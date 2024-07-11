Утро помещика и день присяжного: как прошел фестиваль «Толстой–2024»

Татьяна ФИЛИППОВА, Ясная Поляна

Гвоздем программы стала постановка Никиты Кобелева по мотивам романа «Воскресение», а самым провокационным проектом — сайт-специфик-спектакль «Пчеловод».

Прелесть театрального фестиваля «Толстой» в том, что все спектакли, перформансы, мастер-классы проходят или под открытым небом, или в разнообразных рабочих постройках усадьбы, так что зрители, взрослые и дети все время видят перед собой яснополянские ландшафты, любуются игрой света и тени, слышат шелест листвы и пение птиц и лишь ненадолго ныряют в какой-нибудь амбар или сарай, в котором их ждет встреча с очередным художественным событием. Кинопрограмму, например, демонстрируют на сеновале; в этом году ее куратор Иван Толстой решил показать публике фильмы режиссеров разных эпох о юности. Немые картины идут под аккомпанемент Филиппа Чельцова, пианиста и композитора, который не дает уйти в небытие профессии тапера и виртуозно поддерживает диалог с героями старых лент, пианино стоит в углу сеновала, зрители уютно располагаются на мягких подушках и охапках сена. И как бы плотно ни была сверстана фестивальная программа, сеновал никогда не пустует, народ зависает здесь на несколько часов, а то и на весь день.

Театральная часть программы так мощно расслабиться не позволяет, почти все проекты требуют активного участия: отправляют зрителя из центральной части усадьбы в леса и поля и водят их там по кругу, погружая в сложную жизнь семейства Толстых. Совершенно потрясающую штуку придумали петербургский режиссер Кирилл Люкевич и актер Александр Лушин, создатели сайт-специфик-спектакля «Пчеловод». В анонсе спектакля было указано, что он пройдет на исторической пасеке Льва Толстого, который был страстным пчеловодом, о чем есть много свидетельств в дневниках его жены Софьи Андреевны, ее сестры Татьяны Кузьминской и в текстах самого писателя: в романе «Анна Каренина» он описывает пасеку Левина, очень похожую на яснополянскую. Зрителей предупреждали, что спектакль пройдет в опасном мире пчел, поэтому им придется облачиться в спецодежду. Поскольку опасное притягивает, «Пчеловода» в нашей большой пресс-группе хотели увидеть все. Нам торжественно раздали спецкостюмы — огромные штаны и куртки из плотного материала, шляпы с сетчатым забралом и высокие, выше локтя, перчатки. В таком облачении, сделавшем нас похожими на группу инопланетян, мы моментально превратились из зрителей — в актеров спектакля, в котором было много смешного и неожиданного, начиная с народной песни, когда-то, как говорят, звучавшей в электричках: «В имении Ясна Поляна жил граф Лев Николаич Толстой, не ел он ни рыбы, ни мяса, ходил по России босой». Опасности, конечно, не было никакой, потому что ни одной пчелы мы так и не увидели, но узнали много интересного о пчелином социальном устройстве.

Форум-спектакль «Утро помещика» окончательно перемешал актеров и зрителей, внезапно оказавшихся внутри ранней повести Льва Николаевича, в которой он рассказал собственную историю — бросив университет, девятнадцатилетний молодой человек вернулся в Ясную Поляну, чтобы посвятить себя «благому делу» — разумному ведению хозяйства и заботе о благополучии своих крепостных. Форум-театр — это такой тип театра, который исследует социальные проблемы в игровой форме. Полина Шатохина, конструктор социальных театральных проектов, выбирает для своих спектаклей ситуации, содержащие какой-то серьезный конфликт или драму. Из толстовского текста она взяла три эпизода, в каждом из них молодой барин (Антон Переверзев) приходит к своим подданным (Федор Боровков и Юлия Разумовская), чтобы помочь им, научить и вразумить, но сталкивается в одном случае с недоверием и непониманием, в другом — с лукавством. Все ситуации тупиковые, но модератор (Никита Юськов) предлагает зрителям найти путь выхода из них, обратившись напрямую к персонажу. Решение быстро находится: зритель-адвокат предлагает один вариант, зритель-психолог — другой. Если бы у юного графа Толстого были такие профессиональные советчики, он, может быть, и не стал бы поступать на военную службу и стремиться на Кавказ.

