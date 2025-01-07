С Рождеством Христовым!

В декабре пространства нового образовательного формата появились в Калининградской, Новгородской, Пе...
Новые эпизоды ждут зрителей в 2025 году.
Куар-коды появились в мобильных приложениях «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы».
Программа откроется 10 января и продлится до 9 февраля.
Планы были представлены в рамках итоговой сессии, которая прошла в Новой Третьяковке.
В декабре пространства нового образовательного формата появились в Калининградской, Новгородской, Пе...
Новые эпизоды ждут зрителей в 2025 году.
Куар-коды появились в мобильных приложениях «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы».
Программа откроется 10 января и продлится до 9 февраля.
Планы были представлены в рамках итоговой сессии, которая прошла в Новой Третьяковке.
Валерий Кочиашвили умер на 73-м году жизни.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что кинопарк станет крупнейшей натурной площадкой для съемок в мир...
Речь идет о книге, которую Елизавета Мравинская в 1931 году подарила сыну Евгению.
Музыкант писал произведения для театра, кино и анимации.
Проект является результатом совместной работы киностудии «Союзмультфильм» и телеканала «Мультиландия...
Звезда мировой оперы Ильдар Абдразаков исполнит в опере «Итальянка в Алжире» партию бея Мустафы.
В 2024 году фестиваль прошел на сцене Московского государственного академического театра «Русская пе...
Экспозиция развернулась в корпусе Бенуа.
Две постановки вошли в список номинантов главной театральной премии России.
Министр культуры России назвала встречу ценной возможностью услышать и учесть идеи и предложения люд...
Премьера оперы с финалом Лучано Берио прошла в 2002 году на Зальцбургском фестивале.
Глава правительства отметил, что именно художники «Союзмультфильма» подарили всенародно любимых геро...
При участии ведущих российских артистов прошли мероприятия для профессионального театрального и музы...
Павильон построен в этно-археологическом парке «Сухотино».
Модератором встречи выступил Эрик Вальдес-Мартинес, директор УПРАВИС, член экспертного совета проект...
07.01.2025