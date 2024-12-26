«Золотая свеча» осветила достижения документалистов

Алексей КОЛЕНСКИЙ

В Доме русского зарубежья объявлены лауреаты Российской национальной премии в области неигрового кино «Золотая свеча».

«Семнадцать лет мы вручали приз киноклуба «Русский путь», где проходили показы неигровых фильмов известных отечественных кинематографистов. Спустя годы поняли, что этот приз давно превратился в признанную профессионалами награду, и в 2022-м году учредили кинопремию, которая поддержана Министерством культуры Российской Федерации», — открыл церемонию председатель оргкомитета премии, режиссер и продюсер Сергей Зайцев.

«Золотая свеча» — актуальная инициатива, которая обращает внимание на важность неигрового кино в культурном пространстве нашего Отечества, — поддержал коллегу председатель Союза писателей России Николай Иванов. — Значимость неигрового кино трудно переоценить. Это особый художественный язык, позволяющий рассказывать о безграничном разнообразии окружающего мира, передавать живые человеческие эмоции. Премия служит развитию и популяризации неигрового кинематографа, способствует обмену опытом кинематографистов из разных регионов страны; отбору и продвижению фильмов, посвященных важным страницам истории, актуальным вопросам современной жизни, способствующим консолидации российского общества».

«Эта премия призвана привести отечественную документалистику на новый уровень, — подчеркнул председатель экспертной комиссии худсовета премии режиссер и продюсер Сергей Дебижев. — Сегодня документальное кино выходит на магистральную дорогу, является настоящим островом правды и истины. С развитием нейросетей мир переходит в виртуальную среду, и только документальное кино по-настоящему останется тем ресурсом и инструментом, который способен анализировать происходящие процессы».

Главный приз — скульптуру «Золотая свеча» — вручили короткометражке «Водяная» Вилюры Исяндавлетовой, представившей душевный фильм-портрет почтальонши, разносящей вести и продукты в отдаленные села окрест Павловского водохранилища. «Россия сильна именно такими людьми, — отметила автор. — Мы самый сильный народ, и мы непобедимы!»

«Лучшим полнометражным фильмом» сочли «Шаги» Бориса Лизнёва. «Это фильм о самом главном: о жизни, о смерти, о бессмертии, о воскрешении, — аттестовал свою работу лауреат. — О том, для чего живет человек...»

Призы зрительских симпатий вручили Валерию Тимощенко, рассказавшему о героических боевых буднях 208-го резервного полка ЛНР в фреске «Донбасс. Резервный полк», и Елене Лобачёвой-Дворецкой, поделившейся воспоминаниями эвакуированных питомцев блокадных детских домов — «Тоньше жизни нити не бывает».

«За вклад в киноискусство» отметили режиссера и педагога Марину Бабак, а режиссера Веру Токареву — почетным дипломом «За вклад в отечественное неигровое кино». Специальных дипломов удостоились «Верные» Наталии Гугуевой — о судьбах царских слуг, добровольно последовавших за Николаем Вторым в екатеринбургскую ссылку, и «Семь дней осени» Алексея Головкова, поведавшего о житье-бытье супругов-анахоретов, проживающих в заполярных Верхоянских горах, а также фильм «Николай Обухович. За амальгамой бытия» Татьяны Скабард, осветившей творческий путь самого непризнанного классика отечественной документалистики.

При жизни ленинградский документалист не удостоился приглашения ни на один фестиваль, почти все его картины подвергались цензурным правкам или отправлялись на полку. Между тем, в силу лирического склада натуры, Николай Обухович в крамоле замечен не был — он снимал бытовые фильмы-портреты «парадных» и рядовых современников 70-80-х годов. От вдумчиво прожитых будней героев труда, рабочей молодежи и покорителей космоса начальство бил ледяной озноб.

Современной документалистике остро не хватает этих тихих слов правды, и «Золотая свеча» ярко подсветила зияющие высоты.

«Шаги» Бориса Лизнёва, вдохновленные размышлениями философа-космиста Николая Федорова, мечтавшего одним махом воскресить всех покойных предков да и отправить их на Луну, чтобы тесноту не разводить. Сей «московский Сократ» помещается автором в образный ряд рисунков и снимков возлежащих в гробах столпов русской мысли — от генерала Скобелева и старца Федора Кузьмича до Достоевского и Толстого. Не хватает лишь бабы Ванги, да не беда — логичным для автора образом парад портретов светочей позапрошлого века вливается в шествие Бессмертного полка.

Подлоги, фантазмы, химеры, вплетающиеся в экспозиции картин, саму основу документальной ткани, свидетельствуют о мировоззренческой травме, пытающейся «подлечиться» пафосом или глубокомыслием и отражающей безучастие авторов и экспертов премии к реальной жизни. Общая беда — дезориентация в историческом моменте — порождает китч, подменяющий образную событийную работу. К счастью, малые неигровые формы и наследие классика документалистики свидетельствуют об ином.

Фотографии: Екатерина Струнилина/предоставлены организаторами премии.