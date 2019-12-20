Жизнь в цвете

20.12.2019

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

В Московской галерее «Веллум» проходит выставка «Коровин. Учитель и ученики», организованная при участии Фонда им. К.А. Коровина «Спасем вместе» и галереи «Даев 33». Гениальный живописец, «русский импрессионист», театральный реформатор, яркий мемуарист... Заслуги Коровина можно перечислять долго.

Одно из важнейших достижений: преподававший в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, он сумел «заразить» учеников любовью к цвету — сочному, нездешнему. И воспитал плеяду талантливых художников. Кто-то, как Георгий Лапшин или Алессио Исупов, нашли признание за границей. Другие остались в СССР и, казалось бы, вписались в советскую действительность: пример тому — сделавший головокружительную карьеру Сергей Герасимов, возглавлявший Суриковский институт. Всем им была присуща внутренняя свобода. И, конечно, любовь к чистому искусству — еще один коровинский завет.

Выставка, собравшая работы учителя и его последователей, уже стала доброй традицией. Арт-директор галереи «Веллум» Любовь АГАФОНОВА, как всегда, приурочила экспозицию ко дню рождения Коровина. В этот раз помимо творений самого мэтра можно увидеть произведения Герасимова, Исупова, Лапшина, а также Александра Шевченко. Агафонова рассказала:

— Коровин был ярким человеком, талантливым и добрым, щедро делился своим даром, своей искрящейся жизнью. Это проявилось и в преподавании, и в творчестве: в каждом шаге, каждом слове. Я считаю его главным гением российского искусства. И, пожалуй, он был одним из лучших учителей. Его воспитанники стали самобытными художниками.

Сергей Герасимов — один из самых известных учеников Коровина. Встретивший революцию уже сформировавшимся художником (ему был 31 год), он всю жизнь продолжал импрессионистическую линию. Хотя порой писал идеологически «правильные» картины: например, «В.И. Ленин на втором съезде Советов среди делегатов-крестьян». Но, в отличие от однофамильца Александра Герасимова, автора полотна «И.В. Сталин и К.Е. Ворошилов в Кремле» (прозванного в народе «Два вождя после дождя»), конъюнктурой не увлекался. Это в итоге стоило ему должности — в 1948 году Сергея Герасимова сняли с поста директора Суриковского института. На выставке можно проследить эволюцию художника: представлены картины, созданные в диапазоне полувека. Любовь Агафонова отметила:

— Он мастер тонкого, прозрачного пейзажа, выполненного в импрессионистической манере — под влиянием учителя. Но — в своем стиле. На выставке есть ранняя вещь «Портрет жены» (1906) — она еще написана в духе Коровина. А уже работа «У «Динамо». Вечер» (1956) — казалось бы, с коровинским фиолетовым цветом — совершенно самобытна. Это настоящий Герасимов.

Обладал собственным почерком и Александр Шевченко, впитавший достижения первой четверти XX века. В разное время он обращался к авангарду и наследию Сезанна; искал — и никогда не успокаивался. Пример тому — небольшая работа «Девушка-курдянка» (1931).

Георгий Лапшин и Алексей (Алессио) Исупов волею судеб оказались за границей. Лапшин осел во Франции и присоединился к «Парижской школе». С удовольствием изображал солнечные виды Лазурного берега. В нынешней экспозиции, например, можно увидеть картину «Лодки у причала. Сен-Тропе» (1940-е). Судьба Алессио Исупова сложилась еще причудливее. Уроженец Вятки, он был земляком и дальним родственником Федора Шаляпина (кстати, близкого друга Коровина) — и внешне поразительно напоминал знаменитого баса. В отличие от многих коллег Исупов покинул Советский Союз не по идеологическим причинам: борьба с костным туберкулезом вынудила его искать более мягкий климат. Художник с семьей переехал в Италию и оказался там невероятно востребован. Писал на заказ портреты, на гонорары купил виллу в центре Рима. Автор биографии русского мастера Микеле Бианкале отмечал: «Творчество Алессио Исупова — это искусство живописца, который знает всю радость и мощь цвета».

Выставка — лишь часть программы по сохранению наследия Коровина. Другая важная задача — восстановление дачи художника в деревне Охотино в Переславском районе. Эту землю мастер купил в 1897 году у Саввы Мамонтова. Фонд им. К.А. Коровина «Спасем вместе» пытается восстановить заброшенную постройку: в советские годы там располагалась школа, потом здание принадлежало заводу художественного литья. В 2017-м вышел документальный фильм Андрея Никишина «То было давно... Там... В Охотине», в котором, кстати, Любовь Агафонова появилась в образе одной из дочерей Шаляпина — не только друга Коровина, но и его соседа по даче.

— Я являюсь попечителем фонда, — рассказала Любовь Агафонова. — Пока не очень удается спасти коровинскую дачу. Хотя в целом ситуация лучше, чем 12 лет назад, — тогда в окнах даже не было стекол, здание разрушалось. Теперь удалось его законсервировать. Пока дача не имеет статуса памятника или объекта культурного наследия. Однако пытаюсь выйти на правительство Ярославской области. Главная проблема — нужны деньги, а их, к сожалению мало.



