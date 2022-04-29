Директор ГИМа Алексей Левыкин: «Невозможно изучать историю России без Исторического музея»

Елена СЕРДЕЧНОВА

Материал опубликован в №3 печатной версии газеты «Культура» от 31 марта 2022 года.

В феврале Государственный исторический музей отметил 150-летний юбилей. Директор ГИМа Алексей Левыкин рассказал «Культуре» о том, что является миссией главного музея страны, должен ли музей развлекать, а также о сроках возвращения на Красную площадь памятника Минину и Пожарскому.

— Алексей Константинович, как музей отпраздновал свое 150-летие?

— Мы получили множество поздравлений: и от руководства страны, и от коллег, и от тех, для кого мы работаем, — посетителей. Из-за очередного всплеска эпидемии юбилейные торжества нам пришлось перенести на вторую половину года — так что все основные мероприятия еще впереди. В своей праздничной программе мы сделали акцент на специальные выставочные проекты.

— Получается, что выставки, посвященные юбилею, проходили уже в 2021 году?

— Да, в прошлом году мы провели ряд успешных выставок: показали коллекции придворного костюма из собрания Эрмитажа, потрясающее собрание работ Альбрехта Дюрера из Музеев Брешии; изящнейшую серию «Смолянки» Дмитрия Левицкого из Русского музея. Представили и выставки на основе собственного богатейшего собрания — «Викинги», «Крузенштерн. Вокруг света», «Российская империя».

Совместно с Гохраном мы открыли экспозицию «Рукотворная связь времен. Искусство ювелиров России». Там представлены работы и признанных гениев русского ювелирного дела, и современных мастеров. Эта выставка — редкий шанс увидеть потрясающие произведения из фонда Гохрана России, — работы ведущих российских дореволюционных ювелирных фирм Хлебникова, Сазикова, Фаберже. В марте в залах постоянной экспозиции Исторического музея можно увидеть лучшие предметы, пополнившие его коллекцию в ХХI веке. Еще одна эффектная, и оригинальная по дизайнерскому решению экспозиция «Россия. Дорогами цивилизаций» откроется в апреле. Одна из ее задач — показать связь России с цивилизационными центрами Евразии. А дальше будем праздновать 350-летие со дня рождения Петра I. В июне откроем выставку «Петр Великий. Путешествие в Европу». Она — одно из ключевых событий юбилейной программы мероприятий, утвержденной на государственном уровне.

— Какова роль Исторического музея и можно ли его назвать главным музеем нашей страны?

— Отвечая на второй вопрос: мы довольно смело используем именно такую формулировку, потому что Исторический музей — единственный музей в нашей стране, который представляет всю историю формирования российского государства, историю формирования нации, не только русской нации, но и многих народов, которые населяют нашу страну. Мы рассказываем об истории цивилизаций на территории Российской Федерации на огромном промежутке времени — более пяти тысяч лет. С этой точки зрения мы его можем назвать национальным музеем и одним из главных музеев страны, ничуть не умаляя значения других. Что бы ни происходило в нашей стране: войны, революции, смена идеологий, — ГИМ продолжал собирать и хранить свидетельства истории народов России, представлять ее историю... Вспомним слова Ивана Егоровича Забелина о том, что «Исторический музей создан не для пустого времяпровождения, он создан для самоутверждения сознания и развития российского самопонимания».

— Когда 150 лет назад музей создавался, то основой коллекции стали подарки меценатов, передавших просто уникальные экспонаты. Случаются ли сегодня подобные подарки? Как прирастает коллекция?

