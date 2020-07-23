Будущее наших городов: как пандемия изменит мегаполисы

Татьяна ФИЛИППОВА

Фраза «мир никогда не будет прежним» стала почти аксиомой. Все мы понимаем: после пандемии многое изменится: наши привычки и образ жизни, отношение к окружающей среде и собственному дому, в котором нам пришлось провести взаперти несколько месяцев.

Фото на анонсах: Андрей Никеричев, Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Глобальный тренд — возвращение тех критериев благополучия, которые были негласно приняты в советские времена. В те вялые, но спокойные годы обеспеченным считался человек, у которого есть городская квартира — пусть даже маленькая, загородный дом — хотя в те времена его чаще называли дачей, и автомобиль — у абсолютного большинства отечественного производства.Коронавирусная эпидемия мгновенно вернула советские нормы. Еще недавно было неважно, есть ли у тебя собственная машина, тем более что московские власти сделали все для того, чтобы пересадить москвичей на велосипеды и общественный транспорт. Теперь оказалось, что машина необходима — чтобы избежать коллапсов в метро, не подвергать себя опасности подхватить вирус в общественном транспорте, иметь возможность съездить в тот магазин, в котором ты привык покупать продукты, отвезти родственников на дачу, наконец.Но главным средством спасения от ужасов изоляции стала дача — те, у кого она есть, воспринимают вынужденное затворничество совсем по-другому. С удовольствием рассказывают в соцсетях о своих утренних пробежках, о цветах, появляющихся в весеннем лесу, и поющих птицах. В то время как в городе можно полюбоваться только полосатыми лентами, закрывающими доступ к любому клочку зелени, и черной формой полицейских, которые следят за тем, чтобы ни один горожанин не проник в сквер или парк. Тот опыт, который мы пережили за два месяца этого странного карантина, многих заставит задуматься, как избежать подобных ситуаций в будущем, ведь нам обещают, что вирус останется с нами надолго.Архитектор Борис Бернаскони считает, что пандемия заставит людей кардинально пересмотреть образ жизни и отношение к использованию пространства. «Я абсолютно верю в модель, когда у тебя есть две точки жизни, как в Советском Союзе. У тебя есть загородный дом, он же твой мобильный офис, и есть квартира в городе.Для людей старшего поколения, которым пришлось провести карантинное время в своей квартире, и тех, кто получил положительный результат теста на COVID-19 и вместе с ним предписание не выходить из дома, единственной возможностью глотнуть свежего воздуха и посмотреть в небо стал балкон.Балкон, который мы потеряли, превратив его в кабинет, бар или просто кладовку. Несколько лет назад в риелторском агентстве «Азбука» подсчитали, что доля квартир с застекленными балконами составляет около 80 процентов всего жилищного фонда Москвы. Причина очевидна: застекленный балкон — это более практично. В квартиру проникает меньше шума, грязи и пыли с улицы, в комнате становится теплее. Появляется место для хранения коробок, банок и автомобильных колес.Архитекторы видят в остеклении балконов настоящее бедствие. Владельцы квартир думают только о расширении собственного полезного пространства, забывая о том, что набор разномастных стеклянных коробок на фасаде — это совсем не то, что планировал автор дома. Особенно обидно, когда пластик крепится к колоннам в сталинских домах, закрывая лепнину. В Санкт-Петербурге решили бороться с этой напастью законодательным путем: в январе 2020 года вступили в силу поправки в городской закон об административных нарушениях, и теперь владельцам незаконно застекленных балконов грозит штраф.Карантин приблизил конец эпохи тотального остекления: открытый балкон снова стал восприниматься как роскошь, как собственная часть улицы или двора. «Люди вспомнили, что балкон — это не только кладовка, — делает вывод Сергей Георгиевский, сооснователь и генеральный директор агентства стратегического развития ЦЕНТР.— Слова о том, что для жизни в городе важна не только квартира, но и среда — парки, спортивные комплексы, — в условиях самоизоляции приходится пересмотреть. Оказывается, что только те квадратные метры, которые мне принадлежат, имеют значение. Парки и другие общественные пространства для меня недоступны».