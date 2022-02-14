Культуролог и книгоиздатель Дмитрий Лосев: «В культуре Крыма важно быть по духу крымским человеком»

Евгений ХАКНАЗАРОВ

Материал опубликован в спецномере газеты «Культура» от 15 декабря 2021 года.





Крым — во всех смыслах особая точка на карте России. И как нигде культура здесь вынужденно соприкасается с политикой. Наш собеседник, основатель ведущего на полуострове краеведческого издательского дома «Коктебель» Дмитрий Лосев поделился наблюдениями о тенденциях, определяющих культурное развитие Крыма.

— Дмитрий Алексеевич, если окинуть взором последние годы, какие изменения произошли в культуре Крыма?

— Март 2014 года стал водоразделом для крымчан во всех сферах жизни. Сравнивая в Крыму то, что было и что принесло нам воссоединение с Россией, и простые жители, и деятели культуры отмечают две разные эпохи. Мы открыли для себя новую страницу жизни. В годы нахождения полуострова в составе Украины, например, в библиотеки практически не поступала литература на русском языке. И это в регионе, где русскоязычное население всегда составляло абсолютное большинство. Библиотечные фонды пополнялись литературой националистического содержания и антироссийской идеологии. Сейчас же ситуация несравнима. Благодаря закупкам, которые стали возможными при поддержке Министерства культуры России, посетители крымских библиотек получили элементарную возможность читать книги, посвященные русской истории, хорошую русскую мемуаристику, детскую литературу... Музеи, театры, практически все объекты культуры прошли стадию обновления.

— Какие примеры культурного возрождения республики наиболее впечатлили вас?

— У многих, кто прибывает на полуостров через Крымский мост, проезжает по трассе «Таврида», посещает крупнейший на Юге России аэропорт имени Айвазовского, вырывается фраза: «Никогда бы Украина подобное не построила». И я произношу ровно такие слова, когда вижу, какие работы в Крыму сейчас ведутся на памятниках культуры и архитектуры. Недавно завершены масштабные работы по реконструкции Большой Митридатской лестницы в Керчи, эмблемы Крыма — дворца «Ласточкино гнездо» в Большой Ялте. Реставрируется Воронцовский дворец в Алупке. Большие изменения в Херсонесе, археологическом заповеднике, объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО. Правда, до сих пор ведутся споры, как именно все должно быть там обустроено. Есть и дилетантские мнения. Но Херсонес до 2014 года и сейчас — совершенно разные по ощущению места. В Феодосии идет глобальная реконструкция Картинной галереи Айвазовского — теперь, можно сказать, целого музейного комплекса. Из федерального бюджета выделены большие денежные средства, работают серьезные специалисты в области реставрации. Никогда бы Украина не потянула такого масштаба. И просто не позволила бы себе: музей посвящен великому русскому художнику — представителю не украинской культуры. Министерство обороны России передало галерее часть зданий, расположенных в том же квартале. В реконструированных помещениях появятся новые выставочные залы, кабинеты сотрудников, будет построено современное фондохранилище. Спустя десять лет наконец откроется Большой зал — именно с него в 1880 году Айвазовский начал историю своей картинной галереи, ставшей первым провинциальным художественным музеем страны. Зал был закрыт последние годы из-за аварийного состояния. Дай бог, в следующем году возрожденная галерея вновь откроется, а значит, в Феодосию поедет еще больше туристов, чтобы посмотреть крупнейшее в мире собрание произведений Айвазовского, жемчужину маринистического искусства. То же касается и самого красивого здания Феодосии — Дачи Стамболи, памятника архитектуры начала ХХ века. До недавнего времени в нем находился Музей подводной археологии. Там ведутся большие восстановительные работы. Крым, его архитектурный облик сильно пострадали в Великую Отечественную войну. И потому восстановленные дворцы полуострова, уникальные памятники архитектуры, музеи требуют еще более бережного к себе отношения.

— Крым находится в сложной политической ситуации. И это отражается на культуре. Например, возьмем судьбу скифского золота...

— Мы должны верить, что скифское золото вернется в Крым, верить в справедливый исход этой истории. Ведь в мировой практике экспонаты возвращаются не государству, а тому музею, который их хранит. Профессионалам понятна абсурдность ситуации вокруг крымского золота. К тому же с 2014 года за хранение экспонатов в археологическом музее Алларда Пирсона в Нидерландах набежала очень большая сумма. Будем надеяться, что Украина просто не сможет ее заплатить... За последние семь лет в Крыму, понятно, стало меньше иностранных туристов. Но иностранцы все же приезжают к нам — через Москву. Буквально на днях я показывал своему французскому коллеге старую Феодосию. Было бы желание к нам приехать!

