Современное искусство в «столице провинции»

Елизавета СМИРНОВА

Материал опубликован в №7 печатной версии газеты «Культура» от 29 июля 2021 года в рамках темы номера «Как меняется культурная карта России».

Традиционные культурные институции в регионах зачастую не способны самостоятельно производить актуальные смыслы для молодой аудитории. И поклонникам современного искусства приходится отправляться в столицы. Но, как показывает опыт урюпинского фестиваля ARTEMOFF, иногда достаточно самим проявить инициативу, и тогда даже покрытые нафталином музеи и галереи заиграют новыми красками. «Культура» поговорила с авторами этого проекта — Валерией Меловановой, Ариной Орловой и Аллой Тращеевой.

— Как появилась идея проводить фестиваль городской культуры ARTEMOFF в Урюпинске?

Валерия Мелованова: Мы с коллегами работали над проектом фестиваля еще в 2017 году, когда учились в РУДН на магистерской программе «креативные индустрии и менеджмент в сфере культуры». Хотели разработать действительно важный социокультурный проект, который можно было бы увидеть не только на бумаге. Идея поработать с Урюпинском возникла не случайно — я сама из Урюпинска, прожила там 18 лет.

Я узнала, что в нашем городе родился известный художник-авангардист Георгий Артемов. Он был очень популярен во Франции, его работы сейчас хранятся, например, в Центре Помпиду. И мы решили использовать это в рамках нашего проекта. Подготовили с коллегами доклад, выступили на музейной конференции в РГГУ. После вместе с краеведческим музеем Урюпинска подготовили и отправили заявку на конкурс «Культурная мозаика малых городов и сел».

Этот конкурс проводит Фонд Елены и Геннадия Тимченко. Победителю для реализации проекта выделяют до семисот тысяч в год. Также благодаря фонду мы побывали на множестве стажировок, где познакомились с людьми из разных регионов. И тут стало ясно, что мы недостаточно амбициозны. Ведь изначально у нас был проект всего-навсего выставки. Мы хотели привезти наследие Артемова в Урюпинск, рассказать о нем, сделать значимым его имя для городской среды, сделать его узнаваемым, но поняли, что нужно расширять формат.

Тогда мы расширили наш проект до формата фестиваля, а затем и до Artemoff project, в рамках которого культурные события в Урюпинске проходят в течение всего года, а фестиваль — их итог. И выиграли грант на 600 тысяч рублей.

— Что представляла собой культурная жизнь Урюпинска до появления фестиваля?

Валерия Мелованова: Одна из главных проблем, которую мы обозначили в своей заявке на грант, была нехватка современных локальных активностей. В городской культуре был акцент на казачьей культуре, традиционных народных мотивах. А нам хотелось, чтобы современный мировой опыт сочетался с нашими локальными особенностями.

Алла Тращеева: Изначально мы ориентировались на подростков. Целевой аудиторией фестиваля в первые два-три года были люди 14–18 лет.

Дело в том, что в Урюпинске практически не было мест, где подростки могли бы провести свое свободное время. Для старших возрастных групп были Дом культуры, тематические мероприятия, в том числе и связанные с казачьей культурой. Но подростки в этом смысле были обделены. Поэтому одной из целей фестиваля стало показать, что подростки тоже могут иметь инфраструктуру для проведения своего досуга так, как они хотят.

Краеведческий музей помог нам провести социологические опросы, чтобы выявить потребности местных ребят. Оказалось, что они хотят простых вещей, которые в крупных городах доступны каждому. Например, участвовать в арт-мастерских, ставить спектакли, организовывать свою самодеятельность, но не в традиционном понимании, а сделать что-то свое, современное. Во многом это совпадало с тем, что мы сами хотели бы видеть в рамках фестиваля.

— Что получилось в итоге?

Валерия Мелованова: Первоначально все делалось на деньги, которые мы получили от фонда. Первое, что мы сделали, — провели восемь фокус-групп для подростков в возрасте от 14 до 18 лет. И на основе полученной информации сформировали программу на ближайший год: образовательные лекции, выставки. Нам было важно раскачать и привлечь как можно больше аудитории еще до фестиваля.

