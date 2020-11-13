Локдаун не для всех: в Москве вступили в силу ограничения для музеев

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА









С 13 ноября городские музеи закрываются, а федеральные продолжат работу — но без временных выставок и экскурсий. Столичные музеи, еще не оправившиеся от весеннего карантинного шока, получили новую встряску. 10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении дополнительных ограничений: с 13 ноября по 15 января 2021-го зрители не смогут посещать выставочные залы и музеи, кроме «официальных мероприятий, организуемых органами исполнительной власти». Выставкам, мастер-классам, публичным лекциям предложили уйти в онлайн. Указ вызвал глухой ропот в музейном сообществе. В тот же день директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак выступила в ТАСС, призвав власти не закрывать музеи. Коллег из Пушкинского поддержал Государственный исторический музей. Далее события развивались стремительно. Утром 11 ноября был опубликован приказ Министерства культуры, скорректировавший решение городских властей. Согласно ему в федеральных музеях — а таких в Москве немало — с 13 ноября по 15 января 2021 года отменяются временные выставки, групповые экскурсии и прочие мероприятия. Зато постоянные экспозиции продолжат работу — правда музеи должны следить за социальной дистанцией и организовать маршруты для посетителей.





Музеи без вернисажей





Представитель пресс-службы ГМИИ им. А.С. Пушкина рассказала «Культуре», что временные выставки действительно приостановили работу. В том числе открывшаяся не так давно экспозиция британского рекламного плаката конца XIX—начала XX века. Часть экскурсий и просветительских мероприятий собираются отменить (деньги за билеты зрителям вернут), другие перенесут на период после 15 января либо переведут в онлайн. А вот постоянная экспозиция будет работать в обычном (для нынешнего времени) режиме: продажа билетов исключительно онлайн, сокращение количества посетителей, бесконтактное измерение температуры и прочие приметы эпохи пандемии.



В Музее архитектуры им. А.В. Щусева до 15 января приостановили открытие новых временных выставок и проведение экскурсий. Поставлены на паузу экскурсии в Доме Мельникова — можно только погулять во дворе. Отменены экскурсии, мероприятия, мастер-классы. Как рассказала «Культуре» пресс-секретарь музея Анна Жукова, выставку живописи Никиты Макарова и выставку «Профессия — реставратор. Мастерские Музея архитектуры им. А.В. Щусева» перенесли на следующий год: «Постоянные экспозиции музея открыты для индивидуального посещения без экскурсионного сопровождения. Свою работу продолжит онлайн-лекторий, посвященный истории русской и зарубежной архитектуры. Он был организован в апреле во время карантина на бесплатной основе, однако в сентябре мы его сделали платным, при этом стоимость одного билета составляет всего 200 рублей».



А вот в Государственном историческом музее три временные выставки закрывать все-таки не планируют. Музей объясняет это тем, что они фактически интегрированы в постоянную экспозицию. Представитель пресс-службы музея рассказала «Культуре»: «Постоянная экспозиция ГИМ продолжает свою работу. В ней есть проекты, которые совмещены или уже едва ли отделимы от постоянной экспозиции. Это три проекта: «Александр III Миротворец», «И.Е. Забелин — летописец русской жизни» и «Фаберже и придворные ювелиры».





«Нужно не плакать, а искать выход»





В целом федеральным музеям удалось избежать полного локдауна. Зато у городских музеев выбора, похоже, не было. Музей Москвы, где на этой неделе открылась грандиозная выставка «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда», послушно приостановил работу 13 ноября (накануне двери для посетителей были открыты до 21-00). Частичной компенсацией для зрителей должна стать параллельная онлайн-программа выставки, которую музей запустил на сайте



Мультимедиа Арт Музей также закрыл двери для посетителей до 15 января. Директор Ольга Свиблова рассказала «Культуре»: «Безусловно, локдаун — это крайне неприятно. Даже если эта эпидемия будет побеждена, боюсь, придут другие: в этом смысле я верю прогнозам ученых. Маски, перчатки, дистанция — все это тяжело, но, вероятно, теперь надолго. Нужно приспосабливаться к нынешней ситуации. За время карантина мы научились делать онлайн-продукты: они помогают выставке жить совершенно другой жизнью. Это незаменимый опыт, который мы продолжаем приобретать. Например, мы представили серию онлайн-премьер в рамках акции «Ночь Искусств»: заранее отсняли, смонтировали. Спасибо «ВКонтакте», который дал трафик. Трансляция шла четыре часа, мы получили 241 тысячу посещений. Это говорит о том, что нам удалость сделать хороший продукт: если неинтересно, смотреть не заставишь. Были зрители не только из Москвы, но и из регионов. Музей не смог бы единовременно принять такое количество посетителей: максимум — восемь тысяч человек, причем люди не увидели бы выставок — только друг друга, как в ночном клубе».



