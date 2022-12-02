Музей под открытым небом: в этом году Ростов отметил 1160-летие

Алла КРАСИНСКАЯ

Материал опубликован в июльском номере журнала Никиты Михалкова «Свой».

Первое упоминание в летописях о Ростове относится к 862 году. Здесь, в одном из первых городов-княжеств Древней Руси, с 989-го по 1010 год правил Ярослав Мудрый, а во второй половине XI века было образовано Ростово-Суздальское княжество, чей расцвет пришелся на XI–XII столетия. Через эту территорию проходили многочисленные торговые пути. Ростовчане жили мирно, с соседями не воевали и даже крепости у себя не строили.

ВЕЛИКИЙ, ПУСТЬ И НЕБОЛЬШОЙ

В годы монголо-татарского нашествия город также не был сожжен. Но чего не сделали кочевники, то сотворили позже цивилизованные европейцы. В Смутное время ставший частью Московского княжества Ростов был разрушен и разграблен поляками.

Вслед за этим наступил новый расцвет, и связан он был опять же с торговлей: открылась Ростовская ярмарка. А еще началось развитие финифтянного промысла. Центром этого ремесла город остается и поныне.

Ростов, Великий по названию, крупным городом в наши дни не является, хотя, как говорится, мал золотник, да дорог: здесь сохранилось более 300 памятников федерального значения. Визитной карточкой считается кремль, который, не будучи крепостью, служил когда-то резиденцией сподвижника патриарха Никона (его церковная реформа привела к расколу) митрополита Ионы Сысоевича. Последнего сослали на малую родину, в ростовскую епархию, после того, как предстоятеля отправили в монастырь. Остаток жизни митрополит провел с пользой, занимался строительством, в результате чего появились замечательный кремль и 14 храмов.

В 1683 году Иона Сысоевич восхотел, чтобы его резиденция соответствовала описанию: «Окруженный стенами с башнями райский сад с зеркалом пруда в центре». Потому-то и нет тут характерных фортификационных особенностей (подошвенных бойниц), а «линию верхнего боя» продолжают окна с наличниками. Да и въездные ворота слишком широки для крепости. Зато райский сад (он же Митрополичий) с прудом — в наличии.

По периметру кремль окружен Земляной крепостью, которую в XVII столетии по приказу царя Михаила Федоровича построил инженер Ян Корнилий ван Роденбург. Она сохранила почти все валы, бастионы и куртины, а часть ее рвов до сих пор заполнена водой. В оборонном деле не применялась ни разу.

«На своем дворишке лью колоколишки, дивятся людишки», — писал в одном из писем градостроитель-митрополит. В память о его отце соборную звонницу украсил колокол-гигант «Сысой» весом почти в 33 тонны. Отлил его мастер Флор Терентьев. Другие умельцы, отец и сын Андреевы, изготовили 1000-пудовый «Полиелейный» и 500-пудового «Лебедя». Появились тут также 80-пудовый «Баран», 30-пудовый «Красный», 20-пудовый «Козел», а в XIX веке к ним добавился 140-пудовый, звонивший в Великий пост «Голодарь».

Всего звонница Ростовского кремля включает в себя 15 больших, средних и малых колоколов. Некоторые из них после поражения под Нарвой Петр I распорядился было переплавить в пушки, однако вспомнил, что местная митрополия имела перед ним давние заслуги: в первые годы его правления выделила серебра на пятнадцать тысяч рублей, чтобы он мог отчеканить монеты. То пожертвование было учтено, и монарх колокола не тронул. Нам всем они знакомы, даже если кто-то из нас не бывал в Ростове. Именно там, на территории кремля, снимался фильм Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию», а управдом Бунша, запутавшись в веревках, невольно играл «чижика-пыжика».

Главный в архитектурном ансамбле — построенный в начале XVI века (на сто лет раньше самого кремля) пятиглавый Успенский собор. Он был освящен около 1512 года, став на этом месте уже пятым по счету.

Первой была возведенная в год крещения Ростова деревянная церковь. Каменный храм вместо нее построил в 1161 году Андрей Боголюбский. Возможно, именно в нем молился перед битвами живший здесь в ХIII веке былинный богатырь, сын настоятеля Успенской церкви Алеша Попович.

Тут же 11 июня 1314 года крестили младенца Варфоломея, который много лет спустя станет известен как Сергий Радонежский.

Рака с мощами святого покровителя города Леонтия Ростовского, пострадавшего за веру и убитого язычниками, тоже хранится в Успенском соборе. Здесь же погребены еще три святителя — Исайя, Игнатий и Федор (племянник Сергия Радонежского).

