Вертоград голубой мечты: в Суздале возрождают сады Спасо-Евфимиева монастыря

Татьяна ФИЛИППОВА

Владимиро-Суздальский музей-заповедник завершил первый этап работ по восстановлению исторических монастырских садов.

В августе Суздаль отмечает тысячелетний юбилей: отсчет ведется с 1024 года, когда в «Суждали» произошло «восстание волхвов», о котором рассказывается в «Повести временных лет». Но есть версии более раннего происхождения города: в венгерских хрониках Susudal упоминается в связи с событиями, имевшими место в 884 году.

Спасо-Евфимиев монастырь моложе города: он был основан в 1352 году, как сказано в житии преподобного Евфимия, первого настоятеля, по инициативе суздальского князя Бориса Константиновича. Монастырские стены должны были защищать город от внешних врагов.

Суздальские, а позже и московские князья покровительствовали обители: Василий III и его сын Иван Васильевич Грозный дарили монастырю села и деревни, лесные и водные угодья, колокола и церковную утварь. Среди меценатов были и князья Пожарские, за что и получили место для семейной усыпальницы возле Спасо-Преображенского собора.

Нынешний архитектурный ансамбль сформировался в XV — XVI веках благодаря щедрым великокняжеским пожертвованиям. А вот когда в Спасо-Евфимиевом монастыре был разбит сад, доподлинно неизвестно.

В России первые сады появились именно в монастырях. Первоначально центром плодоводства было Киевское княжество: яблоневый сад в Киевско-Печерской лавре заложен ее основателем, Антонием Печерским, в 1051 году. С перенесением митрополии в Москву сады стали появляться и на северных землях, в Суздале и Владимире.

Монастырский сад представляет собой образ рая на земле. Подобно тому как Бог насадил Эдемский сад, человек, созданный по его образу и подобию, выращивает свой сад, оберегая его. К сожалению, сады Спасо-Евфимиевого монастыря сохранить не удалось. Архитектурный ансамбль, в 1992 году внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сохранился неплохо, а вот сады полностью утрачены. Судя по дошедшей до нас гравюре XIX века, в обители были два настоятельских сада, большой и малый, плодовый сад, аптекарский огород, где выращивались лекарственные травы, и огород-овощник. Владимиро-Суздальский музей-заповедник, в состав которого входит Спасо-Евфимиев монастырь, решил восстановить этот маленький эдем, и вот сейчас, к тысячелетию Суздаля, можно увидеть первые результаты.

«Мы подняли документы и выяснили, что в 1980 году, когда была закончена первая крупная реставрация архитектуры монастыря, сюда приезжала Парковая экспедиция, которой предстояло подготовить проект возрождения монастырских садов как неотъемлемого элемента архитектурного ансамбля», — рассказал «Культуре» заместитель генерального директора музея по науке Олег Рыжков.

При проектировании садов и огородов был сохранен символизм планировки – дорожки в монастырском саду образуют крест. Саду необходима ограда, потому что это «вертоград заключенный», ограда подчеркивает изолированность от греха. Символическим значением наделены и отдельные растения. Лилия, например, олицетворяет непорочность и чистоту, это символ Богородицы.

«Нам повезло, — поделился Олег Рыжков, — у нас в настоятельском саду рос большой клен, он идеально подошел на роль Древа спасения, которое ассоциируется с Крестом Господним».

В большом настоятельском саду использовали элементы садово-паркового искусства, характерные для XVIII века, — берсо, округлые каркасы для растений, которые со временем превратятся в зеленые коридоры, и шпалеры, решетки, увитые виноградом. Малый настоятельский сад оформили как сплошной цветник — те, кто знаком с символикой цветов, смогут читать его как книгу.

Свой сад должен появиться и возле тюремного замка — специфического архитектурного объекта, построенного еще при Екатерине Великой. Через Суздаль шли по этапу осужденные на каторгу, для тех, кто идти больше не мог, в монастыре была построена тюрьма. Здесь умер декабрист Федор Шаховской, расстроивший здоровье в Туруханском крае и отправленный доживать последние дни в Суздаль. После 1917 года в тюрьму превратился весь Спасо-Евфимиев монастырь — сначала был политизолятор, потом лагерь для военнопленных, в котором содержали капитулировавшего под Сталинградом фельдмаршала Паулюса, затем колония для несовершеннолетних преступников. Монастырь стал музеем только в 1968 году.

Во дворе тюремного корпуса тоже решили разбить сад, сейчас над ним идет работа. «Очень интересный проект, — говорит Олег Рыжков, — и наполнен смыслами». Прогуливаясь по тюремному саду, который откроется для посетителей в сентябре, можно будет поразмышлять и о его символике, и о судьбе русского монастыря, его роли в отечественной истории. А возле монастырских стен в это время начнется посадка вишневых и яблоневых деревьев. Плодовые деревья для рая обязательны.

Фотографии: официальный телеграм-канал Ольги Любимовой.