— Знаете, в инвентарной книге под первым номером стоят предметы, поступившие в музей от графа Алексея Уварова, который вместе с Забелиным определял научный функционал и миссию ГИМа. Среди меценатов, передававших музею коллекции, были Алексей Бахрушин, Петр Щукин, Николай Щербатов, члены императорской фамилии. По мере того, как Исторический музей развивался, открывал экспозиционные залы, он превращался в глазах коллекционеров и скромных обладателей отдельных памятников старины в самое достойное место, куда можно было бы отдать свои сокровища на вечное хранение с пользой для общества. В списках дарителей до 1917 года — более девятисот человек из всех социальных слоев России: губернаторы, Государственная дума, министерства, монастыри и церкви, военные штабы и даже австро-венгерский консул, Национальная академия в Реймсе, Сербская королевская академия в Белграде, Библиотека конгресса в Вашингтоне, Музей искусств в Нью-Йорке, Парижский муниципалитет, Королевские музеи в Берлине, правительства Аргентины и Японии. Сегодня традиция жертвования музею ценных коллекций продолжается. Много предметов поступает и из археологических экспедиций, которые ежегодно организует музей. Министерство культуры РФ финансирует приобретения экспонатов, благодаря чему закуплена уникальная коллекция императорского стекла, которую собрала Галина Ойстрах. Порой наши партнеры — «Лукойл», «ОМК», Промсвязьбанк, «Северсталь» — дарят экспонаты. А бывает, что и простые граждане передают в музей артефакты, связанные с историей страны.

— Вы много рассказали о выставках. Как у музея обстоит дело с экспозиционными площадями, фондохранилищем?

— Это большая проблема. В коллекциях Исторического музея — около 5 млн единиц хранения. И более 90% находится в помещениях, расположенных в центре города, которые могли бы использоваться для выставок и работы с посетителями. Историческому музею просто необходимо расширение фондовых помещений, чтобы создать условия и для хранения наших коллекций, и для посещения их туристами. Примером может служить Эрмитаж, организовавший систему открытых фондохранилищ. Нам нужны и дополнительные экспозиционные площади. До сих пор мы не имеем возможности представить потрясающее собрание, связанное с событиями XX века, и посетители часто выражают недовольство по этому поводу. В Коммунарке идет строительство фондохранилища для четырех федеральных музеев, в том числе и для нашего. Конечно, эта площадь не решит всех наших проблем, но создаст условия для «маневра». Мы постоянно обращаемся к Минкультуры и находим поддержку. Сейчас мы формируем новый музей рядом с Новодевичьим монастырем, создаем музей казачества. Таким образом, мы потихоньку пытаемся решить проблемы развития ГИМа и улучшить его функционал.

— Где сейчас можно увидеть экспонаты Центрального музея имени Ленина?

— Это как раз одна из проблем. Мы храним эту коллекцию и представляем ее на временных экспозициях. Но мы не имеем возможности показывать ее на постоянной основе. В прошлом году мы подготовили мультимедийный проект — представили коллекцию Музея Ленина в онлайн-формате. Это открытый проект, его контент постоянно обновляется. В планах на этот год — организовать выставку, посвященную 100-летию создания СССР.

На сайте нашего музея можно посмотреть полтора миллиона оцифрованных экспонатов. Создание онлайн-коллекции — это единственный способ сделать доступными все экспонаты, которые у нас хранятся. Ведь показать на выставках мы можем только 0,7% от того музейного собрания. Еще раз призываю смотреть коллекцию в Сети, таким большим онлайн-собранием не располагает ни один музей в России.

— Продолжая тему площадок, — в 2020 году ГИМ открыл филиал в Туле. Чем это решение было продиктовано?

— В 2020 году отмечалось 500-летие Тульского кремля. Создание филиала стало нашим поздравлением городу. А само предложение прозвучала от Министерства культуры, правительства Тульской области и губернатора Алексея Дюмина. Этот филиал – современная экспозиционная площадка, думаю, она является одной из лучших в России. Она позволяет Историческому музею ежегодно проводить две крупные выставки в Туле. Например, сейчас на месяц привозим в Тулу коллекцию западноевропейской графики, а в апреле откроем следующий проект — выставку «Фаберже и придворные ювелиры России XIX — начала XX века». Даже названия выставок говорят об уровне экспонатов, которые мы показываем в Туле.

— Это единственный филиал ГИМа?

— Да, пока единственный региональный. Но давайте вспомним, что Исторический музей, кроме основного здания, это и Покровский собор, и палаты бояр Романовых, и Музей Отечественной войны 1812 года, и выставочный комплекс на площади Революции.

— Расскажите о ходе реставрации Покровского собора.

