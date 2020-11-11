Правительство заплатит за содержание животных

Елена СЕРДЕЧНОВА









Кабмин выделяет 230 млн рублей предпринимателям, работающим с животными. Средства должны пойти на «бережное содержание питомцев». 9 ноября на оперативном совещании с вице-премьерами глава правительства Михаил Мишустин сообщил, что правительство продолжает поддержку частных организаций и предпринимателей, работающих с животными.



— Весной мы включили их в перечень пострадавших отраслей. Я давал тогда поручение Министерству культуры совместно с регионами провести мониторинг, а также проработать дополнительные меры поддержки и создания условий для бережного содержания животных. Речь идет о зоопарках, дельфинариях, океанариумах и цирках. Из-за распространения коронавируса посещать их было невозможно, соответственно, доходов не было. И сейчас они вновь оказались в непростом положении, — сказал премьер-министр.



В соответствии с распоряжением правительства, Минкультуры получит в 2020 году из резервного фонда правительства Российской Федерации более 230 млн рублей. По словам премьер-министра, бюджетные ассигнования потратят на обеспечение ухода и содержание питомцев.



— Средства пойдут на то, чтобы создать животным нормальные условия, включая питание и ветеринарное обслуживание, — добавил г-н Мишустин.



Собеседники «Культуры» весьма позитивно оценили это решение, поскольку предприниматели, работающие с животными, оказались в тяжелой ситуации из-за кризиса, вызванного пандемией, и, в отличие от многих других сфер культуры и развлечения, им надо кормить и лечить не только себя, но и животных.





У бедных бегемотиков животики болят





Генеральный директор Большого московского цирка Эдгард Запашный в беседе с «Культурой» выразил благодарность как правительству, так и Министерству культуры за то, что просьба зоопарков и цирков была услышана и им предоставлена помощь.



— Конечно, я рад тому, что правительство и Минкультуры поддержали нашу инициативу и услышали нас. Сегодня цирки, отвечающие за большое количество животных, уже почти 10 месяцев находятся без работы. Перспектива их открытия — призрачная. Ситуация с пандемией может затянуться еще на какое-то время. Поэтому я рад тому, что началось движение в нашу сторону. Я благодарю Министерство культуры и лично главу ведомства Ольгу Любимову, вице-премьера правительства Андрея Белоусова и вице-премьера Дмитрия Чернышенко за то, что они в кратчайшие сроки приняли нашу просьбу и ответили на нее реальными действиями.



А действия эти нужны, потому что братья наши меньшие, сестры наши меньшие и их владельцы находятся в очень тяжелой ситуации. Президент Ассоциации специалистов и организаций по содействию в работе и защите законных интересов передвижных цирков Роман Коробко говорит «Культуре», что владельцы частных передвижных цирков давно проели доходы, многие влезли в кредиты, а кое-кто уже распродает свое имущество, чтобы просто прокормить животных.



— В 80 процентах регионов России запрещены массовые мероприятия, нельзя проводить концерты, представления. Например, я ( Цирк Романа Коробко. — «Культура») не работаю один год и месяц, кто-то — после елочного периода, кто-то успел провести в марте мероприятие и закрылся. Если цирк закрывается, то животные обычно остаются при нем. В начале пандемии владельцы цирка и дрессировщики тратили запасы, которые у них были, затем они стали брать деньги в долг, начали искать другую работу, — говорит г-н Коробко. — Но вы сами подумайте, сколько надо зарабатывать, чтобы прокормить несколько тигров? Например, одному хищному животному требуется 7 килограммов мяса в день, то есть в сутки надо тратить около 2000 рублей. А если мохнатых артистов несколько? Даже если ты устроишься на работу в регионе, то зарплата будет максимум 50 000 рублей. Поэтому многие мои знакомые просто стали распродавать имущество, думаю, что у большинства моих коллег запасы закончились, и сейчас эта помощь будет как нельзя кстати. Я очень высоко оцениваю это решение, ведь нам всем нужно протянуть до весны, когда, возможно, пандемия закончится.



Государственные цирки тоже не жируют. Абсолютное большинство из них закрыто, лишь три цирка в стране открылись: Большой московский цирк, Московский цирк Никулина и Казанский цирк. Эдгард Запашный говорит, что цирк на проспекте Вернадского тоже испытывает сложности.



