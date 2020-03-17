Зрелища в условиях эпидемии

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА , Денис СУТЫКА

Коронавирус приостановил работу столичных театров и музеев. Как реагируют на новые условия жизни культурные учреждения?





Фото на анонсах: Софья Сандурская и Сергей Ведяшкин / АГН Москва.

Вчера, 16 марта, мэр Москвы Сергей Собянин издал распоряжение, согласно которому с 17 марта и до 10 апреля в столице приостанавливается проведение культурных, спортивных и выставочных мероприятий с числом участников более 50 человек одновременно. Мера была введена в связи с угрозой распространения коронавируса (COVID-19), который на сегодняшний день охватил более 150 стран. В России, по данным Минздрава, на вечер 16 марта зарегистрировано 93 подтвержденных случая заболевания, из них более половины — в Москве.Временно прекращают работу все столичные театры, концертные и кинозалы. Переносятся или отменяются ближайшие премьеры, гастроли, фестивальные показы. На сайтах почти всех московских театров появились сообщения об отмене ближайших спектаклей и запланированных мероприятий до 10 апреля и возврате денег за билеты.Еще две недели назад Театр имени Вахтангова отменил гастроли в Южную Корею, Китай, Белоруссию и Прибалтику, а сейчас приостановил показы спектаклей на собственной площадке. Большому театру пришлось отказаться от более чем 50 представлений, в том числе гастролей иностранных и зарубежных артистов. Главная национальная театральная премия России «Золотая маска» также отменила показы всех спектаклей вплоть до 10 апреля. Некоторые театры уже начали искать решения: в Театре на Таганке запланированную на конец марта премьеру «Снегурочки» покажут онлайн.Частные столичные музеи начали уходить на «каникулы» еще до распоряжения мэра Москвы. Они первыми приостановили работу, и пионером в этом стал Музей современного искусства «Гараж». Еще 14 марта на сайте появилось заявление директора Антона Белова: «Всей команде «Гаража» и мне лично это решение далось очень тяжело. Но если мы — как популярный музей — не предпримем все зависящие от нас меры, то тем самым мы поставим под угрозу здоровье вас — наших бессменных соратников по развитию современного искусства в России, всех приглашенных лекторов и педагогов, наших сотрудников, родственников и друзей старшего возраста». В пресс-службе музея «Культуре» сообщили, что команда «Гаража» работает над переформатированием программы и переводом в онлайн-пространство: «В ближайшее время на сайте музея появится специальная страница с различными материалами — от онлайн-гидов и видеотуров по текущим выставкам, подкастов, ридингов и плейлистов до рецептов из меню кафе. Пока что программа разрабатывается, из ближайших событий — 19 марта петербургский ансамбль Verevka исполнит импровизационный сет в прямом эфире из библиотеки музея».С 16 марта временно прекратил работу частный Музей AZ: выставка «Жизнь и приключения Анатолия Зверева» закрылась на неделю раньше, чем планировалось. Как говорится в заявлении генерального директора Наталии Опалевой и арт-директора Полины Лобачевской, в ближайшее время на сайте появится видеотур по музею.С сегодняшнего дня прекратила работу пользующаяся большой популярностью выставка «Сальвадор Дали. Магическое искусство» в столичном ЦВЗ «Манеж», организованная Культурно-историческим фондом «Связь времен» и Музеем Фаберже. По графику она должна была закрыться через восемь дней, 25 марта. С сегодняшнего дня объявил о временном прекращении работы Музей русского импрессионизма — пока до 10 апреля.ГМИИ им. А.С. Пушкина также закрылся для посетителей до 10 апреля, при этом срок может быть продлен. Объявление на сайте о закрытии с 18 марта опубликовали Третьяковская галерея и Дарвиновский музей.Очевидно, что пандемия коронавируса уже нанесла столичным культурным учреждениям финансовый ущерб. Его размер еще предстоит определить.