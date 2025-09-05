Никита Михалков: «В Академию берем только тех, кто может оставить след в сердце»

Алексей КОЛЕНСКИЙ

В последние летние дни прошел итоговый тур вступительных экзаменов в Академию кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова.

В высшую школу сценического мастерства было подано более 430 заявок на обучение, более половины — на актерское отделение. До финальных испытаний дошли 22 абитуриента. В итоге на курс Михалкова приняли четырнадцать слушателей — выпускников столичных и преимущественно региональных театральных школ. По академическим меркам — совсем немало, но все ли счастливцы выдержат напряженную работу?

Одиннадцатый учебный год — особенный. Наша новая эмблема — обновленный логотип учреждения: стриж, вписанный в алую, юбилейную десятку. Задача Академии — аккумулировать традиции российской актерской школы и молодые силы, раскрыть потенциал в деятельном сотворчестве педагогов и слушателей, интригующем с первых шагов в процессе прослушивания абитуриентов.

Ректор затевает разговор с актрисой, блеснувшей слезой в надрывном объяснении Долли с уличенным в измене Облонским. Кто-то выигрывает, включаясь в живой контакт с экзаменаторами, за кандидатуру другого «голосует» великолепно поставленный оперный вокал, третий страстно терзает фортепиано. Многие удивляют на длинной дистанции, декламируя пушкинские поэмы и демонстрируя многообразие смысловых оттенков в бережной работе со словом, удивляют умением заполнить паузу, но самый главный аргумент абитуриента — показать подлинное: «то, о чем интересно говорить».

Обсуждая ребят самым пристрастным образом, педагоги видят и отмечают все плюсы и минусы. Случаются прения: кто-то подчеркивает «живость, но скованность штампами столичной театральной школы». Михалков оппонирует: «Все актерское мастерство заключается в количестве штампов, но у кого-то их три, а у кого-то триста тридцать три!»

Ректор тщательно обдумывает, взвешивает «за» и «против», удивляя точными суждениями: кто-то, не заигрываясь, «отлично видит все, что происходит вокруг», иной «берет изобразительно невыигрышный отрывок из классика, но хорошо передает его осмысленную суть», у третьей «проза гениальная, но прежде слова рождается эмоция, — мне интересно было слушать, как она читает — это самое главное!»...



В антракте экзаменационной страды Никита Михалков поделился впечатлениями с прессой:

— У нас идет серьезный отбор, из более чем двухсот мы должны отобрать двенадцать, максимум пятнадцать человек. Радует, что в этом году баланс между талантливыми девочками и мальчиками немного выровнялся. В предыдущие годы наблюдался перевес способных девочек. Порадовало и географическое разнообразие заявок абитуриентов из разных стран — Китая, Ирана, Узбекистана, Молдовы, Беларуси и наших новых регионов. Для нас приоритетно качество поступающих, и мы уже знаем — через год они будут совершенно другими, наши выпускники будут наделены совершенно иными знаниями и возможностями.

Я очень благодарен Благотворительному фонду Елены и Геннадия Тимченко, взявшими на себя оплату обучения. Мой фонд «12» платит стипендию. Мы обеспечиваем общежитие...

Наши ребята имеют возможность поучаствовать примерно в ста мастер-классах лучших актеров, писателей, художников. Мы даем все, что можно дать, а ребята берут то, что могут взять. Необязательно все выйдут на нашу сцену: тут серьезная, реальная конкуренция. Важно, чтобы она не носила характер зависти: у нас все должны сами отвечать за то, что делают.

— Прослеживается ли преемственность и различия новых поколений артистов?

— Тут так: или есть русская актерская школа, или ее нет. Высокий класс сегодняшнего актерского мастерства — продолжение традиций великих мастеров прошлого. Как сказал Густав Малер, традиция — не поклонение пеплу, а передача огня...

— Оставил ли кто-то из предыдущих курсов след в вашем сердце?

— Мы берем в Академию только тех, кто может оставить след в сердце. Поэтому у нас такой отбор. Самое главное — к нам приходят люди с одним багажом, а уходят с другим.

— Кто из выпускников этого года был приглашен в труппу Мастерской «12», какие новые постановки представила Академия?

— Зрители смогли увидеть новые «Метаморфозы» по произведениям Чехова и Бунина, ставшие нашим брендом. С прошлых курсов мы взяли в труппу несколько человек — что называется сrème de la crème («лучших из лучших». — «Культура»): это очень редкий случай. Обычно принимаем одного-двух. Это по максимуму, с дальним прицелом на новые постановки.

Новобранцам есть на кого равняться — выпускники заслужили место в труппе упорным трудом. За год ребята представили два дипломных спектакля с оригинальными декорациями и костюмами — пластическую драму «Пир во время чумы» Андрея Левицкого и спектакль «Метаморфозы. Святая простота» Никиты Михалкова, созданный под руководством педагогов — режиссеров и выпускников прошлых лет Александром Ведменским, Тамарой Разореновой и Софьей Куцерубовой. Одновременно слушатели сделали четыре инсценировки с педагогами Академии. Новые «Метаморфозы. Святая простота» будут представлены публике на осенних гастролях в рамках проведения Фестиваля одного дня «Русские классики. К 165-летию А.П. Чехова. Метаморфозы-2025» с 29 сентября по 8 октября в Зеленограде, Химках, Ульяновске, Самаре и Уфе.

