27.02.2020

Елена ФЕДОРЕНКО

В Калининграде прошла закладка первого камня в здание культурного суперцентра



С острова мы поехали посмотреть, как трудится наша балетная школа. Она открылась более года назад и временно размещается в областном Центре культуры молодежи. Порадовала меня работа местного руководства и наших педагогов, среди учеников есть очень способные дети — музыкальные, гибкие, с хорошими ногами, — они без всяких скидок выдерживают строгие требования, которые мы предъявляем на экзаменах при поступлении в МГАХ. Все профессиональные занятия проводят педагоги из Москвы, и потому сохранение традиций нашей русской балетной школы происходит естественно. Молодые педагоги с удовольствием едут в Калининград и во Владивосток, где также строится филиал Академии — в еще одном из четырех крупнейших культурных центров России. Более того, они считают такие командировки почетными и престижными. Директором калининградской балетной школы назначен Артем Шпилевский, в недавнем прошлом солист Большого театра. Занятия проводятся серьезно, по принятой образовательной системе, и родители уже смотрят на необычную для них раннюю специализацию по-другому — им нравится, что их дети занимаются балетом. Приятно, что в классах появляется балетный дух, возникает балетная аура. Пока среди учеников только калининградцы, но на следующий год, когда откроется на острове здание с комфортабельным интернатом, будем набирать всех желающих.





Фото на анонсах: Виталий Невар / ТАСС.