У нас набралось около 60 волонтеров, которые стали активно участвовать в подготовке. Администрация также оказала небольшую финансовую поддержку, выделив средства на ремонт основного зала картинной галереи, где мы проводили выставку и лекции.

Алла Тращеева: Нам удалось организовать программу «уличного искусства». Среди участников первого фестиваля была арт-группа «Фрукты» из Перми, которая организовала лабораторию уличного искусства. Так были созданы первые арт-объекты, идея которых базируется на сугубо городской идентичности.

Самый популярный персонаж, который у нас появился, это «Молочник Игорь». Эта фигура мужчины — черно-белая, в клетчатой рубашке, с бутылкой молока в руке. Весь «цимес» в том, что нарисован он на стене рядом с магазином пива, на проходной улице, так что вокруг него сразу сложилось множество локальных городских историй. При этом, если говорить в целом о тех объектах, которые возникли в рамках программы, то заметно, что горожане относятся к ним очень бережно, потому что они меняют облик города, делают его ткань более насыщенной и живой.

Арина Орлова: Я являюсь куратором театрального и выставочного направлений проекта, и наша программа тоже изначально строилась на том, что мы постоянно взаимодействовали с жителями города. Так, например, родился удивительный спектакль «Кто мой город?», в котором играют подростки и который поставила замечательный театральный режиссер Гульнара Искакова из Москвы. Она собрала разные истории конкретных людей, связанные с городом, и сплела их в единую пьесу, которая очень понравилась урюпинцам.

Другой громкий спектакль поставила Анна Куликова, тоже из Москвы, «Быль и небылицы Урюпинска». В нем переплетались разные местные сказания, мифы города и реальные истории людей. А сам спектакль был, кстати, показан рядом со старым железнодорожным вокзалом XIX века — это один из самых старинных деревянных вокзалов в России, который удалось сохранить.

— Оказывал ли вам какую-то помощь РУДН, где вы впервые представили свой проект?

Валерия Мелованова: Да, в первый год университет был очень важным ресурсом. Перед самым фестивалем они отправили к нам целых два автобуса со студентами и преподавателями, которые читали лекции о современном искусстве.

— В рамках фестиваля проходит множество лекций, мастер-классов и выставок. Кто эти люди, которые их проводят?

Валерия Мелованова: Каждый год мы привлекаем экспертов и художников на безвозмездной основе. Оплачиваем только проезд, проживание и питание. Но все мастерские и лекции проводятся без гонорара.

Мы активно «продавали» наш проект в Москве, встречались с разными экспертами, рассказывали, как им важно приехать в «тот самый Урюпинск».

В результате, например, к нам приезжал Сергей Никитин, организатор международного проекта «Велоночь». Ирена Понарошку стала нашим первым гостем-блогером. Было много отличных художников, урбанистов, медиаэкспертов. Причем гости к нам приезжали не только из Москвы — были и из Волгограда, Воронежа, Перми.

— Можно сказать, что вы практически создали урюпинское креативное сообщество?

Алла Тращеева: Тут стоит подчеркнуть, что наша активность была ответом на уже существующий запрос. А мы выступили только мотором, драйвером необходимых изменений. Показали, что нужно взять все в свои руки, начать самим менять свой город. И это будет правильнее, чем когда, например, приходят представители администрации и делают все по своему разумению.

Валерия Мелованова: Я добавлю, что это один из главных принципов, у нас нет назидательного культуртрегерства, мы не налетаем на город с приглашенными художниками. Знаете, как бывает, когда они ничего не знают про город, его жителей, делают свою работу, а люди на следующий день все охают и ахают. Мы относимся с уважением к месту и к людям, поэтому в итоге все создаваемые нами объекты воспринимаются хорошо.

Для нас важно не только насытить город новыми для него смыслами, которые привносит современное искусство, но и наоборот — привнести в современное искусство особенности этого места, жизни людей здесь. Только тогда культурное пространство города сможет развиваться гармонично, быть многогранным и одинаково интересным для самых разных групп горожан.

Фотографии: www.artemoffest.ru.