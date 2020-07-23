Будущее наших городов: как пандемия изменит мегаполисы

Фраза «мир никогда не будет прежним» стала почти аксиомой. Все мы понимаем: после пандемии многое изменится: наши привычки и образ жизни, отношение к окружающей среде и собственному дому, в котором нам пришлось провести взаперти несколько месяцев.
Квартира, машина, дача
Глобальный тренд — возвращение тех критериев благополучия, которые были негласно приняты в советские времена. В те вялые, но спокойные годы обеспеченным считался человек, у которого есть городская квартира — пусть даже маленькая, загородный дом — хотя в те времена его чаще называли дачей, и автомобиль — у абсолютного большинства отечественного производства.
Коронавирусная эпидемия мгновенно вернула советские нормы. Еще недавно было неважно, есть ли у тебя собственная машина, тем более что московские власти сделали все для того, чтобы пересадить москвичей на велосипеды и общественный транспорт. Теперь оказалось, что машина необходима — чтобы избежать коллапсов в метро, не подвергать себя опасности подхватить вирус в общественном транспорте, иметь возможность съездить в тот магазин, в котором ты привык покупать продукты, отвезти родственников на дачу, наконец.
Но главным средством спасения от ужасов изоляции стала дача — те, у кого она есть, воспринимают вынужденное затворничество совсем по-другому. С удовольствием рассказывают в соцсетях о своих утренних пробежках, о цветах, появляющихся в весеннем лесу, и поющих птицах. В то время как в городе можно полюбоваться только полосатыми лентами, закрывающими доступ к любому клочку зелени, и черной формой полицейских, которые следят за тем, чтобы ни один горожанин не проник в сквер или парк. Тот опыт, который мы пережили за два месяца этого странного карантина, многих заставит задуматься, как избежать подобных ситуаций в будущем, ведь нам обещают, что вирус останется с нами надолго.
Архитектор Борис Бернаскони считает, что пандемия заставит людей кардинально пересмотреть образ жизни и отношение к использованию пространства. «Я абсолютно верю в модель, когда у тебя есть две точки жизни, как в Советском Союзе. У тебя есть загородный дом, он же твой мобильный офис, и есть квартира в городе.
Балкон, еще балкон
Для людей старшего поколения, которым пришлось провести карантинное время в своей квартире, и тех, кто получил положительный результат теста на COVID-19 и вместе с ним предписание не выходить из дома, единственной возможностью глотнуть свежего воздуха и посмотреть в небо стал балкон.
Балкон, который мы потеряли, превратив его в кабинет, бар или просто кладовку. Несколько лет назад в риелторском агентстве «Азбука» подсчитали, что доля квартир с застекленными балконами составляет около 80 процентов всего жилищного фонда Москвы. Причина очевидна: застекленный балкон — это более практично. В квартиру проникает меньше шума, грязи и пыли с улицы, в комнате становится теплее. Появляется место для хранения коробок, банок и автомобильных колес.
Архитекторы видят в остеклении балконов настоящее бедствие. Владельцы квартир думают только о расширении собственного полезного пространства, забывая о том, что набор разномастных стеклянных коробок на фасаде — это совсем не то, что планировал автор дома. Особенно обидно, когда пластик крепится к колоннам в сталинских домах, закрывая лепнину. В Санкт-Петербурге решили бороться с этой напастью законодательным путем: в январе 2020 года вступили в силу поправки в городской закон об административных нарушениях, и теперь владельцам незаконно застекленных балконов грозит штраф.
Карантин приблизил конец эпохи тотального остекления: открытый балкон снова стал восприниматься как роскошь, как собственная часть улицы или двора. «Люди вспомнили, что балкон — это не только кладовка, — делает вывод Сергей Георгиевский, сооснователь и генеральный директор агентства стратегического развития ЦЕНТР.
— Слова о том, что для жизни в городе важна не только квартира, но и среда — парки, спортивные комплексы, — в условиях самоизоляции приходится пересмотреть. Оказывается, что только те квадратные метры, которые мне принадлежат, имеют значение. Парки и другие общественные пространства для меня недоступны».
Девелоперы подтверждают, что квартира с балконом или открытой террасой — новый тренд, появившийся в условиях пандемии.
«Мы стараемся предлагать уникальные форматы квартир, которые сейчас могут быть востребованы, — рассказывает директор по маркетингу компании «Инград» Анна Соколова. — Это квартиры на первых этажах, с отдельным входом и небольшой террасой, где можно поставить садовую мебель. Много домов с террасами на последних и предпоследних этажах».