Хедлайнерами фестиваля вот уже третий год становятся большие спектакли: для них в усадьбе строят точную копию той сцены, на которой они родились. Два года назад это была сцена Вахтанговского театра для «Войны и мира» Римаса Туминаса, в прошлом году — сцена Большого для балета Джона Ноймайера «Анна Каренина». В этом году на траве среди деревьев выросла модель Александринки: петербургский театр привез в Ясную Поляну недавнюю премьеру, спектакль Никиты Кобелева по роману «Воскресение», вернее, по мотивам романа, потому что режиссер включил в постановку сцены из нескольких поздних произведений Льва Толстого. Поскольку классика вечна, а действие спектакля выстроено в ритмах сегодняшнего дня, многое кажется происходящим сегодня, сейчас, а не полтора века назад. Когда в суде зачитывают обвинение запуганному подростку, который украл какие-то коврики, сердце сжимается от боли. Узнаваемы и три затянутые в деловые костюмы судейские дамы, мило щебечущие о пустяках (Олеся Соколова, Анастасия Пантелеева и Алиса Горшкова), и равнодушный прокурор (Игорь Волков). Художник-постановщик Нана Абдрашитова придумала для этого спектакля предельно минималистичную и в то же время выразительную декорацию — вагон поезда в продольном разрезе, с закругленными окошками, который легко превращается и в залу суда, и в гостиную богатого дома. Но вот он поворачивается на 180 градусов — и перед нами женская тюремная камера.

Павел Басинский, представивший на фестивале «Толстой» уже вторую книгу о героях «Анны Карениной» (в этом году вышла «Подлинная история Константина Левина»), называет этот роман энциклопедией русской жизни девятнадцатого века. «Воскресение» стало энциклопедией для следующих двух веков. Здесь есть все, о чем мы читаем ежедневно: и невинно осужденные, которых в тюремных камерах так много, что Нехлюдов (Виктор Шуралев) в изумлении восклицает: «А есть ли здесь хоть кто-нибудь, кто сидит за дело?», и жертвы судебной ошибки, как Катюша Маслова, осужденная на каторгу, потому что присяжные заседатели неточно сформулировали свой вердикт.

Но есть в романе и надежда на чудо, не оставляющая русского человека в любых обстоятельствах. В спектакле это чудо происходит: Катюша, которую играет одна из лучших петербургских актрис Анна Блинова, получает помилование и возможность начать жизнь заново. Нехлюдов — ответ на те вопросы, которые он задавал себе, видя то зло, которое творится в тюрьмах и острогах. Ответ состоит в том, чтобы прощать всех, бесконечное число раз прощать, «потому что нет тех людей, которые сами не были бы виновны и потому могли бы наказывать или исправлять». Неожиданно нежная, пожалуй, даже сентиментальная сцена, в которой Нехлюдов и Катя сидят рядышком на скамейке и она кладет ему голову на плечо, означает, что и он прощен, но дальше каждый пойдет своим путем.

Путь фестиваля «Толстой» окончательно определился. В последние годы он стремительно развивается, в Ясную Поляну привозят все более масштабные спектакли, на ее территории создаются творческие резиденции. В этом году на фестиваль вернулась музыкальная программа — ее вершиной стал концерт Российского национального оркестра под управлением дирижера Ивана Никифорчина. Программа следующего года еще не объявлена, но Толстые планируют расширять сотрудничество с театрами и уже сейчас начинают готовиться к большому событию — 200-летию Льва Толстого, которое будет отмечаться в 2028 году. Ясная Поляна станет центром празднования юбилея и встретит его международным фестивалем.

Фотографии: Валерий Белобеев/предоставлены пресс-службой фестиваля «Толстой».