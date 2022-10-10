Командир Сергей Фомченков: «Кто-то воюет за Ленина, кто-то за царя, а на самом деле все воюют за Россию»

Елена СЕРДЕЧНОВА

Текст опубликован в №9 печатной версии газеты "Культура" в сентябре 2022 года

Командир подразделения «Русский легион» Сергей Фомченков рассказал «Культуре» о феномене добровольчества на Донбассе, о том, как молятся на передовой, и о политическом провидчестве Эдуарда Лимонова.

— Захар обратился ко мне с просьбой помочь собрать батальон, ему на это было дано добро от Александра Захарченко. У меня к тому времени, к 2016-му, был большой опыт на Донбассе — два года. Я сформировал батальон, которым командовал, а Прилепин стал замполитом. Подразделение называли батальоном Захара Прилепина.— Товарищ, который воюет с тобой бок о бок, тебе друг и брат. Совершенно без разницы, каких он убеждений. Все мы за Россию, все мы за единое дело. В перерывах между боями можно сесть и обсудить, кто за Ленина, кто за царя, но это никогда не влияло на боевую обстановку, потому что люди объединены общей идеей.— Россия. Те, кто считает себя левыми, на самом деле обычные патриоты. Действительно, был большой и важный период советской истории. Но нельзя забывать, что Россия существует тысячу лет, и, конечно, ограничиваться только периодом СССР в истории страны невозможно. Россия — это большой инопланетный корабль, который плывет сквозь время. Поэтому кто-то воюет за Ленина, кто-то за царя, а на самом деле все воюют за Россию.— Правда. Могу по себе сказать. Я считал себя верующим, меня крестили в детстве в православном храме, все как надо. Но религиозным человеком я не был. По-настоящему верующим я стал после того, как в 2014 году приехал на Донбасс.— Так молятся больше в окопе. Зачем ходить в молельную комнату?— Я уже за год до этого догадывался, что принципиальное решение принято. Начали подтягивать людей, которые воевали на Донбассе в 2014–2015 годах. Появилось много информации о том, что будут формироваться какие-то подразделения и нужны кадры. Система БАРС (Боевой армейский резерв страны. — «Культура»), в которую мы входим, начала формироваться практически за год до СВО, летом 2021 года информация уже вовсю распространялась в военкоматах. Потом частные военные компании начали создавать отряды. Но когда наконец-таки начали спецоперацию 24 февраля, была такая неожиданность: о, ничего себе, все-таки начали!— Доброволец — это человек, которого не надо заставлять идти защищать свою Родину. Он понимает, что она в опасности и что если не он, то кто. Минин и Пожарский — это добровольцы, в 1941 году добровольцы сотнями тысяч шли на фронт, а те, кто не шел, помогали в тылу. В обычной ситуации, когда все хорошо, такие люди, как я, живут спокойной мирной жизнью. Я по образованию инженер. Если бы не катаклизмы в государстве в 1990-е годы, я в политику не пошел бы, а спокойно себе работал. Но вот так получилось, что происходящее на Украине — продолжение того, что началось у нас в стране тридцать лет назад. Считаю, что мой долг принять в этом участие. Это внутреннее. И в 2014 году этот феномен добровольчества очень сильно проявился. Был большой духовный подъем, очень много людей поехало на Донбасс. Было понимание, что там интересы России решаются, что там не просто какая-то далекая страна, а русские земли.— Пожалуй, нет. Очень многие разочаровались, когда в свое время этот подъем не был поддержан государством. Людей, которые добровольно поехали куда-то воевать, силовые и бюрократические структуры рассматривали как не очень благонадежных. Во многом это движение было заглушено. Поэтому, когда началась СВО, добровольцев в принципе меньше пошло. Конечно, кто-то появился — люди поняли, что война стучится в дверь и все против нас — НАТО, Европа, США. Но люди идут с осторожностью, с опаской.