Гений места: на Урале презентовали книгу о городском художнике-легенде Старике Букашкине

Светлана ТОЛМАЧЕВА, Екатеринбург

У этой культовой фигуры Свердловска 80–90-х, который расписывал стены и заборы, пел и играл, собирая толпы почитателей, давно есть свой музей, открытый посмертно. Его творческие следы на карте города, «Тропа Букашкина», — являются культурным достоянием Екатеринбурга. Теперь ему посвятили книгу.

Презентация книги «Б. У. Кашкин. Жив опять, привет, друзья!», издание которой подготовили сотрудники и студенты кафедры истории искусств и музееведения Уральского федерального университета, состоялась в Екатеринбурге в середине апреля. Искусствоведы продолжают исследовать феномен Евгения Малахина (1938–2005) — так на самом деле звали знакового для уральской неофициальной культуры героя, который творил под псевдонимом Б.У.Кашин на улицах Свердловска.

В Екатеринбурге всего два персональных музея художников. Один из них посвящен уральскому художнику с мировым именем Мише Брусиловскому. А вторая персона, удостоившаяся такого признания — не кто иной, как Старик Букашкин.

Этот музей открыли на территории Уральского федерального университета в 2008 году, через несколько лет после его смерти. В музее собрано многое из того, что создавал самый загадочный персонаж свердловского андеграунда: фотографии, картины, книги, раскрашенные разделочные доски, аудиозаписи выступлений и другие артефакты, по которым можно представить многогранность личности Букашкина.

Что случилось во второй половине 1980-х с интеллигентным инженером-энергетиком Уралтехэнерго Евгением Малахиным, увлеченным фотографией и экспериментальным стихосложением? Что заставило его в возрасте под 50 надеть шапку-колпак и поношенную одежду, заплести волосы в косички, собрать студентов в общество «Картинник» и выйти с перформансами на улицы сурового индустриального Свердловска? Пожалуй, самое точное определение происходящему тогда дал известный уральский художник Герман Метелев: «он (Малахин) выбрал одну из самых непростых форм бытования в искусстве, превратил в него саму свою жизнь».

Художница Екатерина Шолохова, которая познакомилась с Евгением Малахиным еще до того, как тот взял свой псевдоним, рассказывает «Культуре»:

— Как-то раз в начале 80-х мы с подругой, первокурсницы архитектурного института, пришли в гости к знакомому художнику, который работал оформителем в кинотеатре «Салют» — рисовал там афиши. Он нас с Малахиным и познакомил. Тот, узнав, из какого мы вуза, тут же позвал нас в свою мастерскую, которая находилась на этой же улице. Не успели мы войти, он уже выдал нам кисти и стал рассказывать о том, что увлечен иконопластикой – создает супрематические иконы-рельефы из дерева. У него была идея к 1000-летию Крещения Руси сделать тысячу резных ладанок-иконок. Так с 1981 по 1988 год, когда отмечалась эта дата, мы и делали вручную эту тысячу. Мы были в те годы очень увлечены иконописью. Ездили в экспедиции по монастырям и храмам, а в 1985 году в Ленинграде в часовне Ксении Петербуржской на Смоленском кладбище мы вместе крестились и попросили благословения на наше творчество. Потом в 1988 году, когда Евгений Малахин уже стал Букашкиным, было создано общество «Картинник» и началась наша гастрольно-концертная жизнь.

Назвав себя «Народным дворником России», «панк-рок-скоморохом», Букашкин стал частью улиц и выставочных залов одновременно. Он появлялся со своими молодыми спутниками, украшенными колокольчиками, на вернисажах в художественных галереях и концертах Свердловского рок-клуба. Тут же разворачивалось выступление общества «Картинник». Под аккомпанемент гитары, домры, балалайки, гармошки звучали стихи Букашкина и его друзей, которые впоследствии появлялись красочными надписями в сопровождении жизнерадостных картинок на гаражах и заборах:

Слезятся маленькие глазки у крокодильчика без ласки.

Коза полюбила козла, в том нет никакого зла. И так любовь добра — козе и козлу ура!

Ну до чего же хорошо! И жизнь прожил, и жив ешо!

Если ты рабочий класс, пей газводу, сок и квас.

Чтобы по небу свободно парить, надо не пить и не надо курить.

Если военные снимут штаны, больше на свете не будет войны!

«Картинники» разрисовывали разделочные доски духе наивной живописи, добавляли короткие стишки и раздавали тем, кто активно включался в творческий процесс. Костяк арт-движения составляли студенты Уральского архитектурного института, но присоединяться к ним могли все желающие.

«Картинники» были первыми, кто показал Свердловску-Екатеринбургу стрит-арт во всех его проявлениях – от уличных спонтанных выступлений до несанкционированного раскрашивания городских стен. В разное время участниками арт-движения были певица Ольга Арефьева, художник Александр Шабуров, а на сессионных выездах на рок-фестивали, проходившие в конце 1980-х на территории постсоветского пространства от Вильнюса до Владивостока, к «Картинникам» присоединялись герои рок-н-ролла Егор Летов, Янка Дягилева, Майк Науменко и другие.

Сегодня в Екатеринбурге живут те, кто выходил 30 лет назад вместе с Букашкиным разрисовывать город и петь на улицах. Но вот тех самых стен и заборов, на которых рисовали сподвижники Букашкина и он сам, в уличном пространстве Екатеринбурга почти не сохранилось. Что-то смыто дождями, что-то снесено или закрашено… И тем не менее в 2008-м году в гаражном комплексе на проспекте Ленина, 5 в самом центре города появилась «Тропа Букашкина». При поддержке екатеринбургского предпринимателя и мецената Евгения Артюха, который помогал Малахину и при жизни, на стены гаражного кооператива были заново нанесены картинки и тексты Букашкина. В 2009-м администрация Екатеринбурга официально признала «Тропу Букашкина» культурным достоянием города.

Сотрудники кафедры истории искусств и музееведения Уральского федерального университета, изучающие наследие Малахина, считают, что книгой «Б.У. Кашкин. Жив опять, привет, друзья!» тема далеко не исчерпана. Чем дальше в прошлое уходит город Свердловск, где жил и творил Букашкин, тем контрастнее проявляется его фигура как гения этого места, без которого уже невозможно представить современную городскую историю Екатеринбурга.





Фотографии предоставлены Музеем Б.У. Кашкина