Девелоперы подтверждают, что квартира с балконом или открытой террасой — новый тренд, появившийся в условиях пандемии.«Мы стараемся предлагать уникальные форматы квартир, которые сейчас могут быть востребованы, — рассказывает директор по маркетингу компании «Инград» Анна Соколова. — Это квартиры на первых этажах, с отдельным входом и небольшой террасой, где можно поставить садовую мебель. Много домов с террасами на последних и предпоследних этажах».Понятие безопасности тоже приобрело новые смыслы. Когда потенциальную угрозу здоровью и жизни несет любой контакт, единственный способ снизить риски — самоизолироваться, как средневековая Япония. Ни с кем не встречаться, не покидать своего дома, все покупки делать бесконтактным способом. А дом сделать крепостью с высокими стенами, которые не сможет преодолеть ни обычный злоумышленник, ни зловредный вирус.Останавливать нежелательных посетителей на пороге дома будет система распознавания лиц — год назад девелоперы обсуждали возможность ее использования в современных жилых комплексах. Предполагалось, что на внедрение такой системы понадобится от трех до пяти лет, причем отсрочка была вызвана несовершенством не самой системы, а российского законодательства. Но пандемия творит чудеса — по словам Анны Соколовой, Face ID уже активно внедряется не только в элитных ЖК, но и в комплексах среднего ценового сегмента.Обеспечить полную безопасность жителю современного дома передовые технологии пока не силах. Да, вы можете сделать онлайн-заказ всего, от картошки и лука до шампанского и книг, но кто-то ведь должен этот заказ привезти. Так называемая бесконтактная доставка — всего лишь эвфемизм, потому что в большинстве случаев доставка все-таки предполагает личную встречу. Курьер, который прошел процедуру распознавания личности, вполне может оказаться носителем опасного заболевания. Но девелоперы уже нашли способы исправить и эту незадачу.«Мы в новых комплексах внедряем постаматы, чтобы минимизировать контакты людей с курьерами», — объясняет Анна Соколова. На случай, если курьер все-таки попадет в здание, рассматривается возможность установки специального дезинфицирующего оборудования в лифтах и холлах. Для владельца остается опасным контакт с дверной ручкой, ключом и замком, но и эта проблема решается — уже есть системы, позволяющие открывать дверь с телефона.Высотки, которыми застраивают Новую Москву, в народе прозвали «человейниками». Качество строительных работ в таких домах, как правило, невысокое — все делается для того, чтобы квартиры были дешевыми. Покупают их в основном для того, чтобы сдать в аренду, поэтому состав жильцов и их количество в таких домах все время меняется. Многие архитекторы считают, что в условиях пандемии густонаселенные высотки становятся опасными — достаточно представить себе, сколько человек за день побывает в лифте 23-этажного дома.К сожалению, Москва расстаться с проектами «человейников» пока не готова. Сергей Капков, руководитель Московского центра урбанистики, уверен, что строительство высоток на окраинах будет продолжаться.«Москва — это про деньги, в Москву съезжается огромное количество людей за лучшей долей, за карьерой. Покупка квартиры в Москве для региональных чиновников — инвестиция, поэтому здесь рынок будет определять больше, чем местные власти. Может быть, появятся квартиры меньше 32 метров, потому что у людей нет денег, доходы их снижаются, доступной ипотеки пока нет».Сергей Кузнецов, главный архитектор Москвы, напоминает, что к «человейникам» мы шли долгие годы. «Тут очень большой набор факторов работает — и производственные возможности, которые есть у строительных компаний, и ментальность. Понятно, что есть территории частные, где работают девелоперы. Да, мне не нравятся такие проекты, которые называют «человейниками». Не нравятся активно, и я много делал, чтобы изменить проект «Некрасовка», например, который в итоге пошел по лучшему сценарию, чем предполагалось вначале. Но, я повторяю, нет плохого парня, который сидит за кулисами и дергает за ниточки. Есть вопрос сложного, накопленного характера, и он не имеет простого ответа».Поэтому высотки в Москве, увы, скорее всего, будут расти. И не только на окраинах. Несмотря на возможную повышенную смертность в таких районах.