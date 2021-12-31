Укротительница тигров Карина Багдасарова: «Тигр — это зверь, который гуляет сам по себе»

Татьяна ФИЛИППОВА

Наступающий 2022 год по восточному календарю — год Черного Тигра. Правда, он вступает в свои права только в феврале, поэтому у нас есть время подготовиться. Как подружиться с тигром и что от него можно ждать, «Культура» спросила заслуженную артистку России, дрессировщицу Карину Багдасарову.

— Карина, ваш отец был знаменитым дрессировщиком, вы с братом, Артуром Багдасаровым, продолжаете семейную династию, работаете с тиграми и все про них знаете. Какой у тигра характер?

— У тигра хороший характер, это животное, в общем-то, неконфликтное. Конечно, это большой хищник, который находится на самой высшей ступени пищевой цепочки, ему и не с кем конфликтовать, у него нет врагов в природе, кроме человека. И ни с кем из животных он не вступает в борьбу, кроме как со своими сородичами — либо за территорию, либо за самку.

Что еще можно сказать? Тигр — свободолюбивый зверь, не терпит рядом с собой вообще никого, любит находиться в одиночестве, это не прайдное животное, это зверь, который гуляет сам по себе.

Когда ему нужно продолжать род, он находит себе самочку, если она позволяет зайти на ее территорию, у них случается "амор", после "амора" он уходит. Возможно, какое-то время она позволяет ему находиться рядом с собой, потом у нее рождается детеныш, и примерно до двух лет — в два года тигр уже взрослый — он находится рядом с мамой. Мама его учит всему: как сохранять добычу, забрасывать ее веточками, если это зима, то ямки выкапывать и складывать добычу в этот своеобразный холодильник.

— А можно ли приручить тигра?

— Приручить хищника, чтобы он был как домашний котенок, практически невозможно. Все равно зверь остается зверем, где-то, когда-то природное, генетическое щелкнет, и тогда может случиться беда. Спокойные животные, которые легко становятся ручными, в природе не выживают. Но в любом случае, даже если тигр не собирается тебя есть, а хочет с тобой немного поиграть, он может очень серьезно поцарапать. Вот у вас есть кошка?

— Есть.

— Вспомните, как она себя ведет, когда у нее плохое настроение. А здесь махина двести с лишним килограммов весом.

— Я помню драматический случай с вашим братом, случившийся несколько лет назад. Тигр на него внезапно набросился, и вам пришлось его отбивать.

— Но мы не будем об этом говорить — все-таки Новый год.

— Что надо делать, чтобы найти общий язык с тигром?

— Самое главное — это доверие. Как и с любым живым существом, основа отношений — это доверие, любовь и терпение. Вы можете переставить эти слова в другом порядке — любовь, доверие, терпение. Но я ставлю доверие на первое место. Потому что, если зверь тебе не доверяет, ты ничего с ним сделать не сможешь, он к тебе даже не подойдет.

Собственно, как и человек — если какой-то человек причинил тебе боль, физическую или душевную, или обманул тебя, ты же не будешь ему доверять. Ты не будешь с ним работать, не станешь с ним общаться, и так же с тиграми. Поскольку животные живут с нами всю жизнь, между нами тотальное доверие. Самый главный признак, что животное тебе доверяет, это когда оно при тебе спит.

К домашним кошкам это не относится, хотя уличные кошки просто так к тебе тоже спать не придут, они найдут себе укромное место, где будут чувствовать себя в безопасности.

Но мы сейчас не про кошек, а про тигров. У нас каждый день происходят тренинги, репетиции, тренировки, то есть мы устраиваем для них своеобразный фитнес, чтобы они двигались, разминались, общались друг с другом, и эти репетиции продолжаются три-четыре часа. За это время кому-то нужно позволить побегать или попрыгать, с кем-то нужно поизучать новые трюки. Ты работаешь с одним тигром, чему-то его обучаешь, а все остальные лежат на барьере. И, как правило, они все спят лапками кверху. Когда тебе нужно с другим тигром поработать, ты его будишь и говоришь: «Але, привет, пошли поработаем». Он просыпается, идет работать. Отработал, снова ложится спать.

Тигры спят практически двадцать часов в сутки, они не способны долго бегать, долго прыгать. Они спринтеры, а не стайеры.

— Расскажите, пожалуйста, что ваши тигры делают в канун Нового года.

— Сейчас в Цирке на Фонтанке идут «елки», интересное представление, посвященное реформам Петра Первого. Итальянский клоун приезжает в Санкт-Петербург и мечтает познакомиться с Петром Первым. И чудо происходит, появляется Петр, и начинаются разные волшебные события. Мы в этой программе участвуем с номером «Бенгальские тигры»

У нас есть новый проект, который мы повезем по стране, он посвящен столетию Юрия Владимировича Никулина, нашего прекрасного клоуна и директора цирка, в котором мы с Артуром работаем. Это очень хороший проект, его премьера была в Цирке на Фонтанке, и мы его будет показывать в разных городах России. Мы с Артуром работаем в этом проекте под музыку, это мелодии из фильмов, в которых принимал участие Юрий Владимирович Никулин, песни, которые он пел, и это удивительный для нас вариант.

— А как тигры встретят Новый год?

— Наши тигры будут отсыпаться, потому что у нас елочные представления идут каждый день по три раза. 31-го у нас будет утреннее и дневное представление, и 1-го дневное и вечернее. Ночью тигры будут отсыпаться. Но у нас с Артуром есть традиция — мы всегда, встретив Новый год с семьей за столом, идем в цирк и поздравляем своих полосатиков.

Мои пожелания всем традиционные: чтобы следующий год был хороший. У тигра три полосы: рыжая, белая и черная. Три красивых контрастных цвета. Ни один из этих цветов не несет ничего плохого, даже черный. Рыжий цвет — это солнышко, это радость, все, что связано с оранжевым цветом. «Оранжевое море, оранжевое солнце» — помните такую песенку? Белое — чистота мысли, чистота души, возможность принимать всю информацию, которая идет извне, но не омрачать свой разум. Ну, и черный цвет — это цвет нашей матушки-земли. Она же не голубая или зеленая, а черная. Для меня черный — это земля, из которой все рождается. Какие мы семена туда посеем, такие плоды мы и пожнем. Получается, что если мы с ярким оранжевым солнышком внутри, со светлыми мыслями будем сеять добрые семена, то и год у нас будет хороший, чудесный и радостный.

Фотографии из архива дрессировщицы.