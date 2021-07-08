Рейтинг «Культуры». Не нужен нам берег турецкий, Танзания нам не нужна

Валерия АНТОНОВА

Материал опубликован в № 4 печатной версии газеты «Культура» от 29 апреля 2021 года в рамках темы номера «Культурное наследие: новый ресурс для развития России».

Вариантов у туристов в сегодняшних реалиях остается немного: ждать отмены ограничений, либо сделать выбор в пользу отдыха в пределах страны. Какие же российские туристические направления пользуются особенным спросом? Об этом — в новом рейтинге газеты «Культура».

МЕТОДИКА: КАК МЫ СЧИТАЛИ

Как и всегда, прежде всего мы выделили категории, по которым можно оценить востребованность и уровень развития туризма в различных регионах России. При составлении рейтинга изучили такие категории, как количество объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО на территории региона; количество объектов культурного наследия, включенных в государственный реестр России; количество музеев в регионе; число мест в коллективных средствах размещения (отелях, гостиницах и т.д.); количество граждан РФ и иностранцев, остановившихся в российских коллективных средствах размещения; количество мест в кафе, ресторанах и барах; и наконец, количество поисковых запросов в «Яндексе» об отдыхе в различных российских регионах.

В некоторых категориях мы рассмотрели показатели в динамике за несколько лет и оценили, в каких регионах показатели развития туристической отрасли выросли сильнее всего. При этом на момент составления нашего рейтинга Росстат еще не опубликовал полные данные за 2020 год: была доступна (и то лишь частично) только информация за первые девять месяцев прошлого года, сравнение с которыми было бы некорректным. Поэтому мы сконцентрировались на анализе данных за 2018–2019 гг. — это представляется вполне целесообразным, учитывая, что год начала пандемии стал шоковым не только для международного, но и для внутристранового туризма, и ориентация на его показатели может привести к серьезному искажению реальной картины туристической привлекательности российских регионов.

По каждой из категорий мы составили топ-10 российских регионов и присвоили им баллы за каждый критерий. За первое место давали по 10 баллов, за второе место — по 9 баллов и так далее до 1 балла за 10-е место. Регионы с одинаковыми показателями в той или иной категории получали в ней равное количество баллов.

Рассмотрим методику подробнее на примере категории культурного наследия российских регионов (табл. 1). В этой категории мы рассмотрели количество объектов ЮНЕСКО, количество культурных объектов в государственном реестре РФ и количество музеев, находящихся в подчинении каждого российского региона. Больше всего объектов ЮНЕСКО в России находятся в Москве и в Республике Татарстан — по три культурных объекта в каждом из регионов. Присуждаем им по 10 баллов. Следом за Москвой и Татарстаном идут 28 регионов, в которых находится только по одному объекту, включенному в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО — каждому из этих регионов даем по девять баллов. Остальные регионы России, в которых нет ни одного объекта ЮНЕСКО, не получают баллов в этой подкатегории.

Объектов культурного наследия в государственном реестре РФ гораздо больше, чем в списке ЮНЕСКО: в государственный реестр включают не только уникальные природные объекты и исторические памятники, но и достопримечательности, которые на первый взгляд могут показаться малоинтересными (сюда, в частности, могут попасть долговременные огневые точки или здание начала XX века). Больше всего таких объектов, согласно базе данных Министерства культуры, в Ростовской области (9610, при этом объектов ЮНЕСКО в регионе нет) — присваиваем ей 10 баллов в этой подкатегории. Второе место по данному показателю занимает Краснодарский край — 8948 объектов в государственном реестре и 9 баллов. На третьем месте оказалась Тверская область с 7319 культурными объектами в государственном реестре и 8 баллами.

Третья подкатегория, которую мы рассмотрели в контексте культурного наследия российских регионов, — количество музеев, находящихся в подчинении региона. Здесь мы также опирались на открытые данные, опубликованные на портале Минкульта России. Поскольку в базе данных отсутствует пункт «регион», мы ориентировались на раздел «подчинение» — в нем указано, в чьем ведомстве находится тот или иной музей (соответственно, если музей находится в подчинении не города федерального значения, а непосредственно региона, он не попал в нашу статистику, тем не менее по соотношению количества музеев ее можно считать репрезентативной). В этой подкатегории лидером оказался Санкт-Петербург (214 музеев и 10 баллов), за ним последовали Москва (204 музея и 9 баллов) и Республика Татарстан (59 музеев и 8 баллов).

По совокупному количеству баллов в категории культурного наследия российских регионов лидирует Санкт-Петербург, набравший 25 баллов, второе место заняла Москва с 24 баллами, а третье — Татарстан с 18 баллами. 20 российских регионов набрали по 9 баллов и оказались на 10-м месте в категории — мы не стали перечислять их в таблице, чтобы не занимать слишком много места, однако учтем эти баллы при составлении итогового рейтинга по всем категориям.

ИНФРАСТРУКТУРА: ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ И ГДЕ ПЕРЕКУСИТЬ

Туристическая инфраструктура — обязательное условие для развития туризма. Если в регионе негде остановиться и негде перекусить, туда отправятся лишь самые отчаянные туристы, готовые отдыхать в палатках и готовить еду на костре. Спрос на такой экстремальный отдых в России тоже есть, однако массовым подобный туризм не назовешь. Чтобы оценить туристический потенциал российских регионов, мы изучили статистику количества мест в коллективных средствах размещения в российских регионах (сюда относятся отели, гостиницы и т.д., см. табл. 2) и количества мест в ресторанах, кафе и барах (см. табл. 3).