Мой дом — моя крепость
Понятие безопасности тоже приобрело новые смыслы. Когда потенциальную угрозу здоровью и жизни несет любой контакт, единственный способ снизить риски — самоизолироваться, как средневековая Япония. Ни с кем не встречаться, не покидать своего дома, все покупки делать бесконтактным способом. А дом сделать крепостью с высокими стенами, которые не сможет преодолеть ни обычный злоумышленник, ни зловредный вирус.
Останавливать нежелательных посетителей на пороге дома будет система распознавания лиц — год назад девелоперы обсуждали возможность ее использования в современных жилых комплексах. Предполагалось, что на внедрение такой системы понадобится от трех до пяти лет, причем отсрочка была вызвана несовершенством не самой системы, а российского законодательства. Но пандемия творит чудеса — по словам Анны Соколовой, Face ID уже активно внедряется не только в элитных ЖК, но и в комплексах среднего ценового сегмента.
Обеспечить полную безопасность жителю современного дома передовые технологии пока не силах. Да, вы можете сделать онлайн-заказ всего, от картошки и лука до шампанского и книг, но кто-то ведь должен этот заказ привезти. Так называемая бесконтактная доставка — всего лишь эвфемизм, потому что в большинстве случаев доставка все-таки предполагает личную встречу. Курьер, который прошел процедуру распознавания личности, вполне может оказаться носителем опасного заболевания. Но девелоперы уже нашли способы исправить и эту незадачу.
«Мы в новых комплексах внедряем постаматы, чтобы минимизировать контакты людей с курьерами», — объясняет Анна Соколова. На случай, если курьер все-таки попадет в здание, рассматривается возможность установки специального дезинфицирующего оборудования в лифтах и холлах. Для владельца остается опасным контакт с дверной ручкой, ключом и замком, но и эта проблема решается — уже есть системы, позволяющие открывать дверь с телефона.
«Человейники» останутся
Высотки, которыми застраивают Новую Москву, в народе прозвали «человейниками». Качество строительных работ в таких домах, как правило, невысокое — все делается для того, чтобы квартиры были дешевыми. Покупают их в основном для того, чтобы сдать в аренду, поэтому состав жильцов и их количество в таких домах все время меняется. Многие архитекторы считают, что в условиях пандемии густонаселенные высотки становятся опасными — достаточно представить себе, сколько человек за день побывает в лифте 23-этажного дома.
К сожалению, Москва расстаться с проектами «человейников» пока не готова. Сергей Капков, руководитель Московского центра урбанистики, уверен, что строительство высоток на окраинах будет продолжаться.
«Москва — это про деньги, в Москву съезжается огромное количество людей за лучшей долей, за карьерой. Покупка квартиры в Москве для региональных чиновников — инвестиция, поэтому здесь рынок будет определять больше, чем местные власти. Может быть, появятся квартиры меньше 32 метров, потому что у людей нет денег, доходы их снижаются, доступной ипотеки пока нет».
Сергей Кузнецов, главный архитектор Москвы, напоминает, что к «человейникам» мы шли долгие годы. «Тут очень большой набор факторов работает — и производственные возможности, которые есть у строительных компаний, и ментальность. Понятно, что есть территории частные, где работают девелоперы. Да, мне не нравятся такие проекты, которые называют «человейниками». Не нравятся активно, и я много делал, чтобы изменить проект «Некрасовка», например, который в итоге пошел по лучшему сценарию, чем предполагалось вначале. Но, я повторяю, нет плохого парня, который сидит за кулисами и дергает за ниточки. Есть вопрос сложного, накопленного характера, и он не имеет простого ответа».
Поэтому высотки в Москве, увы, скорее всего, будут расти. И не только на окраинах. Несмотря на возможную повышенную смертность в таких районах.
Торгово-развлекательные центры уйдут
Эпоха гигантских торговых центров подходит к концу — не факт, что нынешнему поколению москвичей удастся увидеть ее закат, но популярность гипермагазинов с фудкортами, аквариумами и летними катками в новых условиях будет падать, и рынок неминуемо на это отреагирует. Главный архитектор Москвы считает, что торгово-развлекательные центры должны уступить место маленьким магазинам на первых этажах жилых домов.
