Заявление Никиты Сергеевича Михалкова по поводу ситуации на Донбассе

Режиссер и общественный деятель отреагировал на обращения россиян в свой адрес

«Не могу не отозваться на комментарии, которые мы получаем и в нашем телеграм-канале «БЕСОГОН», и в личных письмах и сообщениях по поводу ситуации на Украине. Очень много писем и комментариев мы получаем с Донбасса – и с освобождённых территорий, и с ещё не освобождённых, и первый, самый главный, вопрос, который звучит в этих письмах: не бросят ли нас русские? Я могу понять страх этих людей – каких только слухов не ходит, как только не изощряются средства массовой информации на самой Украине и далеко за её пределами!Что я могу вам ответить, дорогие друзья? Я не политик, не военный, не ответственный чиновник. Я гражданин своей страны, русский художник. Конечно, я не могу обладать всей информацией, как, наверное, и никто из нас.Но, когда я задумываюсь об этом, мне приходит в голову довольно простая мысль: я не могу и не хочу поверить в то, что три таких крупнейших политика мирового уровня с огромным опытом в разных областях, как президент Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, могут не понимать и не ощущать всем сердцем, что вот так внезапно остановить операцию на Донбассе – это обречь ещё тысячи, сотни тысяч людей на то, чтобы их просто растерзали нацисты, почувствовав свою безнаказанность. Поэтому уверен, что всё учтено и взвешено.Ведь сколько лет украинская власть доказывала свою недоговороспособность! Как могут остаться совершенно безнаказанными человеконенавистнические призывы, которые звучат на государственных каналах большой страны? На свободу выпущены уголовники, и им роздано оружие. Можем даже не сомневаться, что они направят его на своих же сограждан. Опьяненные безнаказанностью, они уничтожат любого, кто покажется им в их пьяных кокаиновых глазах подозрительным агентом Кремля.А цену обязательств, официально даваемых нам десятилетиями и подписанных лидерами разных стран, мы знаем. И, надеюсь, нас это многому научило. Ничто так не ценится нашим народом, как справедливость. И сегодня как никогда, по крайней мере на моей памяти, я чувствую это единое ощущение большинства наших соотечественников, которые вместе с жителями Донбасса ждут этой справедливости.Сегодня рождается новая Россия, отрезвляющаяся от этого упоительного самообмана, что «Запад нам поможет». Запад будет вынужден терпеть нас, пока он зависит от наших ресурсов, всеми силами стараясь избавиться от этой зависимости. И вот сейчас у нас есть уникальная возможность, используя эти богатейшие ресурсы, вновь возродиться в великую державу, отстоявшую свою независимость, самобытность, культуру и предназначение. Я в это верю».Фото Александр Коньшин с официального сайта Киноакадемии Н.С. Михалкова