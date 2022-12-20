Светлана Каликова, министр культуры Чувашской Республики: «Карта России живет, развивается»

Денис БОЧАРОВ

В театре «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной состоялась презентация книги «Вышитая карта России». «Культура» пообщалась с министром культуры Чувашской республики, Светланой Каликовой, инициатором данного проекта.

— Расскажите немного о предыстории...

— В Чувашии есть такой праздник — третий год мы уже его отмечаем, — День чувашской вышивки. И в 2021-м мы, следуя принципу «каждый район вышивает свой фрагмент», создали карту Чувашии. По мере того как этот проект создавался, мы поняли, что это интересно не только местным, но и мастерам, живущим и творящим на просторах необъятной российской территории.

В итоге было решено запустить непростой, ответственный, но увлекательный проект: предложить регионам вышить карту России. В январе 2022 года во все регионы были отправлены лекала и образцы тканей, и главное: мы предложили мастерам ни в чем не ограничивать свои фантазии.

Работа закипела. Было, с одной стороны, удивительно, но, с другой, вполне ожидаемо, что все регионы подключились моментально. Нас поддерживали Министерство культуры России, Федеральное агентство по делам национальностей — и в марте текущего года мы начали получать фрагменты вышивок. И к лету мы уже получили на одном полотне всю Россию...

Надежда Бабкина буквально с первых слов поддержала нашу идею, и мы подумали, что было бы правильным в День Конституции устроить презентацию книги в Москве, в Театре русской песни. Мы сделали то, что задумали, и, надеюсь, все получилось.

В то же время, невольно родился новый посыл, связанный с тем, что в России появились новые регионы, вошедшие в состав нашей Родины. Поэтому мы показываем народную, обновленную карту России, теперь в ней уже восемьдесят девять регионов — карта живет, растет, развивается. Этому можно только радоваться, этим следует гордиться.

— Карта России стучит в сердца?

— Еще как! Мне было очень интересно наблюдать за тем, как эту карту приняли на Петербургском международном экономическом форуме. Это технологичная площадка, где люди показывают различные инновационные разработки. Я боялась, что среди технических новшеств наш рукотворный проект потеряется. Оказалось, боялась напрасно. Он не только не потерялся — напротив, стал точкой притяжения для людей.

К стенду подходили не только взрослые, которые по определению знают, что такое вышивка — подходили молодые ребята, которые работали на форуме в составе разных делегаций, доставали свои айфоны, фотографировали, то есть, понимаете — они искали свои корни! Возможно, там жили и, дай Бог, продолжают жить их бабушки и дедушки.

Это было очень трогательно. И интересно. Хотя бы с женской точки зрения. Ведь мы, женщины, на интуитивном уровне интересуемся народным творчеством. Поэтому не удивительно, что за данным проектом стоят именно женщины — Надежда Бабкина и Светлана Каликова. Мы издали этот проект для того, чтобы он был доступен широкому кругу людей.

— Каким вам видится будущее проекта?

Карта России живет. Мы, скажу не без гордости, сообщили весть, которую подхватили по всей стране. Подхватили на таком уровне: а мы тоже хотим создать нечто подобное! Это начало большого пути. Благо у нас есть книга, есть вышитая карта России... Знаете, у нас, в Чувашии есть школа национальной вышивки, куда приходят не только люди, интересующиеся традиционным промыслом, назовем его так. Нет, есть просто ребята и девчата, мужчины и женщины — от 18 до 80 лет. Этого ли не достаточно?

Фотография на анонсе предоставлена Министерством культуры Чувашской республики.