Поздравляем с Новым годом!

Стороны обсудили ход работ по сохранению исторического облика ансамбля монастыря. Об этом сообщили в...
Посетители мультимедийного интернет-проекта узнают о заграничных поездках Льва Толстого, сообщили в ...
В уходящем году на студии создали 17 документальных фильмов и завершили съемки двух художественных к...
В нее войдут имена людей, которые создавали и создают Московский академический театр сатиры. Об этом...
По традиции уходящий год Театр на Юго-Западе завершил премьерой — спектакль «Книжный воришка» по п...
Президент Союза дизайнеров России (СДР) Виталий Ставицкий дал интервью интернет-изданию «1474» в чес...
Трехмерная панорама «Пропавшие в кинохронике» получила новые локации, сообщает «Петербургский днев...
О планах на текущий и будущий сезоны рассказал художественный руководитель объединенного театра Серг...
30 декабря Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Кога...
Организацию создали ГИТИС, Театральный институт им. Щукина, ВТУ им. Щепкина и Государственный инстит...
Картину о командующем Северным флотом во время Великой Отечественной войны Арсении Головко снимает к...
16 января на телеканале «Россия» начнется новый сезон шоу «Танцы со звездами». Об этом говорится в п...
Новый главный режиссер Юрий Муравицкий поделился планами работы на ближайшее время, пишет ТАСС.
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Находка предположительно относится к эпохе Римской империи, сообщили в Министерстве культуры и спорт...
Конкурс на получение грантов для кинематографистов состоится в Москве. Об этом сообщает ТАСС.
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Онлайн-кинотеатр IVI составил рейтинг лент, ежегодн ......
Город получил право проведения мероприятия в 2022 году, сообщили ТАСС в пресс-службе помощника главы...
Первый эпизод спин-оффа сериала «Мандалорец» показали на стриминговом сервисе Disney+ 29 декабря.
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Замминистра культуры России Ольга Ярилова приняла участие в открытии площадки, сообщили в пресс-сл...
31.12.2021