— Сейчас — да. Но феномен добровольчества снова стал для государства как бы новинкой. В марте многие люди, которые хотели поехать добровольцами, сталкивались с проблемами в военкоматах. Слава Богу, что заработала система БАРС. Впервые добровольцам официально дали возможность принять участие в спецоперации. Но военкоматы в БАРС набрать людей не могут. Я нахожу добровольцев сам, работу государства делаю на коленке. Считаю, что положительные сдвиги есть на организационном уровне, нужны еще сдвиги на идейном, политическом уровне. Чтобы государственные СМИ отправляли военкоров в добровольческие подразделения. Чтобы люди из разных городов стремились поехать на Донбасс, знали, что это круто быть добровольцем и защищать свою Родину. Нужна мобилизация общества, потому что происходящее — всерьез и надолго.— Да, в отличие от тех ребят, которые ехали на Донбасс восемь лет назад. Сейчас существуют меры социальной защиты: материальная помощь тем, кто воюет, чтобы они могли прокормить свои семьи; выплаты в случае ранения или смерти. Но, к сожалению, выплаты поменьше, чем у российских военнослужащих.— Я не могу сказать, есть ли среди бойцов писатели. Честно, на передовой не до этого. Но вот, к примеру, Алексей Топоров из нашего отряда пишет рассказы очень интересные, которые, может быть, являются высокой военной литературой. Если он продолжит это делать, я считаю, что он добьется в этом плане многого.— Сейчас общество до конца не поняло, что происходит. Многие считают, что это небольшая локальная война: где-то там на Украине разберутся, завоюют Киев, всех победят. Но этого не будет без мобилизации общества. А она возможна, когда все поймут, что идет очередная Великая Отечественная война. Если это произойдет, то останутся следы и в культуре — в музыке, стихах, песнях. Но сейчас, мне кажется, не дошло до этого.— Да. Я понимаю, почему в стране нет мобилизации, на это есть политические причины. Но фронт очень большой, а силы, которыми мы воюем, — очень маленькие. На Украине же прошло четыре волны мобилизации. Они там миллион человек под ружье поставили. У нас только кадровые военные и добровольцы. Это очень мало.— Результаты, которых мы добиваемся такими малыми силами, большие. И мы бы победили даже такими силами, если бы Запад не накачивал Украину вооружением, если бы не было поддержки материальной. Плюс там воюют десятки тысяч иностранных наемников и инструкторов. Их число может быть сопоставимо с количеством наших кадровых военных.— Ну конечно. Сразу успокаиваются, когда понимают, что их никто не калечит, не пытает, а кормят и в больницы отправляют. А вот наших солдат в украинском плену могут убить, пытают. Все солдаты, вернувшиеся из украинского плена, имеют проблемы со здоровьем. Моя жена занимается тем, что помогает госпиталям на Донбассе. В одной из больниц разразился скандал, потому что самые комфортные условия были созданы для раненых украинских солдат, ими были заняты все палаты, а нашим раненым не хватило места.— Мы обычную пехоту брали в плен, артиллеристов не попадалось. А пехота — это мобилизованные мужики, которые держат позиции. Но надо понимать Украину, ее ментальность. Украинец никогда ничего не признает. Он скажет: «Друг, я всегда был против, меня на войну с трудом затащили, я не хотел». Наши ребята недавно взяли двух пленных, и они друг на друга показывают: «Он стрелял». — «Нет, это он стрелял». Истории о том, что каждый из них «был поваром», реальность.— Может быть, тем, что украинцам требовалось всегда выживать меж всех огней: поляков, турков, русских, шведов. Кто только не приходил на Украину. У настоящего западенца ментальность немножко торгашеская, обмануть ближнего не считается чем-то плохим. Восточная Украина другая, хотя время незалежности и на нее повлияло.