— Во-первых, мы полгода пробыли без работы и без финансовой поддержки, поскольку мы находимся на балансе города и никакие дополнительные субсидии не получали, деньги нам не выделялись. Во-вторых, — действуют ограничения на продажу билетов, желающих пойти в цирк стало заметно меньше, — делится он. — Да, нам тоже непросто. Но буквально недавно президент Владимир Путин подписал распоряжение о выделении дополнительных средств Росгорцирку.



Еще одна собеседница «Культуры», работающая в частном зоопарке и пожелавшая остаться неназванной, рассказала, что зоопарки знали о решении выделить средства для помощи отрасли, но не рассчитывали на такую большую сумму.



— Мы знали, что готовится такое решение, но, правда, сумму нам называли меньшую. Вы поймите, музеям и библиотекам кормить никого не надо, а зоопаркам и океанариумам надо кормить животных. Одно дело — бюджетные организации, которым выделяли средства на корма, оплату коммунальных услуг и зарплату работникам. Другое — частные организации, которые получали доход только от посетителей. Когда нас закрыли, мы лишились дохода, тем более что в основном зоопарки зарабатывают летом, а зимой проедают этот доход. Этой же весной наступила пандемия. Получилось, что средства уже были израсходованы за зиму, а летом возможности заработать не было — все было закрыто. Конечно, частным зоопарка пришлось сложно. Например, директор частного зоопарка «Лимпопо» в Нижнем Новгороде говорит, что зоопарк умирает, потому что нечем кормить животных, — делится она. — Поэтому то, что средства выделяют, это очень хорошо.





Помощь для Айболита





Министр культуры Ольга Любимова считает, что ведомством, региональными властями и профессиональным сообществом была проведена большая работа по определению необходимых объемов поддержки.



— Совместно с региональными властями и профессиональным сообществом проведена большая работа по определению необходимых объемов поддержки. Также ведомство подготовило порядок предоставления такой помощи. В нем определены затраты на содержание конкретных животных. Помощь будет выделяться адресно на основании заявок от организаций, — сообщила Ольга Любимова «Культуре».



Г-н Запашный считает, что на сегодняшний момент выделена именно та сумма, которая поможет отрасли.



— Эта сумма была взята не с потолка, проделана большая и сложная работа, чтобы определить, сколько потребуется средств для помощи частным циркам и зоопаркам. Но эта помощь рассчитана на определенный срок. Если пандемия будет затягиваться, то я надеюсь, что помощь будет оказана и в дальнейшем. Потому что ни люди, ни животные ни в чем не виноваты. А мы продолжаем отвечать как за людей, так и за братьев наших меньших, которые в принципе не должны понять, что происходит, какие появились сложности в жизни, — говорит глава Московского цирка.



По предварительным подсчетам, выделенные средства позволят содержать более 50 000 животных и рыб. Субсидии получат не менее 35 организаций и индивидуальных предпринимателей, и в первую очередь они пойдут на покрытие расходов на содержание животных, включая их кормление и ветеринарное обслуживание в период вынужденного простоя с апреля по август 2020 года.



Также Минкультуры подготовил проект порядка предоставления субсидий частным циркам и зоопаркам. Он уже согласован с Минфином России и во вторник направлен в Министерство юстиции, после чего будет внесен для утверждения в правительство.



Решение о выделении финансовой поддержки отрасли предваряла работа по составлению реестра частных цирков и зоопарков. Сейчас в этом списке 106 организаций и индивидуальных предпринимателей: 45 цирков и 61 зоопарк.



Роман Коробко говорит, что участвовал в работе Минкультуры по определению необходимых объемов поддержки и составлению списков организаций и предпринимателей.



— Министерство культуры работало над этим вопросом с мая, после того, как получило поручение г-на Мишустина провести мониторинг отрасли. Это была тяжелая работа. Нужно было собрать информацию о животных, структурировать ее. Не было единой базы, это же не государственный цирк. Надо было выяснить, кому принадлежит то или иное животное. Сейчас есть список юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые имеют право заниматься коммерческой деятельностью в культурно-зрелищной сфере, связанной с животными, — говорит он. — Все лето мои коллеги ждали поддержки, даже сейчас люди не верят, думают, что деньги не дойдут. Помощь поступила очень своевременно. Министр культуры очень внимательно отнеслась к этой проблеме, а вице-премьер Андрей Белоусов взял на личный контроль. Говорю им спасибо от лица тех директоров, которые получат эту поддержку.







Фото: Андрей Любимов и Александр Авилов / АГН «Москва»