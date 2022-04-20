В Большом театре показали балет «Дон-Кихот» для беженцев и волонтеров

Татьяна ФИЛИППОВА

В Большом театре прошел благотворительный спектакль в рамках акции «Открытый занавес», которую придумали российские театры и поддержало Министерство культуры.

Напомним, что акция стартовала 2 апреля здесь же, в Большом, балетом «Спартак» в постановке Юрия Григоровича. Весь сбор от спектакля был перечислен в фонд помощи семьям погибших военнослужащих. Второй благотворительный спектакль в Большом – внеплановый, его организовали специально для того, чтобы пригласить в зрительный зал беженцев из ДНР и ЛНР, членов волонтерских организаций, студентов российских творческих вузов, которые тоже участвуют в волонтерской работе. За час до начала спектакля к Большому театру начали подъезжать автобусы: зрителей привезли из десяти российских областей.

— Сегодня у нас необычный спектакль, — сказал, обращаясь к публике, директор Большого театра Владимир Урин. — Мы знаем, что в зале много беженцев из Донбасса. Знаем, что вы приехали из разных областей нашей страны — Владимирской, Тульской, Ярославской. Мы рады вас приветствовать на исторической сцене и хотим показать один из наших лучших репертуарных спектаклей — «Дон-Кихот». Очень надеемся и очень верим, что он доставит вам яркие впечатления.

«Дон-Кихот» — один из самых ярких, экспрессивных, взрывных балетов, поставленных Мариусом Петипа. В Большом считается своеобразной «взлетной полосой» для артистических карьер: в нем блистали Майя Плисецкая и Екатерина Максимова, Владимир Васильев и Михаил Лавровский.

Для первой солистки Большого Елизаветы Кокоревой, которая сегодня исполняет партию Китри, этот балет особенный. «Первый раз я увидела «Дон-Кихот» в Челябинском театре, мне было лет пять, и он произвел на меня такое впечатление, что я решила связать свою жизнь с балетом», — рассказала она журналистам.

Егор Геращенко, тореадор в «Дон-Кихоте», танцевал и в «Спартаке», которым Большой начал акцию «Открытый занавес».

— Волнуемся, конечно, как перед любым спектаклем, — признался он. — Надеюсь, будем на высоте».

В первом действии зал немного не такой, как на обычном спектакле: слишком тихий. Аплодируют, но как-то робко. Во втором кто-то уже кричит «Браво!». В антракте зрители разбредаются по театру: большинство здесь впервые, хочется все увидеть, посмотреть на сцену с верхнего яруса, заглянуть в оркестровую яму и сфотографироваться на первом ряду партера.

Таня и Оля приехали в Москву из Клина, а вообще живут в Херсонской области. Оле очень нравится сценография «Дон-Кихота» — она сама художник.

Полина и Дарья из Мариуполя, последние две недели провели на курорте «Краинка» в Тульской области. В Большом впервые, поэтому впечатлений очень много — надо переварить.

Павел и Никита — из Костромы, они волонтеры. Оба играют в студенческих спектаклях и на возможности Большого смотрят уже как люди театра: «Наш Костромской театр один из самых старых в стране, но он намного меньше. И места для оркестра там нет».

Пять девушек снимают друг друга на фоне сцены: это студентки Тамбовского университета имени Державина, будущие актрисы театра и кино. Про балет говорят: «Масштабно». В Москве, как и все остальные, пробудут только один день, но были здесь не так давно — приезжали, чтобы посмотреть «Войну и мир» в театре имени Вахтангова. Рассказывают, что от него остался след где-то внутри. «Выходишь — а мир словно перевернулся».

Театр имени Вахтангова тоже присоединился к акции «Открытый занавес» в числе девяти федеральных театров, которые первыми объявили о своем участии. Вахтанговцы представили серию детских спектаклей «Питер Пэн» по сказке Джеймса Барри — это история мальчика, который не хотел взрослеть.

В афише благотворительной акции — спектакль «Будь здоров школяр» Малого драматического театра — Театра Европы. Он поставлен по автобиографической повести и другим текстам Булата Окуджавы.

Александринка поддержит акцию спектаклем-концертом молодых артистов театра и студентов Российского государственного института сценических искусств, театр «Сатирикон» — поэтическим спектаклем, в котором Константин Райкин и его артисты читают стихи Анны Ахматовой, Давида Самойлова и Беллы Ахмадулиной.

Российский государственный академический молодежный театр в апреле и мае приглашает не только на детские и юношеские спектакли, но и на экскурсии «Как человек превращается в зрителя» и «Тайны закулисья». Закулисье в РАМТе заслуживает того, чтобы с ним познакомиться: в прошлом году театру исполнилось сто лет, а его зданию — двести, оно проектировалось в одно время со зданиями Большого и Малого театров.

Малый театр в рамках акции уже показал детский спектакль «Буратино» в постановке Юрия Соломина, а чуть позже сыграет «На всякого мудреца довольно простоты» в нерабочее время, чтобы перечислить весь сбор в пользу пострадавших в Донецке и Луганске.

Акция ширится и обрастает событиями; многие российские театры, музеи и концертные организации планируют поставить благотворительные программы на регулярную основу. Познакомиться с афишей можно на сайте «Культура.РФ».

Фотографии: Рамиль Ситдиков/РИА Новости