Если говорить об издательском доме «Коктебель», то с Украиной мы были связаны лишь в области полиграфии. Но типографии везде настолько обновили свое оборудование, что естественный перенос печатного процесса в Россию был безболезненным. Мы всегда издавали книги, посвященные русской культуре. Так что для меня 2014 год как раз не был водоразделом — наши идеология и издательская политика нисколько не поменялись. Я помню, как в 1994 году академик Дмитрий Сергеевич Лихачев, приветствуя мои планы издавать краеведческий альманах «Крымский альбом», сказал мне в интервью в Пушкинском доме, что в Крыму «русская культура оказалась в целом собирателем культур разных народов». И еще очень важная деталь: с 2015 года крымские издатели пользуются той возможностью, которая была и остается у наших коллег с материка, — участие в программе поддержки социально значимой литературы. Мое издательство и мои коллеги предлагают свои проекты, и они поддерживаются на федеральном уровне. То, чего не было никогда при Украине, которая финансирует лишь украиноязычное книгоиздание с определенной идеологией. Книги — это самый главный аспект для крымской культуры. И для небольших издательств это спасение. Очень хочется, чтобы практика поддержки со стороны федеральных министерств России продолжалась.

— Воссоединение Крыма с Россией приняли не все деятели культуры. Есть ли в вашем окружении те, кто предпочел извергнуть Крым из своей ментальности?

— Действительно, с некоторыми большими российскими деятелями я общался в украинский период, показывал им Тавриду, мы проводили творческие вечера. С 2014 года они не приезжают в Крым, мотивируя тем, что это «оккупированная» территория. Их мнение не изменилось до сих пор. Это их личная позиция. Но для меня было грустным узнать, что из Крыма уехали некоторые местные деятели, в том числе и много сделавшие для русской культуры. Уехали в Киев исследователи, ученые. Правда, их совсем немного. Но это действительно были яркие фигуры. Объяснения тому есть и чисто денежного характера. Зато много высококлассных специалистов-музейщиков, архитекторов, театральных деятелей прибыли из материковой России. Такая экспансия поддерживает культурный процесс в Крыму, не дает ему застаиваться. Это всегда очень важно, когда российские профессионалы что-то важное делают в Крыму. Яркие примеры — строящийся культурный кластер в Севастополе с массой новых институций, в том числе и с первым в крымской истории оперным театром. Или арт-кластер «Таврида» в Капсельской бухте под Судаком, рассчитанный на молодежь. К нам стали ближе Кубань, Ростовская область, Ставропольский край. Главное, чтобы приезжающие в Крым люди прочувствовали индивидуальность Крыма. В начале двадцатого века писатель Сергей Елпатьевский говорил, что, как виноград, привезенный из Италии и посаженный в Крыму, становится крымской лозой, так и люди, прибывшие из иных мест, становятся крымскими людьми. Главное, чтобы они понимали уникальность Крыма, и тогда много сделают для нашего края благодаря своим умениям и профессиональным навыкам. В культуре Крыма важно быть по духу крымским человеком.

— Не носит ли культурная активность на полуострове сезонный характер? Не получается ли так, что приоритет отдается обслуживанию туристов?

— В Крыму есть традиционные культурные центры. И это не только Симферополь, Севастополь, Ялта. Моя родная Феодосия, своеобразная столица юго-восточного Крыма, всегда отличалась культурной активностью, и в межсезонье тоже. Я имею в виду допандемийное время, когда было легко проводить массовые мероприятия, литературно-музыкальные вечера и презентации книг в музеях. Мне, как издателю литературы о Крыме, нашим исследователям, музейщикам безмерно повезло, что мы родились, живем и занимаемся культурой именно здесь. Какое тут обилие имен выдающихся личностей, событий истории, памятников! Иногда легче назвать тех из поэтов, художников, артистов, кто в начале XX века не был, например, у Максимилиана Волошина в Коктебеле, чем наоборот. Или кто из мемуаристов не рассказал о своих крымских впечатлениях. С советского времени сохраняется тенденция, когда Крым остается стабильно первым из провинциальных регионов, издающих самые большие объемы краеведческой литературы. Даже столицы союзных республик никогда не выпускали столько книг по истории своего края.

Фото из личного архива Дмитрия Лосева. Фото на анонсе ТАСС.