«Понятно, что государству проще общаться с крупным бизнесом, — объясняет свою позицию Сергей Кузнецов. — Когда у одного собственника много рабочих мест и большие обороты, легче контролировать поток налогов и прочее, поэтому гипермаркеты процветают. Но ясно, что здоровая среда приветствует маленькие форматы, и я надеюсь, что большие игроки начнут делать сотни маленьких магазинов вместо одного большого».
Многие специалисты предсказывают торговым центрам тяжелые месяцы — социологическое исследование, которое провели BCG и «Ромир», показало, что граждане России в ближайшие полгода намерены экономить на всех статьях расходов, включая отдых и развлечения. Сократить траты в торговых центрах собираются 47 процентов опрошенных, 34 процента хотят меньше тратить на кино, столько же планируют не сорить деньгами в ресторанах.
Если торговые центры опустеют, их могут снести — главный архитектор Москвы не исключает и такую возможность. Поскольку большинство из них не имеет никакой архитектурной ценности, город от этого не пострадает. «Я уверен, — комментирует Сергей Кузнецов, — что владельцы спокойно расстанутся с этой недвижимостью, а земельные участки реализуют иначе».
Склады вместо офисных зданий
Коронавирус ускорил переход на удаленную работу: по данным компании Naumen, которая опубликовала результаты своего исследования в начале апреля 2020 года, около 80 процентов российских компаний организовали для своего персонала «удаленку» на период изоляции.
Около 10 процентов компаний были вынуждены покупать новое оборудование и пересматривать часть бизнес-процессов.
К концу «нерабочего» месяца работодатели начали видеть в дистанционной работе больше плюсов, чем минусов, и стало ясно, что в офис вернутся не все. Хедхантер Алена Владимирская предупреждает, что тем, кого оставят на дистанционной работе, радоваться этому не стоит, поскольку «удаленка» будет чем-то вроде ссылки: ключевые отделы и важных специалистов ждут в офисе. Тем не менее всем понятно, что в докарантинном объеме офисные пространства будут уже не нужны, руководители компаний начнут их сокращать, чтобы сэкономить на аренде.
Архитектор Борис Бернаскони рассматривает грядущую гибель офисных зданий как еще один вызов для архитекторов и девелоперов, для всех, кто создает городскую среду. «Я уже давно пытался отказаться от офиса, это была моя мечта. Но вот она реализовалась ровно за один месяц, и теперь я перестраиваю свою работу без офиса. Понятно, что офисы все равно будут нужны, поскольку есть некие традиции и образ жизни, который людям навязывают. Чтобы заниматься делами в Москве, ты должен потратить 3–4 часа в день на перемещения. Но это же абсурд! Половину рабочего дня тратить на дорогу. Сейчас мы оказались в ситуации, когда вообще не тратим на это время».
Итак, офисов в российских мегаполисах станет меньше. Что займет их место? Склады! Расцвет онлайн-торговли уже сейчас требует развития сети складских помещений.
Сергей Капков, руководитель Московского центра урбанистики, предлагает обратить внимание на показатели работы службы доставки «Яндекс.Лавка»: за два месяца изоляции этой компании удалось выполнить двухлетний план. «У них есть склады в каждом районе, они быстро мобилизовались и закрыли сеткой весь город».
Эксперты считают, что даже после снятия изоляции масштабы онлайн-торговли сохранятся, так как покупатели уже начали привыкать к дистанционномй торговле. Другая часть экспертного сообщества предрекает падение покупательной способности, которое скажется и на онлайн-ритейле. Кто прав, увидим в конце года.
Основные тренды:
1. Резко возрастет спрос на загородную недвижимость
2. Увеличится спрос на таунхаусы и жилье с просторными балконами
3. Сократится спрос на офисные площади, вырастет на складские помещения
4. В домах получат широкое распространение электронные системы безопасности
5. Увеличится число передвигающихся по городу только на автомобиле
6. Многоквартирные высотные дома станут «зоной повышенной опасности»
В статье использованы материалы онлайн-конференций «Как изменятся города после пандемии?» https://www.youtube.com/watch?v=UXTEUIagIYQ&t=2376s и «100+ Открытое интервью: Борис Бернаскони. Формула 5 Е» https://www.youtube.com/watch?v=6PVQsmOvOho
Материал опубликован в № 5 газеты «Культура» от 28 мая 2020 года
Фото на анонсах: Андрей Никеричев, Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»