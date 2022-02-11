Культура в «Овраге»: как промышленный городок стал собирать художников не только со всей России, но и со всего мира

Дмитрий БЕРЕЗНИЙ

Небольшой городок Нижегородской области Выкса, бывший до заселения славян в XII веке простым финно-угорским поселением, а с середины XVIII века — известный своими металлургическими заводами, сегодня стал одним из центров современного искусства в стране.

Фестиваль «Выкса | Арт-Овраг», который был открыт в 2011 году по инициативе связанного с Объединенной металлургической компанией благотворительного фонда «ОМК-Участие», по сути, стал вторым «градообразующим предприятием». Своим названием он обязан живописному оврагу в центральном парке Выксы, в котором и состоялся первый фестиваль.

С тех пор промышленный центр стал наполняться современными общественными и культурными пространствами. За все время работы фестиваля было создано 85 стрит-арт-работ и паблик-арт-объектов, построено пятнадцать объектов городского дизайна, запущена программа промышленного туризма, открыта своя арт-резиденция.

А сам город оказался в десятке по программе «100 лучших городских лидеров».

Город железа

Судьба города Выкса неразлучно связана с промышленной историей России. Еще на заре XVI века здесь начали освоение железных руд. Но его становление в качестве металлургического центра пришлось уже на шестидесятые годы XVIII века, когда выходцы тульской оружейной слободы братья Баташевы приехали в Выксу и основали в 1757 году Выксунский железоделательный завод. К началу XIX века им принадлежало уже пятнадцать металлургических предприятий в самой Выксе и ее окрестностях.

С тех пор Выкса стала промышленным центром Нижегородского региона. Этот статус не изменился и после краха империи. В советские годы выксунский металлургический завод славился производством железнодорожных колес и считался одним из лучших во всей советской трубной индустрии.

С распадом СССР и обвалом заказов мощности завода сильно сократились, количество рабочих мест снизилось. Начался отток населения, который чуть было не превратил промышленный город в очередной урбанистический призрак. Но ситуация стала выправляться, когда местный завод вошел в состав ОМК.

Впрочем, реинкарнация завода не остановила отток населения: молодежь продолжала паковать чемоданы в поисках более разнообразной и комфортной жизни.

«В Выксе много активной молодежи и молодых семей. Многие из них работают на выксунском заводе ОМК, но часть из них все равно уезжала. Мы в фонде задумались, как остановить этот процесс, — рассказала «Культуре» глава фонда «ОМК-Участие» Ирина Седых. — Хотели, чтобы наши сотрудники — жители Выксы, выходя с территории предприятия, попадали в современную и комфортную городскую среду. Для этого создали фестиваль городской культуры, который сразу же задумывали как молодежный».

В первые три года, признаются организаторы, фестиваль старались делать именно «зрелищным»: в город приглашали современных художников, создавали арт-объекты, знакомили горожан с актуальными направлениями искусства — начиная с мурализма (живопись на архитектурных сооружениях) и заканчивая аудиовизуальным искусством.

Так, в разные годы в Выксе работали представители самых разных направлений и поколений современных художников. Здесь есть рисунки на фасадах «Сказка о потерянном времени» и «Мадонна с младенцем» Паши-183. Шестиметровый единорог венгерского скульптора Габора Соеке, «Эволюция 2» — самый большой настенный рисунок в мире, выполненный одним художником, от Миши Most. Картины одного из основателей соц-арта, легендарного Эрика Булатова «Стой-Иди. Амбар в Нормандии». Инсталляция «Все это не сон» Тимофея Ради, «Павильон будущего» от архитектурного бюро «Новое». Инсталляция «PRO.ЁЛКА» московского художника Петра Виноградова и другие.

Горожане в роли организаторов

Для того, чтобы взаимодействие с выксунцами было открытым и динамичным, организаторы «Арт-Оврага» каждые три года приглашают новую команду кураторов и специалистов в области современного искусства. «Команда кураторов успевает лучше погрузиться в городскую среду, узнать интересы жителей, но при этом предлагает новые художественные форматы взаимодействия с горожанами», — говорит Ирина Седых.

