеев и коллекционеров, Союзом музеев России и Министерством культуры, где будут определены взаимоотношения сторон и прописаны критерии для включения в Реестр частных музеев Министерства культуры РФ. Для нас важно такое сотрудничество, мы придаем большое значение построению партнерских отношений с органами государственной власти и общественными объединениями. Надеемся, что подготовленные на дискуссионных площадках рекомендации и подходы будут способствовать развитию частных музеев и помогут при дальнейшей подготовке правительственных решений.