— Покровский собор (храм Василия Блаженного) — уникальный памятник XVI века, поэтому, учитывая огромную антропогенную нагрузку, которую он испытывает, реставрация для него процесс постоянный. Конечно, сейчас у нас нет того огромного наплыва туристов, в том числе и иностранных. Тем не менее Покровский собор посещают сотни тысяч людей в год. Как правило, мы не реставрируем один и тот же объект, а работаем с теми частями собора, которые либо вообще не реставрировались, либо реставрировались очень давно. Но делать это крайне важно, ведь речь идет об архитектурном символе России. Реставрацию Покровского собора уже больше двенадцати лет мы ведем при поддержке Благотворительного фонда «Транссоюз», это колоссальная поддержка для музея.

— Во время работ совершаются открытия?

— Когда идут реставрационные работы, всегда происходят открытия. В Покровском соборе есть экспозиция, посвященная его истории, истории памятников, которые там хранятся. На ней можно узнать об интересных элементах его конструкции — там представлены различные детали, обнаруженные в ходе работ. Иногда мы находим скрытые помещения, например, подпольное пространство в ризнице собора. Мы увидели нетронутую колористичность старого храма и отдельных деталей его декора. Несколько лет назад завершили сложную реставрацию еще одного придела, освященного в честь знаменитого святого Иоанна Блаженного, мощи которого покоятся в соборе. Сейчас там ведутся работы, которые позволят проводить небольшие церковные службы. Хотя объемы придела очень малы, у нас есть экскурсии для небольших групп, у паломников есть доступ к мощам святого.

— Что сейчас происходит с памятником Минину и Пожарскому? Когда мы его вновь увидим?

— Мы должны завершить реставрацию к ноябрю этого года. Сейчас скульптурная группа снята со своего постамента, перенесена на реставрационный стол. Это позволит специалистам проникнуть внутрь него, а также заниматься расчисткой поврежденных поверхностей. Работа идет активно, мы пригласили лучших специалистов, они оценивают состояние скульптуры, обсуждают методики консервации и восстановления памятника. К сожалению, мы обнаруживаем новые отверстия, протрузии, вызванные коррозией. Но уверен, что наши «доктора» подарят скульптурной композиции как минимум еще двести лет жизни.

— Внешний облик не изменится?

— Нет, что вы. Композиция не должна отличаться от того образа, который привыкли видеть москвичи и гости столицы. Существует важная реставрационная позиция — консервация, мы будем использовать все доступные методы, чтобы сохранить идентичность памятника. Реставрация же очень похожа на лечение человека: начинается оно с диагностики, и при самом лечении используются средства, которые пациенту не навредят, а, наоборот, помогут.

— Вы упомянули фразу Ивана Забелина о том, что музей создан не для пустого времяпровождения. Есть мнение, что современные музеи должны отказаться от своей традиционной функции и стать как раз местом развлечения, проведения досуга. Все-таки какой подход верен?

— Подходы в музейном деле ни капельки не изменились. Мы продолжаем выполнять свою миссию как музей. Но я понимаю, что иногда люди приходят к нам для того, чтобы отдохнуть, культурно провести время. И все равно, попадая в залы, где представлены свидетельства различных этапов нашей истории, ее героические, драматические страницы, человек не может отнестись к увиденному поверхностно. У него все равно что-то отложится в памяти, появится гордость за нашу страну, возникнет желание узнать больше о ее истории и культуре. Невозможно изучать историю России без Исторического музея ни школьникам, ни будущим специалистам. Я убежден, что даже те люди, которые никогда не интересовались историей, должны ее знать, как знают они историю своей семьи. Иначе мы превратимся в Иванов, не помнящих родства. Чтобы этого не произошло, мы и работаем, продолжая выполнять миссию, заложенную отцами-основателями. И будем делать это всегда, всеми возможными средствами. Даже если человек зашел в музей просто отдохнуть, мы все равно донесем до него ту идею, ради которой и создан был Исторический музей, — утверждение российского сознания и самопонимания.

Фотографии: Владимир Гердо / ТАСС; Дмитрий Коробейников / ТАСС.