Так, по ходу развития фестиваля возникла идея привлечь жителей города реализовать собственные культурные проекты. Теперь рядом с работами именитых художников в городе есть и произведения выксунцев.

А в период с 2016-го по 2019 год был реализован проект «Арт-Дворы» — преображение городских пространств силами самих жителей. Благодаря помощи урбанистов и кураторов фестиваля жители создали проекты благоустройства своих дворов и воплотили их в жизнь.

Более того, с 2017 года художники могут не только украшать стены домов и улицы города, но и получить грант и обосноваться в выксунской арт-резиденции, которая принимает художников со всего мира, любого возраста и работающих в любых техниках, на срок до восьми недель. Обязательным условием для получения гранта является сотворчество художника с местными жителями, для которых они проводят лекции и мастер-классы.

В итоге, на последнем фестивале горожане приняли участие абсолютно в каждом мероприятии — и в качестве участников, и в качестве организаторов. К примеру, в представлениях питерского «Упсала-цирка» вместе с артистами участвовали местный хор ветеранов, музыканты, стритрейсеры. А воспитанники выксунского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Пеликан» играли в иммерсивном спектакле по тексту Людмилы Петрушевской, написанном когда-то недалеко от Выксы.

«Массовые мероприятия мы адаптировали для людей со всеми формами инвалидности. Например, неслышащие и слабослышащие люди смотрели спектакль «Он в Аргентине» по пьесе Людмилы Петрушевской в переводе на русский жестовый язык, для незрячих людей мы организовали тифлокомментирование. На спектакле также были и люди с ментальными особенностями, и маломобильные, кто-то из них вообще впервые был в настоящем театре», — рассказывают в фонде «ОМК-Участие».

Выксинский НЭП

Фестиваль не только перезапустил культурную жизнь маленького города, но и придал новый импульс его экономике. По официальным данным, посещаемость Выксы ежегодно растет на 7 – 10 тысяч человек. Каждый пятый гость города — активный участник фестиваля.

Как отчитываются в администрации города, если в 2015 году город посетили 1150 человек, то уже в 2019 году — почти 40 тысяч, хотя, конечно, ковидные ограничении эти цифры «подъели»: на двух фестивальных уикендах этого года побывали около 16 тысяч человек.

Приток новых гостей оживил и средний, и малый бизнесс. В центральном парке отрылись две кофейни на вынос, местные предприниматели обзавелись фуд-траками, которые кормят участников фестиваля и других массовых мероприятий. В городе появилось и первое креативное агентство, производство сувенирной продукции и экологичных сумок-шоперов.

Постепенно оживает и внешний облик некогда депрессивного городка. После обучения в «Сколково», организованного фондом Моногорода.рф, команда сити-менеджеров Выксы одержала две победы во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2019-м и в 2020 годах и выиграла два гранта.

На средства первого гранта были благоустроены центральная часть городского парка и набережные рукотворного Верхне-Выксунского пруда. На средства второго — начато благоустройство территории будущего индустриального центра «Шухов парк».

«Шухов парк» задуман как главный центр сохранения индустриального наследия в Центральной России, открывающий промышленную идентичность Выксы. Ключевыми объектами станут отреставрированные свод листопрокатного цеха и водонапорная башня, созданные по проекту Владимира Шухова.

На территории нового кластера появятся и музейный центр, гостиница, детский образовательный центр, общественные мастерские для детей и взрослых. Парк прилегает к набережной, и после его открытия в 2024 году эти два общественных пространства объединятся в одно целое.

Что до оттока населения, местная администрация по-прежнему констатирует убыль населения, но по сравнению с предыдущими годами она заметно снизилась. Новый фестиваль медленно, но верно приносит Выксе новую известность. Для многих это теперь не только индустриальный центр с глубокой историей, но и место, которое живет современным искусством, а у молодых людей появляется желание после учебы вернуться в родной город и связать с ним жизнь.

Фотографии: Михаил Солунин/ТАСС.