У ОЗЕРА

Древний град стоит на берегу озера Неро, а на его дне, как поговаривают, скрыт легендарный Китеж. И старинные сокровища Ростова — тоже там: чтобы не достались врагу, их в годы монголо-татарского нашествия сбросили в воду местные жители. На этих водах Петр I хотел зачинать флот, но Неро было слишком илистым и мелким, и царь от задуманного отказался.

В окрестностях водоема находятся кремль и почти все ростовские храмы и обители, в том числе древнейший монастырь России Авраамиев Богоявленский, первое упоминание о котором датируется 1261 годом. Когда-то на этом месте возвышался идол бога Велеса, и ему поклонялись племена меря. По легенде, будущий основатель монастыря Авраамий чудесным жезлом сокрушил демонического истукана, затем построил храм, а после смерти был причислен к лику святых.

Легендарный жезл впоследствии хранился здесь же, покуда реликвию не забрал Иван Грозный. Взяв Казань, царь в знак благодарности на месте старой деревянной церкви возвел каменный Богоявленский собор. В Смутное время обитель опустошали поляки, а в 1929 году закрыли большевики. В 1994-м она вернулась в лоно церкви, в 2004-м была передана монахиням.

Похожая история у еще одного старинного, основанного в 1389 году монастыря, — Спасо-Яковлевского Димитриева. Он тоже был разграблен поляками, а спустя много лет — Советами. Закрыт в 1928-м, открыт в 1991-м. Самый известный его насельник — святитель, составитель житий святых Димитрий Ростовский. Он был канонизирован в 1757 году. В знак признания его заслуг перед Отечеством императрица Елизавета Петровна велела изготовить для мощей угодника божия серебряную раку. В 1760-м совершившая пешее паломничество к мощам святителя Екатерина II повелела только что основанную на юге России крепость назвать в его честь. Сейчас это — город Ростов-на-Дону.

В Ростове Великом о. Димитрий провел последние годы жизни, дописал четвертую, последнюю книгу Четьих-Миней и основал славянско-греческое училище.

ЗАВЕЩАНИЕ КУПЦА КЕКИНА

О развитии просвещения родного города радел и Алексей Кекин, живший в XIX веке меценат. Ныне в его доме открыт Музей ростовского купечества. Алексей Леонтьевич построил льняную фабрику, водопровод, вкладывал средства в восстановление кремля. После смерти единственного наследника все свое огромное состояние передал Ростову, а на оставленные средства в сумме около двух миллионов рублей завещал построить гимназию, университет и железную дорогу до Санкт-Петербурга. Выполнен был лишь первый пункт завещания — помешала революция. Гимназию открыли в 1910 году. Ее строительством и организацией учебного процесса занимались друг Кекина коммерсант Андрей Титов и будущий директор Сергей Моравский. Развернулись весьма достойно. В отличие от классических кекинская гимназия, где изначально не было ни религиозных, ни сословных ограничений, специализировалась на преподавании современных языков. Большое количество часов было отдано математике и естествознанию. Тут же была создана астрономическая обсерватория.

После октябрьского переворота учебное заведение переименовали в среднюю школу №1 имени В.И. Ленина. В ее стенах училось немало известных в советское время, обогативших отечественную теоретическую и прикладную науку людей. Сегодня имя Кекина школе вернули. Она остается одной из лучших (и самой красивой) в городе.

ИСКУССТВО «ОГНЕННОГО ПИСЬМА»

Одно из чудес этой земли — ростовская финифть, народный промысел, получивший развитие в XVIII веке (вообще-то он гораздо старше). Искусство рисования на эмали прозрачными огнеупорными красками пришло сюда из Византии, где его называли «огненным письмом».

Первый местный цех по производству миниатюр появился при Архиерейском доме в 1760-е. Артельщикам покровительствовал настоятель Спасо-Яковлевского монастыря Иннокентий. К началу XIX века мастерских в городе было больше, чем булочных и аптек. Яркие финифтяные иконки стоили недорого и продавались в церковных лавках. Говорят, даже Екатерина Великая как-то купила себе такой образок.

Со временем Ростов стал снабжать финифтью монастыри по всей стране. Параллельно развивалось «светское» направление, умельцы изготавливали подносы и блюда, украшали столовые приборы. Состоятельные дамы носили браслеты и кольца с эмалями вместо драгоценных камней, мужчины покупали декорированные часы, трубки, табакерки.

Ныне здешние эмальеры признаны во всем мире. В 2005 году храму Гроба Господня на Святой Земле потребовалась реставрация финифтяного оформления входа в Кувуклию, и туда пригласили именно ростовцев. Отныне сень над этим входом украшают тринадцать безукоризненных овальных икон в технике ростовских мастеров.

А крупнейшую в мире коллекцию финифти можно увидеть в местном кремле.

Фото: Сергей Метелица/ТАСС