Тем временем региональные учреждения культуры пока не спешат отменять мероприятия. Так, например, на сайте Новосибирского театра оперы и балета по-прежнему можно купить онлайн-билеты на спектакли в ближайшие дни. «Наш театр будет работать в штатном режиме, все запланированные спектакли и мероприятия состоятся», — сообщает театр на своей официальной страничке в Инстаграм. Онлайн-билеты на ближайшие дни доступны и на сайте Мариинского театра в Санкт-Петербурге.Продолжает работу в Северной столице и Русский музей: в пресс-службе «Культуре» сообщили, что никаких сведений о новых мерах пока нет. Государственный Эрмитаж готовится открывать выставки согласно ранее утвержденному плану — правда, отменены мероприятия численностью свыше тысячи человек.Музеи в Калининграде и Калининградской области по-прежнему принимают посетителей. Пресс-секретарь Калининградского областного музея изобразительных искусств Маргарита Маслобойникова сообщила «Культуре»: «Мы не планируем менять режим работы, поскольку массовых мероприятий — с участием более 300 человек — у нас не проводится. Экскурсии и мастер-классы посещают меньше людей: в среднем до 20 человек. Мы следим за официальными сообщениями и статистикой и, если что, своевременно оповестим публику об изменениях».— Нам пришлось отменить около 120 мероприятий. По очень грубым подсчетам, потери театра составят порядка 45 миллионов рублей. При этом всем агентам нужно будет выплатить их вознаграждение за проданные билеты. То есть мы еще и уйдем в минус. Билетный рынок в Москве, да и в России в целом, рухнул. За прошедшую неделю у нас не продано ни одного билета на апрель. И не факт, что после завершения карантина рынок чудом восстановится: во-первых, никто не знает, продлят ли его, во-вторых, сейчас люди озабочены более насущными проблемами. Кроме того, близится лето, окончание театрального сезона. Думаю, говорить о восстановлении рынка можно не раньше начала следующего сезона. Я понимаю, что правительству нужно будет поддерживать не только культурные учреждения, но и все отрасли экономики. Убытки понесли все: сетевые магазины, частные культурные площадки, кинотеатры, гостиницы, авиакомпании. Откуда взять такие деньги, не очень представляю.— Нам надо сейчас всем спокойно и разумно отнестись к этой непростой ситуации. В то же время нужно понимать, что театры зарабатывают с продажи билетов. Возможно, в этом вопросе департамент культуры Москвы и Министерство культуры России должны поддержать театры, иначе труппы останутся без зарплат.— Я считаю, что это правильное решение. Дело не в том, что это какая-то прихоть мэрии Москвы или театров. Важно побороть эти очаги. Мы должны понимать, что если все это грянет, как, например, в Италии, то наши больницы не справятся. Да, театрам придется сложно, это большие финансовые потери, но когда речь идет о человеческой жизни, считаю, неуместно говорить о деньгах.— Если данные меры помогут остановить этот кошмар, слава Богу. Пока не готов сказать, какие убытки от карантина понесет наш театр, мы еще не рассматривали вопрос с этой стороны, но считаю, что он не первоочередной. Финансы финансами, но главное — здоровье людей, наша с вами безопасность и жизнь. Здесь любые меры будут хороши.— Решение (о временном закрытии. —) принималось быстро, оно было очевидно: в последнюю неделю выставки приходит очень много посетителей, в два-три раза больше, чем в обычные дни; среди них много пожилых людей, входящих в группу риска. Взвесив все за и против, мы объявили, что вынуждены закрыться на неделю раньше. Мы стараемся снимать на камеру все важные мероприятия, проходящие в рамках каждой выставки, и экспозицию самого выставочного проекта, конечно. Поэтому у нас в запасе уже были интересные съемки, например, лекция Георгия Апазидиса, владельца коллекции Зверева из Швеции, которую мы показывали. Но помимо этого за сутки мы сняли и видеотур по выставке, который в ближайшее время появится на нашем канале в ютьюбе. В сложившейся ситуации мы вынуждены более активно задействовать ресурсы интернета. И поэтому будем выкладывать в соцсетях и на сайте не только материалы по последней выставке, но и наши заготовки к пятилетию музея AZ.