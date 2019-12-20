Передвижники по графику

20.12.2019

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

Государственная Третьяковская галерея представила экспозицию «Неизвестные передвижники. Графика второй половины XIX века». Это четвертая выставка из цикла «Художник и время» , который проходит в рамках программы «Третьяковская галерея открывает свои запасники». Нынешний проект знакомит с кухней художников, а заодно позволяет проследить, как графика, долгое время считавшаяся чем-то несерьезным, постепенно получила признание публики.

В Лаврушинском переулке можно увидеть 250 произведений из фондов ГТГ. Временной охват — с 1871-го по 1910-е. Куратор Ирина ШУМАНОВА рассказала:

— Название выставки, конечно, амбициозное, но оно отражает суть проекта. Мы показываем хорошо известные вещи с необычных ракурсов. Например, подготовительные работы к знаменитым картинам, в том числе хранящимся в ГТГ. Угадать в первоначальном варианте будущее полотно или его персонажа — большое удовольствие и совсем не простая задача. Наша экспозиция рассказывает об основных формах существования графики в эпоху передвижников. Помимо традиционных эскизов и этюдов представлены редкие, придуманные передвижниками формы. Например, реплика — рисунок самого художника с готовой картины: для воспроизведения в печатных изданиях того времени.

Действительно, на выставке показан скопированный тушью знаменитый «Бабушкин сад» Василия Поленова. Автор создал реплику для издания «25 лет русского искусства. Иллюстрированный каталог художественного отдела Всероссийской выставки в Москве» (1882). Или воспроизведенные для этого же каталога репинские «Проводы новобранца». Впрочем, любопытны и такие «необязательные» вещи, как подготовительные наброски. Оказывается, героя картины «Не ждали» Илья Репин рисовал с писателя Всеволода Гаршина. Правда, в финальном варианте мужской персонаж получился более худым, изможденным. А мать художника Валентина Серова позировала Илье Ефимовичу для картины «Царевна Софья Алексеевна через год после заключения ее в Новодевичьем монастыре» — первой работы мастера на историческую тему. Валентина Семеновна была женщиной энергичной и суровой, горделивая царевна получила именно ее черты. Нередко художники просили позировать своих домашних. Скажем, на выставке можно увидеть портрет сына Василия Сурикова — эскиз к картине «Меншиков в Березове», где помимо опального соратника императора изображены его дети — сын и две дочери.

Все эти вещи достойны показа в музейных стенах, служебный характер большинства из них — не помеха. Это, в частности, относится и к зарисовкам из путешествий: акварелям, привезенным Суриковым из итальянского вояжа (1883–1884) — изображениям Колизея, собора Святого Петра, миланского Дуомо. И, конечно, впечатлениям Поленова от путешествий по Востоку (1880–1890-е) — зрители увидят мастерски выполненные акварели с верблюдами, античными храмами, видами Мертвого моря.

— Постепенно графику стали показывать на выставках, — объяснила Ирина Шуманова. — Культ открытости процесса работы, незавершенности рисунка, виртуозности штриха — все это эстетически осмыслялось и привело к взлету искусства графики на рубеже XX века. Частично мы отразили это на нашей выставке. На следующей экспозиции планируем показать подробнее: она будет посвящена ведущим художникам, осуществившим переход от XIX к XX столетию и утвердившим новое понимание искусства. Планируем открыть ее в мае 2020 года. Вообще коллекция графики в нашем музее начала формироваться еще при Павле Третьякове. После революции в фонды попали потрясающие графические собрания московских коллекционеров — Морозовых, Гершманов, Рябушинских. Появился отдел графики, который стал проводить графические выставки: первые экспозиции датируются 1930-ми. Мы стараемся следовать заветам основателей нашего отдела.



