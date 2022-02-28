Никита Михалков: «Почему же вы молчали восемь лет?»

Гуру российской культуры высказался о реакции в России на украинские события

Кинорежиссер Никита Сергеевич Михалков в своей очередной передаче «Бесогон» дал определение реакции некоторых российских медийных персон на сегодняшние события на Украине.



— …Меня волнует, что говорят мои коллеги, так сказать, бойцы культурного фронта… У меня вопрос к этим плакальщикам, «пацифистам»: что же вы молчали 8 лет, когда на наших глазах предали, причем не просто кого-то конкретно, а договоренности государственные, европейские, относительно того, что будет мирная передача власти, что господин Янукович не будет больше баллотироваться и дальше естественным путем, после окончания его срока, будут новые выборы, почему на другой день, когда был совершен абсолютно бесстыдный военный переворот, путч, почему вы молчали, вас это никого не возмутило. А дальше, почему вы молчали, когда убивали снайперы людей на майдане, когда боевики останавливали автобусы, идущие в Крым, и избивали людей, почему вы молчали, когда обстрелы, которые продолжались в течение долгого времени, убивали людей, когда мы видим, как вскрываются могилы с останками десятков людей, почему вы верите, что это «фейк, вранье, подстроено, надо проверить»… Почему вы не плакали, не рыдали, не возмущались, когда это происходило на ваших глазах? Почему вы сейчас так все заверещали? А потому что возникла опасность санкций, потому что у вас дети учатся там, там банки, не дай Бог, что-нибудь перекроют, у вас там дома, квартиры, яхты — это страшно, и чтобы этого не случилось или, по крайней мере, вас это не затронуло, вы сейчас рыдаете по поводу бедного украинского народа…Но как?! Вот посмотрите другое видео (выступление из Донецка)… Обращаюсь не только к вам, коллеги и остальные зрители, кому вы больше верите — господину Гордону, известному человеку, или этому безымянному жителю Донбасса, чья искренность вас больше убеждает и волнует? Вот и все. А коллегам моим, которые рыдают сегодня по поводу событий на Украине, я хочу сказать: ребята, а что вы тогда тут делаете? Езжайте туда, где «справедливость и правда», где, на ваш взгляд, настоящее, езжайте туда. Почему вы не едете? А потому что там вы тратите деньги, а здесь вы их зарабатываете, и платит вам, как правило, государство.



фото: Станислав Красильников/ТАСС и Юрий Машков/ТАСС

