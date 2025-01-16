«Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича»: идем дорогой трудной, дорогой не прямой!

Алексей КОЛЕНСКИЙ

Лидером новогодних сборов стал «Волшебник Изумрудного города» Игоря Волошина, уже заработавший три миллиарда рублей — чуть больше ближайшего конкурента, «Финиста. Первого богатыря» Дмитрия Дьяченко. В чем секрет успеха сказочной инсценировки?

В 1939 году, желая попрактиковаться в английском языке, доцент и литератор Александр Волков перевел американскую сказку, но живое воображение взяло верх: переиначенного «Волшебника из страны Оз» Фрэнка Баума благословил литературный генерал Маршак и повесть обрела долгую счастливую жизнь, выдержав около полусотни изданий. Только вот с экранизациями книжке не везло. Кукольный мультсериал семидесятых и игровая картина Павла Арсенова 1994-го представлялись неудачей.

Новый же «Волшебник» достоин изучения как наглядное пособие недугов российского кинопроцесса, подобно Дракуле, оживающего раз в год ради новогоднего чеса, когда маленькие зрители затащат в кино пап и мам. Без детских глазенок мертвец — не жилец: наш коммерческий кинематограф превратился в фабрику инфантильных фейков, считающихся «аттракционами» и являющихся их уродливыми муляжами.

Производителей мало интересует содержание собственных лент — их коммерческий расчет вдохновляет не художественный замысел, а бессодержательная, сугубо декоративная эксплуатация художественных средств, маскирующих идейную и бюджетную нищету. В итоге репертуар последних лет наводняют поделки, запоминающиеся лишь бездумными «референсами»: пресмыкаясь перед воображаемыми модами и подделываясь под них, продюсеры демонстрируют презрение и к искусству кино, и к зрителям. Вместо художественных картин имитаторы кинопроизводства вырабатывают особую форму «коммерческого мышления»: прежде чем создать «продукт», они придумывают, как разложить его на полке, пристроив абы что в прокатную сетку.

В идеале — на годы вперед. То есть по частям. И этот «основной инстинкт» уже доведен до автоматизма. В частности, франшиза про Изумрудный город расписана до января 2029-го и далее, когда нам предстоит познакомиться с деревянными солдатами Урфина Джюса. Но прежде, еще на две серии и четыре года, мы задержимся в гостях у великого и ужасного Гудвина. Впрочем, в первой части мы его не увидим. Главным персонажем Волшебной страны назначена злая волшебница, и ей неуютно в этой роли.

Смахивающая на одноглазую тень Малефисенты Бастинда присматривает за Элли посредством своего правого, искусственного, летающего глаза и пытается лишить ее волшебных туфелек с помощью никчемных, то и дело садящихся в лужу приспешников. При этом сама злодейка отчего-то не смеет покинуть пределы мрачного замка, что подрывает ее и без того сомнительное могущество... Впрочем, и Волшебная страна, и приключения героини также скукоживаются до тавтологичного топтания на месте, куда в мгновение ока добираются пособники мерзавки.

В сухом остатке — досадное недоумение: размазав историю на три части, экранизаторы скомкали сюжет мистического путешествия и обессмыслили образы персонажей. В версии Баума безмозглый Страшила, Железный Дровосек и Трусливый Лев символизировали союз сословий крестьян, рабочих и солдат. У Волкова друзья Элли составляли волшебный ансамбль воплощающий здравый смысл, сердечную мудрость и духовную волю. У Игоря Волошина это просто куклы, отрабатывающие сольные номера и лениво обменивающиеся идиотскими репликами: «Я — не Тотошка, я — Тотоний, а ты — гений среди удобрений!» Больше «друзей», напоминающих неуклюжих роботов из «Звездных войн», не повезло лишь Элли. Вместо того, чтобы открывать чудеса сказочной страны, невнятная путешественница всю дорогу хватается за мобилку, а вайфая то и нет…

Нищету замысла отчасти компенсируют успехи гримеров, художников по костюмам и талантливого режиссера, тщательно прорабатывающего считаные детали доверенных его попечению персонажей. Увы, никакие творческие потуги не спасают «проект», лишенный образного строя и осмысленных перипетий. Кроме сущей мелочи — дороги из желтого кирпича, оставшейся путеводной нитью и осью событий. Следуя канве крепко скроенной книжки, тут удается соблюсти приблизительную логику сказки, невзирая на отсебятину и блажь.

«Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича». Россия, 2025

Режиссер Игорь Волошин

В ролях: Екатерина Червова, Юрий Колокольников, Евгений Чумак, Дмитрий Чеботарев, Артур Ваха, Светлана Ходченкова, Василина Маковцева, Егор Корешков, Софья Лебедева, Денис Власенко, Яна Сексте, Александра Богданова, Сергей Епишев, Александра Богданова, Уджер

6+

В прокате с 1 января