По словам Ольги Свибловой, музей продолжит делать онлайн-продукты, даже если все снова откроется офлайн: «Конечно, необходимы новые навыки, специалисты, оборудование. Но в долгосрочной перспективе все это пойдет музеям на пользу. Онлайн — реальность, которая уже наступила, и музеи не могут к ней не приспособиться. Нужно не плакать, а искать выход. В истории человечества были и более тяжелые периоды. Частному бизнесу, ресторанам, сейчас действительно нелегко. А о нас заботится государство: мы получаем зарплаты и деньги на коммунальные услуги, нам дают субсидии. Мне кажется, нынешний непростой опыт научит нас лучше работать и рассказывать о том, что мы делаем. Онлайн — это тренинг для музеев, а также возможность открыться для гораздо большего количества людей. В этом смысле я не вижу в локдауне ничего страшного». В целом федеральным музеям удалось избежать полного локдауна. Зато у городских музеев выбора, похоже, не было. Музей Москвы, где на этой неделе открылась грандиозная выставка «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда», послушно приостановил работу 13 ноября (накануне двери для посетителей были открыты до 21-00). Частичной компенсацией для зрителей должна стать параллельная онлайн-программа выставки, которую музей запустил на сайте https://vhutemas.mosmuseum.ru/ Мультимедиа Арт Музей также закрыл двери для посетителей до 15 января.рассказала «Культуре»: «Безусловно, локдаун — это крайне неприятно. Даже если эта эпидемия будет побеждена, боюсь, придут другие: в этом смысле я верю прогнозам ученых. Маски, перчатки, дистанция — все это тяжело, но, вероятно, теперь надолго. Нужно приспосабливаться к нынешней ситуации. За время карантина мы научились делать онлайн-продукты: они помогают выставке жить совершенно другой жизнью. Это незаменимый опыт, который мы продолжаем приобретать. Например, мы представили серию онлайн-премьер в рамках акции «Ночь Искусств»: заранее отсняли, смонтировали. Спасибо «ВКонтакте», который дал трафик. Трансляция шла четыре часа, мы получили 241 тысячу посещений. Это говорит о том, что нам удалость сделать хороший продукт: если неинтересно, смотреть не заставишь. Были зрители не только из Москвы, но и из регионов. Музей не смог бы единовременно принять такое количество посетителей: максимум — восемь тысяч человек, причем люди не увидели бы выставок — только друг друга, как в ночном клубе».По словам Ольги Свибловой, музей продолжит делать онлайн-продукты, даже если все снова откроется офлайн: «Конечно, необходимы новые навыки, специалисты, оборудование. Но в долгосрочной перспективе все это пойдет музеям на пользу. Онлайн — реальность, которая уже наступила, и музеи не могут к ней не приспособиться. Нужно не плакать, а искать выход. В истории человечества были и более тяжелые периоды. Частному бизнесу, ресторанам, сейчас действительно нелегко. А о нас заботится государство: мы получаем зарплаты и деньги на коммунальные услуги, нам дают субсидии. Мне кажется, нынешний непростой опыт научит нас лучше работать и рассказывать о том, что мы делаем. Онлайн — это тренинг для музеев, а также возможность открыться для гораздо большего количества людей. В этом смысле я не вижу в локдауне ничего страшного».





Частные инициативы





Судьба частных институций в указе мэра Москвы отдельно не оговаривается, однако большинство музеев подчинились решениям городских властей. Пространство для маневра осталось у галерей, ориентированных не только на выставочные показы, но и на продажи. Центр фотографии имени братьев Люмьер, временно закрытый для посетителей, продолжает сотрудничать с коллекционерами. Галерея «Веллум» работает в камерном формате со всеми предосторожностями, рассказала «Культуре» ее основательница и арт-директор Любовь Агафонова: «Мы работаем так же, как работали с июня. Принимаем по предварительной договоренности, один-два-три человека. Делаем индивидуальные экскурсии. Еще до локдауна соблюдали осторожность: например, открытие выставки «Илья Репин – учитель» специально сделали долгим, с 14.00 до 23.00, чтобы избежать скопления людей. Вообще я считаю нынешний запрет выставок абсурдным. У нас в галерее соблюдаются все меры предосторожности. Наши сотрудники постоянно тестируются. Я сама очень боюсь заболеть, принести вирус домой, поэтому забочусь о том, чтобы все были здоровы. Но для тех, кто не может к нам прийти или боится, мы сделали отдельный портал https://artvellum.smugmug.com. Там можно посмотреть экскурсию по выставке онлайн».