Эпоха гигантских торговых центров подходит к концу — не факт, что нынешнему поколению москвичей удастся увидеть ее закат, но популярность гипермагазинов с фудкортами, аквариумами и летними катками в новых условиях будет падать, и рынок неминуемо на это отреагирует. Главный архитектор Москвы считает, что торгово-развлекательные центры должны уступить место маленьким магазинам на первых этажах жилых домов.«Понятно, что государству проще общаться с крупным бизнесом, — объясняет свою позицию Сергей Кузнецов. — Когда у одного собственника много рабочих мест и большие обороты, легче контролировать поток налогов и прочее, поэтому гипермаркеты процветают. Но ясно, что здоровая среда приветствует маленькие форматы, и я надеюсь, что большие игроки начнут делать сотни маленьких магазинов вместо одного большого».Многие специалисты предсказывают торговым центрам тяжелые месяцы — социологическое исследование, которое провели BCG и «Ромир», показало, что граждане России в ближайшие полгода намерены экономить на всех статьях расходов, включая отдых и развлечения. Сократить траты в торговых центрах собираются 47 процентов опрошенных, 34 процента хотят меньше тратить на кино, столько же планируют не сорить деньгами в ресторанах.Если торговые центры опустеют, их могут снести — главный архитектор Москвы не исключает и такую возможность. Поскольку большинство из них не имеет никакой архитектурной ценности, город от этого не пострадает. «Я уверен, — комментирует Сергей Кузнецов, — что владельцы спокойно расстанутся с этой недвижимостью, а земельные участки реализуют иначе».Коронавирус ускорил переход на удаленную работу: по данным компании Naumen, которая опубликовала результаты своего исследования в начале апреля 2020 года, около 80 процентов российских компаний организовали для своего персонала «удаленку» на период изоляции.Около 10 процентов компаний были вынуждены покупать новое оборудование и пересматривать часть бизнес-процессов.К концу «нерабочего» месяца работодатели начали видеть в дистанционной работе больше плюсов, чем минусов, и стало ясно, что в офис вернутся не все. Хедхантер Алена Владимирская предупреждает, что тем, кого оставят на дистанционной работе, радоваться этому не стоит, поскольку «удаленка» будет чем-то вроде ссылки: ключевые отделы и важных специалистов ждут в офисе. Тем не менее всем понятно, что в докарантинном объеме офисные пространства будут уже не нужны, руководители компаний начнут их сокращать, чтобы сэкономить на аренде.Архитектор Борис Бернаскони рассматривает грядущую гибель офисных зданий как еще один вызов для архитекторов и девелоперов, для всех, кто создает городскую среду. «Я уже давно пытался отказаться от офиса, это была моя мечта. Но вот она реализовалась ровно за один месяц, и теперь я перестраиваю свою работу без офиса. Понятно, что офисы все равно будут нужны, поскольку есть некие традиции и образ жизни, который людям навязывают. Чтобы заниматься делами в Москве, ты должен потратить 3–4 часа в день на перемещения. Но это же абсурд! Половину рабочего дня тратить на дорогу. Сейчас мы оказались в ситуации, когда вообще не тратим на это время».Итак, офисов в российских мегаполисах станет меньше. Что займет их место? Склады! Расцвет онлайн-торговли уже сейчас требует развития сети складских помещений.Сергей Капков, руководитель Московского центра урбанистики, предлагает обратить внимание на показатели работы службы доставки «Яндекс.Лавка»: за два месяца изоляции этой компании удалось выполнить двухлетний план. «У них есть склады в каждом районе, они быстро мобилизовались и закрыли сеткой весь город».Эксперты считают, что даже после снятия изоляции масштабы онлайн-торговли сохранятся, так как покупатели уже начали привыкать к дистанционномй торговле. Другая часть экспертного сообщества предрекает падение покупательной способности, которое скажется и на онлайн-ритейле. Кто прав, увидим в конце года.1. Резко возрастет спрос на загородную недвижимость2. Увеличится спрос на таунхаусы и жилье с просторными балконами3. Сократится спрос на офисные площади, вырастет на складские помещения4. В домах получат широкое распространение электронные системы безопасности5. Увеличится число передвигающихся по городу только на автомобиле6. Многоквартирные высотные дома станут «зоной повышенной опасности»