— Там настолько уникальная пропаганда, что Геббельс отдыхает. Я не знаю, какие нейролингвистические технологии они используют, но результат потрясающий. Я с этим сталкиваюсь с 2014 года. Вот семья, родные сестры, советские люди, лет по сорок-пятьдесят. Одна находится на территории ЛНР, другая — на территории Харьковской области. И совершенно разное мышление, сознание, все. И это массовое явление, к сожалению. В 2014 году Восточная Украина была очень пророссийской. Но когда началась спецоперация, пропаганда заработала во всю мощь. Она сумела убедить большую часть жителей Восточной Украины, что Россия — это плохо. Им рассказывают, что и живут они гораздо богаче, чем россияне. На самом деле все наоборот. Мы вот стояли долгое время в Изюме Харьковской области. Дороги там все убитые, даже престижный район Богородичное выглядит хуже, чем наша Белгородская область. В Донецкой области все предприятия еще советской постройки — это ржавые старые здания. Живут у нас на порядок зажиточнее, чем на Украине, просто небо и земля. Но никого не убедишь.— Позиция предательская, несомненно. Тут даже нечего обсуждать. Откуда это берется — сложно давать оценку, я не аналитик. Интеллигенция всегда была заражена идеями прозападными, либеральными. И сто лет назад, и сейчас. Среди этих людей считается нормальным не любить собственную страну, ориентироваться на другие государства.— Это уже вопрос мобилизации общества. В стране должна быть идеология, а сейчас ее нет. Была коммунистическая идеология — были писатели на фронте. Они и воевали, и участвовали в боевых действиях как военные корреспонденты, поэтому была масса мощной литературы. Я думаю, надо создавать условия, при которых поддерживаться в первую очередь должны патриоты в науке и культуре. Сейчас же у нас что-то вроде мафии, которая держит «общак» во всех сферах жизни, в том числе и культуре. «Мафиози» — прозападные, антироссийски настроенные люди. Задача же государства — сделать так, чтобы лидерами общественного мнения стали патриоты. Надо признать, что в России последние двадцать-тридцать лет финансировали людей антироссийски настроенных, сейчас они и вовсе заняли проукраинскую позицию. Государство должно изменить сложившееся положение дел. При этом забавно, что самые ярые антисоветчики и русофобы — дети и внуки советской элиты, которым страна дала все.— Любые инициативы, направленные на то, чтобы дать дорогу патриотическим деятелям культуры вместо прозападных, абсолютно правильные. Государство должно этим заниматься, государство должно создавать условия для развития национальной культуры, и государство должно создавать идеологию. Последнее, может быть, самое основное.— Он до последнего был неугомонным человеком в плане политическом, хотел что-то поменять в стране. И во многом оказался прав. В 90-х годах Лимонов говорил то, что только сейчас стало говорить руководство страны. Что Запад нам враг, что надо иметь самостоятельную независимую экономику, сильную армию. Что уважают только сильных, а все эти якобы права человека — инструмент по разрушению страны. Что нельзя сдавать свои территории, нельзя сдавать военные базы и должна быть своя идеология, нелиберальная.— Зависит только от итогов военной победы. Сможем завоевать Донбасс — будет один сценарий. Сможем взять Левобережье — другой. Я считаю, что если мы возьмем большую часть Украины, оставив только вот этот туристический кластер, то с той территории на нас будут постоянно совершать нападения. Поэтому мнение мое, как и любого военного человека, — необходимо брать всю Украину.— Не выживем. По ряду причин: и слишком большая территория у нас, и экономика имеет свои особенности, и ментальность. Пока Россию в той роли, в какой она есть, Запад не уничтожит, он не остановится. Даже если мы будем все добрые, хорошие, верить в прибыль, в капитализм — все равно нас расчленят и уничтожат. У России единственная возможность выжить — это иметь свою идеологию, понимать, что мы — самостоятельное великое государство. Если этого не будет — нас растопчут. А заниматься этим нужно сверху. Мы не можем позволить себе новую революцию.Фото Олег Грабовский