Закладывали «камень» губернатор области Антон Алиханов, министр культуры России Ольга Любимова, генеральный директор Большого театра Владимир Урин и руководитель Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.Масштаб задуманного поражает воображение. Согласно поручению президента в российских городах — Владивостоке, Калининграде, Кемерово, Севастополе — появятся грандиозные культурные кластеры. Они должны не только «культурно преобразить» регионы, но и, особенно в случае с Калининградом, стать «культурной витриной России».Калининград — оторванный анклав, самый западный уголок страны: то ли окраина российской географии, то ли порог Европы, — получит возможность сформировать культурную среду, основываясь на великих традициях отечественного искусства. На калининградском острове Октябрьский появятся филиалы важнейших институций: Большого театра, Третьяковской галереи, Российского института сценических искусств.Образовательный комплекс возводится по другую сторону огромного стадиона, специально построенного к чемпионату мира по футболу 2018 года. В учебном корпусе, а он уже выстроен, откроют свои классы московская Академия хореографии (МГАХ) и Центральная музыкальная школа (ЦМШ) при Консерватории имени Чайковского. Проект включает общеобразовательную школу, бассейн, общежитие и дома для преподавателей и артистов — целый микрорайон. Учебные заведения примут воспитанников уже в сентябре, за несколько лет до реализации музейно-театрального проекта, и в этой стратегии заложены долгосрочные решения. Пока создаются залы для картинных галерей и Оперный дом, будет подрастать новое поколение артистов и музыкантов — творческий костяк калининградской труппы.Октябрьский скоро превратится в «остров чудес». Строительные работы кипят здесь уже более полугода. Театрально-музейный комплекс, его проект подготовлен знаменитым архитектором Юрием Григоряном, и все образовательные корпуса будут окружены прекрасным парком, где планируется возвести открытые площадки для проведения городских праздников и концертов. Перспективы впечатляют и величием замысла, и сроками — в полном объеме новые учреждения введут в эксплуатацию в 2023–2024-м.Эпиграфом к мечте о новой среде стала выставка «Легенды Большого театра», которая проходит в Калининградском областном музее изобразительных искусств. В экспозиции — эскизы декораций и макеты знаменитых спектаклей, костюмы великих артистов, балетные туфли с автографами, фотографии сцен из любимых балетов и опер. Все раритеты — из богатейших фондов Музея Большого театра.Филиал ГАБТа будет иметь две сценические площадки: большой зал на 950 мест, со сценой для «полнометражных» многолюдных постановок, и малый, рассчитанный на 300 зрителей, ориентированный на экспериментальные поиски. Владимир Урин недавно рассказал «Культуре» о концепции развития филиала главного театра страны: часть творческого коллектива, педагоги и технические службы Большого театра обеспечат репертуар своими знаменитыми московскими спектаклями и новыми работами. В перспективе калининградский театр приобретет самостоятельность — здесь появятся свои оперы и балеты, он уже не будет следовать указаниям из столицы.Музейный комплекс общей площадью 17 600 квадратных метров, помимо выставочного пространства, включает две аудитории (на 276 и 98 мест соответственно) для образовательных лекций, творческих встреч и кинопоказов. Зельфира Трегулова рассказала, что в Калининграде на постоянной основе будет присутствовать русской искусство, планируется проводить выставки не только из шедевров Третьяковской галереи, но также из раритетных собраний Эрмитажа и Русского музея. «Мы собираемся сюда переносить наш московский опыт, здесь будут мастерские для занятий живописью, графикой, керамикой и искусством, связанным с использованием виртуальных технологий», — отметила директор Третьяковки.25 февраля, в день закладки символического камня, стартовал II Международный Балтийский культурный форум, его открыла Ольга Любимова. Главные темы, которые обсудят более четырех сотен спикеров, — значение информационного пространства и его формирование, необходимость качественно нового уровня инфраструктуры культуры, его развитие и обеспечение. Среди участников форума — руководители и ответственные работники тех институций, которые «подключены» к созданию калининградского «острова искусств».Вечером в «Янтарь-холле» в Светлогорске прошел гала-концерт, сопоставимый по масштабу культурному «переформатированию» города. На Балтике высадился художественный десант числом 220 человек: хор, оркестр, солисты, артисты балета Большого театра. Состоялся триумфальный гала, который мог бы украсить самые престижные мировые площадки. Первое отделение посвятили опере — прозвучали арии, дуэты, хоры и инструментальные номера. Среди солистов — лучшие голоса Большого, известные во многих странах: Анна Аглатова, Эльчин Азизов, Агунда Кулаева, Юлия Мазурова, Анна Нечаева, Андрей Потатурин, Тимофей Дубовицкий. Балетная труппа, находящаяся сегодня в образцовом состоянии, выступила во втором отделении с фрагментами из классики XIX и XX веков. Финальным аккордом стало праздничное гранд па из балета «Дон Кихот». Калининградцы познакомились со звездами, на сцену вышли замечательные солисты — Ольга Смирнова, Анна Никулина, Екатерина Крысанова, Евгения Образцова, Игорь Цвирко, Вячеслав Лопатин, Якопо Тисси, Егор Хромушин. Адажио из «Щелкунчика» станцевали выпускники МГАХ Стефания Гаштарска и Марк Орлов. Оркестр Большого театра вел маэстро Павел Клиничев.«Культура» дозвонилась в Калининград, народной артистке России, профессоруи попросила поделиться своими впечатлениями от увиденного, а также ответить на вопрос, действительно ли образовательный комплекс встретит учеников через полгода, 1 сентября.Остров Октябрьский расположен в центре города, это очень красивое место. Запланированное озеленение сделает его еще краше. Уверена, что там будет чудесный, просто райский уголок. После закладки первого камня под строительство филиала Большого театра мы переехали на другую часть острова, где уже вырос спутник Московской государственной академии хореографии. Конечно, многое еще надо доделывать, наполнить просторное современное здание необходимой мебелью, техникой, зеркалами, чтобы ребята смогли постигать искусство балета. До начала нового учебного года, безусловно, еще есть время, и мы надеемся, что к 1 сентября закончатся все фасадные и отделочные работы. Построено прекрасное здание хореографического училища, учебного театра, интерната, общеобразовательной школы. Стройка идет системно, по плану, без задержек. В таком мощном кластере, в изменении культурного ландшафта очень заинтересованы местные власти — губернатор, правительство и министерство культуры. Глаза людей светятся искренним счастьем, все рады, что сбывается мечта. Поверьте, в моих словах нет преувеличения.