По числу мест в гостиницах и отелях доступны данные как за 2019-й, так и за 2018 год, поэтому здесь мы оценили еще и данные в динамике: это позволило понять, какие регионы активнее всего развивают туристическую инфраструктуру. Так, рост числа гостиниц и отелей означает большую востребованность туризма в регионе, поскольку без роста спроса увеличения предложения быть не может.

В этой категории первое место разделили Московская область и Республика Крым: при большом количестве отелей и гостиниц в них также наблюдался наибольший прирост их числа с 2018 по 2019 год. Второе место занял Санкт-Петербург, а третье досталось Краснодарскому краю: несмотря на то, что количество мест в коллективных средствах размещения в 2019 году в нем уменьшилось по сравнению с 2018 годом, он все равно остается безусловным лидером по числу этих мест (более 455 тыс.).

По количеству мест в кафе, ресторанах и барах тройку лидеров составили Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Следует отметить, что в этой категории отсутствуют данные по Севастополю из-за особенностей организации сбора статистики в регионе.

ТУРИСТЫ: КТО ОТДЫХАЕТ В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ

Логично, что без туристов нет и туризма, поэтому в качестве отдельных категорий мы выделили количество россиян, размещенных в отелях и гостиницах нашей страны (табл. 4), и количество иностранцев (табл. 5). Здесь мы также проследили данные в динамике, чтобы оценить рост туристической привлекательности российских регионов.

Среди граждан РФ наибольшим спросом пользуются гостиницы и отели в Москве, Московской области и Краснодарском крае (Сочи, Геленджик, Анапа), причем в Москве и Подмосковье количество россиян, остановившихся в гостиницах в 2019 году, выросло на 706 и 842 тысячи соответственно по сравнению с 2018 годом — весьма внушительный прирост. А вот Санкт-Петербург, несмотря на достаточно большое число российских постояльцев в гостиницах, в 2019 году, наоборот, потерял их часть.

В категории востребованности отелей и гостиниц среди иностранцев тройку лидеров составили Санкт-Петербург, Приморский край и Иркутская область. При этом Санкт-Петербург не только привлек более двух миллионов иностранных гостей, но и занял первое место по росту числа иностранцев, размещенных в отелях и гостиницах, с 2018 по 2019 год. А вот Москва, Подмосковье, Краснодарский край и Татарстан, напротив, стали привлекать иностранцев меньше — вероятно, в 2018 году в этих регионах иностранных туристов больше всего привлек чемпионат мира по футболу, а на следующий год ажиотаж несколько спал.

ИНТЕРНЕТ-ПОПУЛЯРНОСТЬ

В век цифровых технологий люди по всему миру, прежде чем отправиться куда-нибудь путешествовать, читают в интернете отзывы на интересующие их страны, регионы и города. Чтобы понять, отдых в каких российских регионах больше всего интересовал интернет-пользователей, мы проанализировали статистику поисковых запросов в «Яндексе» с 1 апреля 2019-го по 31 марта 2021 года по ключевым словам «отдых в ... (название региона)». Здесь мы также смотрели данные в динамике и сравнивали, на сколько процентов изменился интерес интернет-пользователей к отдыху в российских регионах с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2020 года и с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года. Это сравнение позволяет нам понять, насколько пандемия коронавируса, первая волна которой как раз пришлась на весну 2020 года, отразилась на интересе к российским регионам как местам отдыха.

В этой категории первые три места заняли Республика Крым, Московская область и Республика Карелия. Интернет-пользователи не только часто ищут в Сети информацию об отдыхе там, но их интерес к указанным регионам еще и существенно возрос в условиях пандемии коронавируса (особенно это отразилось на поисковых запросах об отдыхе в Республике Карелия). Также обращает на себя внимание многократный рост интереса интернет-пользователей к отдыху в Смоленской области и Ставропольскому краю, однако в данном случае мы, вероятно, имеем дело с ошибкой системы: по Смоленской области в системе «Яндекс подбор слов» указано нулевое количество поисковых запросов с 1 апреля по 1 сентября 2019 года, а по Ставропольскому краю — с 1 апреля по 1 июня 2019 года, что, безусловно, не может отражать действительность: даже по самым непопулярным регионам в месяц фиксируется хотя бы несколько десятков запросов.

ПОДВОДИМ ИТОГИ

Лидером нашего сводного рейтинга туристической привлекательности российских регионов стала Москва, в сумме набравшая 84 балла. Высокие позиции российской столицы обусловлены ее богатым культурным наследием, количеством мест в гостиницах и кафе и большим числом постояльцев, останавливавшихся в московских отелях в 2018 и 2019 годах. Столицу догоняет Подмосковье с 80 баллами: здесь тоже много мест в коллективных средствах размещения и объектах общественного питания, в подмосковных гостиницах традиционно останавливаются большое число гостей, а интерес интернет-пользователей к отдыху в Московской области только вырос с наступлением пандемии. Наконец, на третьем месте оказался Санкт-Петербург. В Северной столице туристов привлекает не только культурное наследие, но и развитая туристическая инфраструктура. Показательно, что Санкт-Петербург пользуется особенной популярностью у иностранцев, причем их интерес к культурной столице России только растет: вероятно, это обусловлено территориальной близостью к Европе.

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва.