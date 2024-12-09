Гости из прошлого: премьера спектакля «Век сатиры. Театральное безумство в сердце Москвы»

Елена ФЕДОРЕНКО

Театр сатиры шумно и празднично отметил столетие спектаклем-концертом «Век сатиры. Театральное безумство в сердце Москвы». На сцену вышли представители актерского братства разных поколений. Постановка войдет в репертуар.

Юбилейную премьеру показали в первый день зимы — зрители до отказа заполнили большой зал на Триумфальной площади. Мир спектакля выстроили по законам, открытым основателями Театра сатиры. Век назад по месту первой прописки в Большом Гнездниковском переулке, где сейчас счастливо живет Учебный театр ГИТИСа, новорожденный коллектив заявил о своем появлении на свет спектаклем-обозрением «Москва с точки зрения». С тех пор сценических обозрений — не парадных, а душевных и живых — в афише появилось немало: «На счет любви», «Спокойно — снимаю», «Семь лет без взаимности», «Европа что надо», а 85-летие отметили «Триумфом на Триумфальной». Обозрения строились по принципу ревю: надежной основой служил крепкий драматургический каркас, на который «нанизывались» небольшие сюжетные зарисовки, сцепленные музыкой, песнями, танцами, интермедиями.

Первыми на сцене появились духи театра, его ангелы (Максим Демченко, Антон Буглак, Артем Минин): один обитает под колосниками и отвечает за сцену, второй — оберегает зрительный зал, фойе и все локации для публики, третий — наблюдает за театральными цехами. Беспокойные домовые вспомнили о многом интересном — например, о цирковом прошлом здания. В начале XX века здесь работал популярный цирк братьев Никитиных (об этом напоминает купол на крыше здания), а потом — мюзик-холл и, как считают исследователи творчества Михаила Булгакова, именно здесь Воланд провел сеанс черной магии с доверчивыми москвичами.

После своих монологов троица предложила поиграть в слова, и эта забава цементировала все действие. Собственно, слово-то было одно — САТИРА: подбирали термины, начинающиеся с букв, составляющих название театра. Их оказалось множество, все и не перечислить: «С» — сцена, сатира, спектакль, софиты, суфлер, страсть, сердце; «А» — актеры, актрисы, амплуа, афиша, аншлаг, аплодисменты, анекдот, антракт. На перекрестке ассоциаций возникали миниатюры, в которых нарушено привычное летоисчисление: прошлое и настоящее соединяются, а мир закулисья, наполненный задором и шутками, распахивает свои двери.

В представлении участвовала практически вся труппа, но тесно в сценическом пространстве с огромными трехмерными конструкциями, не было. «Одежда сцены» трансформировалась с легкостью иллюзиониста: актеры то оказывались на самом верху, под колосниками, то — на планшете подмостков, то выглядывали из-за импровизированных экранов.

Невероятные спецэффекты — результат современных технологий — позволили встретить гостей из прошлого: они оживали на видео и вели с нами разговор. Это чудо сотворили режиссер Виктор Крамер (постановка и сценография), художники по свету Иван Виноградов и Евгений Лисицын, видеодизайнер Алексей Образов.

Первым на юбилейный огонек пожаловал Андрей Миронов и напомнил, что такое воздушная моцартианская игра и актерская песня: «Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте вам!» Мастера прошлых лет танцевали и пели на экране, а потом их мелодии подхватывали молодые на сцене.

Об актрисах прошлых лет вдохновенно рассказала Алена Яковлева. Озорная и непосредственная Татьяна Пельтцер, которую весь театральный люд звал «баушкой Всея Руси» — была «не просто поцелована, но зацелована Богом». Вспомнила Алена Юрьевна и «королеву эпизода» Валентину Токарскую, которая до конца жизни оставалась капризной и бесконечно обаятельной женщиной: для нее жизнь и театр были синонимами — уже разменяв девятый десяток лет, она с трудом доходила до сцены, но все недуги «оставляла за кулисами и выбегала на подмостки молодой»… Рина Зеленая «прочитала» фрагмент своего монолога в кабинете милицейского начальника: «Похищенный артист — это звучит как звание! Пожалуйста, запишите: улица Продольная, бывшая Поперечная. Наш дом капитально ремонтируют, и как только отремонтируют, его сейчас же снесут, и я тогда буду у Адрианы. Она некрасивая, но породистая. Она все-таки играла Дездемону, и ее своими руками душил народный артист Удмуртской АССР». Публика реагировала на шутки так живо, словно и не пролетело с тех пор более полувека. Увлекающая рассказчица говорила о мягкой, трепетной и женственной Вере Васильевой, прожившей долгую и непростую жизнь; о бесстрашной Ольге Аросевой, самостоятельно выполнявшей все трюки на сцене и съемочной площадке — оказывается, у нее было цирковое образование.

Песни прошлого звучали в современных аранжировках оркестра Театра сатиры под руководством дирижера Андрея Рубцова. Хиты прошлых лет оживали с экранов: улыбался Георгий Менглет — «Ты — отрада, милая моя отрада! / Будем мы с тобою рядом до последних дней, / Будем рядом до последних дней!»; озорно прищуривался Михаил Державин — «И когда на море качка и бушует ураган. / Приходи ко мне, морячка, / я любовь тебе отдам». Летал над залом смешной человечек, который на крыше живет, ириски жует, скучать не привык, большой озорник — портрет того самого Карлсона с лукавым и вдохновенным лицом Спартака Мишулина, был изображен на большой надувной букве «И». Анатолий Папанов в роли начальника советского ЖЭКа репетировал с хором жильцов дома, — «хористами» выступили нынешние мастера — ветераны театра. Зрителям, среди которых было немало знаменитостей и людей почтенного возраста, увлекли интерактивом — весь зал затянул «Пой, ласточка, пой» — романс из спектакля «Маленькие комедии большого дома». Тени легендарных артистов всегда будут в стенах родного театра: «Те, кто ерничал и рыдал, рождался, ревновал, пел, танцевал и умирал на этой сцене целых сто лет, прорастают в нас своими страстями и слабостями».

С экрана юная проказница Карола в исполнении Нины Корниенко пела «Проснись и пой! Проснись и пой! / Попробуй в жизни хоть раз / Не выпускать улыбку из открытых глаз!» И вдруг на сцену выбежала брутальная рокерша и подхватила эту мелодию, аранжированную в жестких современных ритмах, — публика мгновенно узнала Нину Григорьевну и разразилась овациями, под которые и прошел этот вокально-танцевальный номер. Все разнообразные танцы в этом спектакле-обозрении поставлены Сергеем Землянским, Ариной Кирсановой и Анастасией Юрасовой.

«Под занавес» на бал пожаловали герои «Безумного дня, или Женитьбы Фигаро», представленные Андреем Мироновым, Александром Ширвиндтом, Татьяной Пельтцер, Верой Васильевой, — легендарного спектакля, любимого даже теми, кто родился уже после того, как он сошел с репертуара — молодые знают его по телеверсиям. В финале к потомкам заглянул Валентин Плучек — на его лице, запечатленном на знаменитом черно-белом фотопортрете, спрятаны ирония и усталость. Валентин Николаевич руководил коллективом с 1957 по 2000 год и создал труппу высокого игрового градуса и с ярким безошибочным чувством театральности. Сберег родное гнездо Александр Ширвиндт. Сегодня во главе Театра сатиры — Евгений Владимирович Герасимов, и премьера «Театрального безумства в сердце Москвы» вселяет надежду и веру в будущее.

Фотографии: Александр Беланов/предоставлены пресс-службой Театра сатиры.