Один из знаковых проектов осени «Я, Энди Уорхол», организованный АНО «Площадь искусств» совместно с Союзом художников России, приостановил работу на неопределенный срок с 13 ноября, сообщил «Культуре» представитель пресс-службы. Посетители, купившие билеты на даты после 13 ноября включительно, могут оформить возврат онлайн. О дальнейшем графике работы выставки обещают рассказать на сайте



Музей современного искусства «Гараж» поставил на паузу выставочную деятельность с 13 ноября (продлив накануне работу Второй Триеннале российского современного искусства до полуночи). Представитель пресс—службы рассказал «Культуре», что кафе и книжный магазин продолжат работу, как и кинопоказы в лектории музея.



С сообщением о временном закрытии выступило и руководство Музея русского импрессионизма. Пресс-служба передала «Культуре» слова генерального директора Юлии Петровой: «Мы вынуждены закрыть музей с 13 ноября, согласно последнему распоряжению городских властей. Выставка Сергея Виноградова должна была работать до 10 января, возможно, нам удастся ее продлить и сохранить экспозицию в полном составе. В проекте участвуют 27 музеев и 12 частных коллекций, в том числе из Прибалтики и Беларуси, с которыми мы будем обсуждать новые сроки. Исходя из этого будут скорректированы планы музея на 2021 год, прежде всего, даты проведения готовящейся выставки «Охотники за искусством» о феномене коллекционирования в СССР».

Судьба частных институций в указе мэра Москвы отдельно не оговаривается, однако большинство музеев подчинились решениям городских властей. Пространство для маневра осталось у галерей, ориентированных не только на выставочные показы, но и на продажи. Центр фотографии имени братьев Люмьер, временно закрытый для посетителей, продолжает сотрудничать с коллекционерами. Галерея «Веллум» работает в камерном формате со всеми предосторожностями, рассказала «Культуре» ее: «Мы работаем так же, как работали с июня. Принимаем по предварительной договоренности, один-два-три человека. Делаем индивидуальные экскурсии. Еще до локдауна соблюдали осторожность: например, открытие выставки «Илья Репин – учитель» специально сделали долгим, с 14.00 до 23.00, чтобы избежать скопления людей. Вообще я считаю нынешний запрет выставок абсурдным. У нас в галерее соблюдаются все меры предосторожности. Наши сотрудники постоянно тестируются. Я сама очень боюсь заболеть, принести вирус домой, поэтому забочусь о том, чтобы все были здоровы. Но для тех, кто не может к нам прийти или боится, мы сделали отдельный портал https://artvellum.smugmug.com. Там можно посмотреть экскурсию по выставке онлайн».Один из знаковых проектов осени «Я, Энди Уорхол», организованный АНО «Площадь искусств» совместно с Союзом художников России, приостановил работу на неопределенный срок с 13 ноября, сообщил «Культуре» представитель пресс-службы. Посетители, купившие билеты на даты после 13 ноября включительно, могут оформить возврат онлайн. О дальнейшем графике работы выставки обещают рассказать на сайте https://warholexhibition.ru и в соцсетях.Музей современного искусства «Гараж» поставил на паузу выставочную деятельность с 13 ноября (продлив накануне работу Второй Триеннале российского современного искусства до полуночи). Представитель пресс—службы рассказал «Культуре», что кафе и книжный магазин продолжат работу, как и кинопоказы в лектории музея.С сообщением о временном закрытии выступило и руководство Музея русского импрессионизма. Пресс-служба передала «Культуре» слова: «Мы вынуждены закрыть музей с 13 ноября, согласно последнему распоряжению городских властей. Выставка Сергея Виноградова должна была работать до 10 января, возможно, нам удастся ее продлить и сохранить экспозицию в полном составе. В проекте участвуют 27 музеев и 12 частных коллекций, в том числе из Прибалтики и Беларуси, с которыми мы будем обсуждать новые сроки. Исходя из этого будут скорректированы планы музея на 2021 год, прежде всего, даты проведения готовящейся выставки «Охотники за искусством» о феномене коллекционирования в СССР».





Фото: Софья Сандурская и Сергей Ведяшкин / АГН Москва.