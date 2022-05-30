Пчелы, салют и литература: как в Мценске отметили 145-летие писателя-орловца Ивана Новикова

Ольга ЕФИМОВА-СОКОЛОВА, Мценск

В середине мая в маленьком, но древнем городе Мценске, что в Орловской области, прошел литературный фестиваль «С тобой живу навеки, родимая земля», посвященный 145-летию со дня рождения писателя Серебряного века Ивана Новикова.

Праздничные мероприятия организовала Централизованная библиотечная система Мценска при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Они проходили два дня на нескольких площадках города и в деревне Ильково. В юбилее писателя приняли участие жители и гости Мценска.





Иван Алексеевич Новиков родился в 1877 году в деревне Ильково Мценского уезда. С 1917 по 1959 год он жил в Москве, возглавлял правление Всероссийского союза писателей и Литфонд СССР. Широко известен как автор романа-дилогии «Пушкин в изгнании» (1947) и стихотворного перевода «Слова о полку Игореве» (1938). В 1943 году пожертвовал 100 тысяч рублей на постройку самолета «Александр Пушкин».





Важным событием фестиваля стала Всероссийская научная конференция «Творческое наследие И.А. Новикова в XXI веке», проходившая в библиотеке имени писателя. Доклады участников позволили лучше узнать, как рос, жил и работал литератор. Много выступлений было посвящено его душевным качествам: «Для многих Новиков был последней надеждой, — рассказала Анна Романенко, начальник отдела научного описания документов РГАЛИ в ходе конференции. — Он выбивал пенсии, деньги и даже дрова…»





Поддержка Ивана Алексеевича помогла пережить голодные годы известным и начинающим писателям и поэтам. О том, как Сергей Есенин обращался к Новикову за «охранной грамотой» для своего хозяйства, упомянул в своем докладе Алексей Кондратенко, председатель правления Орловского союза писателей. О многолетней дружбе Александра Грина и Ивана Новикова рассказала Лариса Ковтун, старший научный сотрудник Феодосинского музея А.С. Грина. Интересные параллели между творчеством орловских писателей исследовала в докладе «Два взгляда на одну проблему: И. Новиков «Ночь» — Л. Андреев «Тьма» Екатерина Михеичева, профессор Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева.





О том, что для всех своих родных Иван Алексеевич был просто «дядя Ваня», бесконечно отзывчивый и добрый, поделился Игорь Толкачев. Вместе с супругой — Ириной Толкачевой, правнучкой Новикова, он издал книгу воспоминаний Елены Шанявской, племянницы писателя.





Делясь с «Культурой» впечатлениями от празднования, Ирина Толкачева сказала, что юбилей поразил ее «масштабом душевного отклика земляков писателя». «С душевным волнением мы посетили Ильково, в котором жили мои предки и родилась моя бабушка. И самое главное, Ильково — колыбель творчества Ивана Новикова», — сказала она.





«В 1920 годы Новиков выходил на пик своего творчества, тогда же прошли разгромные статьи в его адрес, — рассказала «Культуре» после конференции ее участница Алла Грачева, заведующая отделом новейшей русской литературы ИРЛИ РАН. — В это время он и ушел в пушкинистику, такая внутренняя эмиграция получилась».





«Уже не первый раз мы организуем юбилей нашего знаменитого писателя, — сообщила «Культуре» Ирина Александрова, директор Централизованной библиотечной системы города Мценска. — Я работаю в библиотеке уже 40 лет, и каждые 5 лет мы проводим конференции, юбилейные мероприятия в честь писателя, издаем научные сборники и книги Новикова: «Золотые кресты», «Духу святому. Дыхание земли», «Яблочный барин и другие рассказы», «Стихи деткам». В 2021 году мы выиграли конкурс в рамках научного проекта «Культура» и получили 10 млн рублей на модернизацию и ремонт Центральной городской библиотеки имени Новикова и 5 млн рублей на реконструкцию детской библиотеки №1. Также победила наша заявка на проведение юбилея Новикова, мы получили 1,5 млн рублей и смогли провести праздник, пригласить актеров, музыкантов, организовать мероприятия для детей и всех жителей города».





В рамках празднования прошли мастер-классы, лекторий, посвященный творчеству Новикова, а также квесты, викторины и концерт. Воспитанники детской художественной школы представили на суд зрителей свои рисунки. На центральной площади Мценска у Дома культуры орловский театр «Русский стиль» показал спектакль по рассказу И.А. Новикова «Яблочный барин». Завершился первый день фестиваля огненным шоу и салютом.





Во второй день фестиваля участники конференции из Москвы, Санкт-Петербурга, Орла, Мценска, Феодосии поехали на родину писателя — в деревню Ильково. К сожалению, дом Новикова не сохранился, но на его месте установлен памятник.





Большое воодушевление у участников праздника вызвал мастер-класс «Кухня крестьян Мценского уезда конца 19 века», во время которого все желающие могли попробовать окрошку, редьку, сало, ржаной хлеб и кисель, приготовленные по старинным рецептам.





Продолжился фестиваль на территории Орловского техникума агробизнеса и сервиса. Иван Новиков известен своими произведениями «Все о пчеле» и «Пчелы-причастницы». Студенты принимали участие в играх и квестах на знание тонкостей пчеловодства, отвечали на вопросы, связанные с мотивом пчелы-труженицы в творчестве писателя. Завершился фестиваль посиделками у костра и караоке-батлом.





«Мы преклоняемся перед такими подвижниками, как Ирина Александрова, организовавшая этот фестиваль! — поделилась Алла Грачева. — Благодаря им молодое поколение будет знать писателей, которыми можно гордиться!»





Фотографии: «ВКонтакте», официальная страница фестиваля