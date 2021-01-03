Телеграмма российского лидера опубликована в среду на сайте Кремля.
Об этом сообщается на официальном сайте Росгосцирка.
Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.
Обращение главы Минкультуры России опубликовано пресс-службой ведомства.
Об этом рассказал журналистам директор Музея героической обороны и освобождения Севастополя Александ...
Показ созданных в рамках изомарафона мультимедиафильмов пройдет 8 мая в 12:00, сообщили в музее.
Экспозиция представляет предметы из фарфора, глины, дерева и стекла, сообщили в пресс-службе Минкуль...
Владимир Бакулев покинул пост директора театра по взаимному соглашению сторон, сообщили в Минкультур...
Находку сделал местный энтузиаст-археолог с помощью металлоискателя.
Об этом сообщается на сайте организаторов конкурса.
Структура может быть создана при Общественном совете при Минкультуры России, сообщает пресс-служба в...
Альманах «Воспоминания Победы» появится 6 мая 2021 года во всех главных онлайн-кинотеатрах страны.
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Артист поделился своим мнением в интервью газете «Известия».
Об этом сообщает пресс-служба Института археологии РАН.
Выставка приурочена к 65-летию театра, передает агентство ТАСС.
Смотр запланирован на период с 15 мая по 6 июня.
Минэкономразвития и Российский экспортный центр разработали федеральную программу рибейтов, сообщает...
Статья об открытии опубликована в Journal of Archaeological Science.
О программе праздничных мероприятий сообщает пресс-служба музея-заповедника.
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