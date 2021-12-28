Западные ворота Московии: Верея в уходящем году отметила 650-летие

Владислав ЩЕРБАК

650-летняя Верея — самый маленький город Московской области. В последние пару веков численность населения здесь, «качаясь» вверх-вниз, остается примерно одинаковой — немногим более 5 тысяч жителей. На этих горожан приходится семь старинных и просто старых храмов, несколько живописных валов древнего кремля, множество исторических зданий и памятников, что позволяет говорить о нереализованном туристическом потенциале. Расстояние от столицы до Вереи составляет всего 95 километров. От бетонной автострады Московского большого кольца — 15 км, от Минского шоссе — 18, от железнодорожной станции Можайск — 22.

Краткий церковнославянский словарь толкует: вереи суть затворы, запоры, засовы, крепость. Полный и подробный Библейский словарь указывает на столбы, на которых вешаются створки ворот, а Владимир Даль среди пословиц русского народа нашел такую: «Ни кола, ни двора, а вереи точеные», — речь идет о бедняке, который хочет казаться богатым и из всего своего имущества украшает лишь ворота.В русском языке XI–XVII веков верея — участок земли или леса, подобное значение и сегодня используется на Тамбовщине. На Смоленщине — «опасный провал в болоте». В Среднем Поволжье и Рязани — «возвышенное сухое место на пойме». Собственную версию происхождения имени городка Даль связывал как раз с последним обстоятельством: историческая часть населенного пункта находится на высоком берегу реки Протвы, к тому же Верея когда-то входила в состав Рязанского княжества.В Рязанской области, кстати говоря, есть заброшенная деревенька с тем же названием. Одноименные селения существуют по сей день в Раменском и Орехово-Зуевском районах Подмосковья, а также в Забайкалье. Речка Верея течет в Нижегородской области. Когда-то, в старину, аналогично звучало славянское женское имя (в значении «привязанная», «преданная»).Название подмосковного города, вероятно, все же следует связывать с воротами, а точнее, воротными столбами. Это подтверждает и описание местного герба, утвержденного в 1782 году: «В первой части щита герб Московский. Во второй части в серебряном поле в диком лесу две дубовые воротные вереи с навесными золотыми крючьями, означающие собой имя сего города».В 1883-м тут были изображены стены, ворота, московская символика и два связанных Александровской лентой молотка. В последней версии герба молоты убрали, но добавили корону, так как Верея одно время была столицей удельного княжества.Официальной датой ее основания принято считать 1371 год, когда в Пискаревской летописи город был упомянут в связи с походом литовского князя Ольгерда на Москву. Но... сколько ученых — столько и мнений. Изучавший летописи XII века Василий Татищев в своем труде «История Российская» писал: «В то же время отпустил Андрей дочь свою Ростиславу за Святослава Владимировича. И привели оную в Вереища, где брак с веселием многим отправили». Василий Никитич предположил, что речь идет о Верее под Можайском. Его догадки поддержала в разные годы целая плеяда историков и ученых-языковедов, вплоть до современных.Скрепленный династическим браком союз Андрея Боголюбского с чернигово-северским князем Изяславом Давыдовичем был заключен в 1159 году в Волоколамске, и этот факт мог повлечь за собой перенос даты основания Вереи более чем на 200 лет в прошлое. Вот только археологи разводят руками: никаких следов укреплений той эпохи здесь не обнаружено. Возможно, тут стояло богатое село. Но что оно являлось именно той Вереищей, утверждать нельзя, ведь, как упомянуто выше, подобный топоним и сегодня встречается повсеместно.1371 год был богат на события. В летописи он связан с датой захвата москвичами заокских владений у рязанцев. В состав «рязанских отменных мест» вошла и Верея. К сему периоду относится возведение укрепленного городища с деревянной крепостью и валом. Судя по всему, укрепили его не очень основательно, так как в 1408-м поселение разграбили татары темника Едигея.Находившийся с 1382-го под властью Москвы городок Дмитрий Донской в 1389-м передал под эгиду своего сына Андрея Дмитриевича, в удельное княжество Можайское. После Верея перешла к внуку триумфатора Куликовской битвы Михаилу Андреевичу, ему же достался Белозерск, а чуть позже — Вышгород. Появилось удельное Верейское (Верейско-Белозерское) княжество. В 1445-м оно было разграблено отрядами великого князя литовского Казимира (Ягеллончика).Сын Михаила Василий Удалой, хоть и был славным воином, попал в опалу к Ивану III. Пришлось уносить ноги и проситься под крыло теперь уже польского короля Казимира IV, от которого беглец получил во владение несколько городов. Отцу же пришлось заключить с великим князем Московским вассальный договор, и после смерти князя Михаила Андреевича княжество вновь перешло к Москве.На этом «эстафетные» мытарства не закончились. Великий князь Василий III передал Верею в Старицкий удел своему брату Андрею. Когда тот умер, княжество унаследовал его сын Владимир, с которым царь Иван Грозный в 1567-м совершил обмен: за Старицу, Алексин и Верею отдал Дмитров, Боровичи и Звенигород.Теперь город вошел в состав Русского царства окончательно. Польско-литовские нашествия 1610–1611 годов неоднократно разоряли эти места, поэтому жить здесь никому не хотелось. И тем не менее еще в 1625-м в местном кремле находились воеводский, боярский и поповский дворы.В XVII веке Верею как крепость уже никто не воспринимал, но вдруг городок воспрянул, превратившись в торгово-ремесленный центр. Расцвет пришелся на XVIII столетие. По судоходной Протве купцы везли на Оку конопляное масло, лук-чеснок, ремесленные изделия. Из «Исторического описания российской коммерции» (1785) Михаила Чулкова следует, что «ремесло в сем городе кожевенное, сыромятное, сапожное, кузнечное и в лучшей доброте вяжут сети и невода, чем сей город пред прочими в России и славится». В уездной с 1782-го Верее по регулярному плану велось активное каменное и деревянное строительство.Во время Отечественной войны 1812 года она оказалась в эпицентре военных событий. В конце сентября французское саперное подразделение потрудилось над созданием новых укреплений на месте старой земляной крепости. Тут же неприятель разместил батальон охраны Смоленской дороги на восточных и южных подступах. Михаил Кутузов приказал генерал-лейтенанту Ивану Дорохову смести незаконные строения, что и было сделано в ночь на 29 сентября. Изюмский гусарский полк и жители Вереи без пальбы, одной лишь штыковой атакой выбили отсюда сонный вестфальский батальон и сровняли «новодел» с землей. А к полудню была разбита и подоспевшая помощь — колонна вражеских войск с артиллерией. Оружие и хлеб раздали крестьянам-партизанам под командованием верейского протоиерея отца Иоанна.Дорохову Кутузов выдал золотую шпагу в алмазах. Потерпев поражение под Малоярославцем 13 октября, армия Наполеона вновь прошла через город, но долго не задержалась. Его французы, конечно же, по своему обыкновению сожгли.В дальнейшем Верея потеряла и свое торговое значение, став в XIX веке, по сути, большим садово-огородным товариществом. В 1814 году местная община староверов построила храм Покрова Пресвятой Богородицы. До нынешнего времени он ни разу не закрывался, благодаря чему здесь находится крупный центр старообрядчества в Подмосковье.В 1913-м немаловажным событием стала установка памятника генералу Дорохову. Однако пять лет спустя красноармейцам монумент не понравился, и его снесли, водрузив вместо него бюст Карла Маркса (который, в свою очередь, пострадал при бомбежке в 1941 году).В первые десятилетия Советской власти Верея ничем особенным не отличилась. Но поскольку ближе к концу XIX века тут нашли минеральные источники, в 1930-е появилась малая здравница, окруженная санаториями и пионерскими лагерями.В начале Великой Отечественной в этих местах проходила Можайская линия обороны, однако 18 октября город стал уже вражеским укрепрайоном. Долго под немцами Верея не находилась, но и за то время в ней действовали герои-подпольщики из комсомольцев, пятерых из них гитлеровцы схватили и расстреляли. После трех месяцев оккупации, 19 января 1942-го, 222-я стрелковая дивизия 33-й армии под командованием генерал-лейтенанта Михаила Ефремова в ходе Ржевско-Вяземской наступательной операции немцев отсюда выбила.После войны Верея зажила своей размеренной, неспешной, провинциальной жизнью. На территории городища специалисты Исторического музея начали в 1940-е раскопки. В 1957-м был частично восстановлен памятник Дорохову (благо не Марксу). В 1970-е наладили производство первой отечественной джинсовой продукции. Но бурного промышленного роста не произошло. Выше пятиэтажек домов тут нет, в основном же — частные деревянные избы. Работает несколько предприятий легкой промышленности. На Верейском мехзаводе делают компрессорное оборудование для нефтегазовой промышленности. 28 апреля 2016 года город получил почетное звание «Населенный пункт воинской доблести».Сказочные холмы, старинные храмы, улочки-тропинки вызывают у приезжих восторг и умиление. Многим соотечественникам придется по душе эта бывшая столица княжества, самый маленький город Подмосковья, место с нереализованным пока что туристическим потенциалом.