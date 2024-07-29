Фестиваль ФАНК: да будет свет, да сгинет тьма!

Алексей КОЛЕНСКИЙ

Второго августа в столице стартует Фестиваль актуального научного кино ФАНК. Тематическим стержнем программ стали фильмы-расследования, составляющие интригующую и пеструю палитру показов.

Фильмом открытия смотра станет документальный детектив Алексея Федорченко «Колбаса Митрофана Аксенова». Речь вовсе не о гастрономии, а модели Вселенной и судьбе малоизвестного российского ученого и мыслителя, предвосхитившего многие открытия ХХ века и рассматривавшего время в качестве четвертого, духовного пространственного измерения. Таинственным образом его раритетные книги испарились из Ленинской библиотеки…

Нельзя разминуться и с первым авторским доком о Большом адронном коллайдере «Сквозь темную материю» Марьям Махиевой, исследующей историю создания и перспективы исследований главного и самого дорогостоящего прибора планеты. «Лучи удачи» Софии Тимофеевой поведают историю открытия космических лучей, о которых советские ученые договорились молчать минимум пятьдесят лет!

Поэтический аспект мира насекомых на открытии международной программы фестиваля раскроют медитативные индо-американские «Ноктюрны» Анупама Шринивасан и Анирбана Датта, исследовавших жизнь ночных обитателей заповедных джунглей. «Летные характеристики крошечных жуков» Дмитрия Завильгельского откроют двери лучшей энтомологической лаборатории в мире, созданной молодым академиком РАН Алексеем Полиловым, изучающим секреты полетов и мышления миниатюрных насекомых. Путешествие в микромир предлагает китайско-норвежско-венесуэльский фильм-расследование «Невидимое исчезновение» Стива Лоуренса и Сары Шенк, вскрывающих язвы современной медицины с точки зрения микробиологов, пытающихся спасать исчезающие микробы.

Практическую пользу можно извлечь из фрески Александроса Меркуриса «Идеальная еда — секреты средиземноморской диеты», предлагающую научный взгляд на критскую, почти утраченную культуру сбалансированного питания, дарующую долголетие.

Приятное впечатление подарит коллекция научно-популярных коротышек, главным героем которых стал белый свет. Шестиминутный «Феникс» Ксении Казазаевой поведает о революционной сколтеховской батарейке, превращающей любые лучи в энергию, но испепеляемой Солнцем. «Да будет LED» Дарьи Артюшковой наглядно демонстрирует вред излучения светодиодных ламп, управу на которых нашли ученые МГУ, но ноу-хау отчего-то не пошло в серийное производство. Обаятельная миниатюра снята в творческом взаимодействии с генерирующими изображения нейросетями, впрочем, недопущенными к работе над картиной (что к прискорбию, случается все чаще).

В преддверии смотра «Культура» пообщалась с программным директором ФАНКа, продюсером Лаборатории научного кино Ириной Белых:

— В чем заключается главная идея вашего смотра?

— Фестиваль актуального научного кино способствует развитию индустрии и расширение российской аудитории научного кино, популяризация науки, объединение ученых, режиссеров и зрителей. Изначально в нашей концепции мы хотели уйти от термина научно-популярного кино, часто ассоциирующегося с телевидением, мы же выходим на большой экран с новым поколением фильмов о науке. Они не пытаются что-то объяснять, служить монологичным ликбезом, а вдохновить на изыскания, приглашать к диалогу, формировать собственную точку зрения на научные проблемы. И, кажется, нам уже удалось изменить отношение аудитории к научно-популярному кино — наш фестиваль ждут и ценят. Нередко зрители благодарят нас за то, что мы вдохновили их увлечения наукой, открыли новые горизонты.

— Что подразумевает термин «актуальное»?

— Нам важна научная достоверность, художественная ценность и авторская позиция, вызывающая желание подискутировать. Мы всегда приглашаем на показы героев, экспертов, режиссеров. Важно, чтобы зрителям хотелось обсуждать наши картины.

— Что удалось сделать за десять лет фестивальной работы?

— Изменить отношение к научному кино. Помню, как три года назад мы устраивали показ картины о технологии позволяющей редактировать геном. Параллельно в соседнем зале «Октября» шел марвелловский блокбастер «Веном» о генномутировавшем монстре и у нас было заметно больше зрителей. Не сомневаюсь, что аудитория научного кино будет еще расти.

— Ваши показы проходят не только на столичных площадках?

— Мы работаем в двух форматах. Есть традиционный московский конкурсный фестиваль, проводящийся при поддержке Министерства культуры уже десять лет в Каро «Октябрь», Центре «Зотов» и павильоне «Атом» на ВДНХ. Одновременно по стране стартуют «Дни научного кино ФАНК» — это очень масштабный фестиваль по франшизе — для его показов мы делаем прокатные удостоверения, переводы фильмов, раздаем макеты афиш и контент-планы для соцсетей. Мы охватываем более пятисот площадок в двух сотнях городов и примерно восьмидесяти селах. С конца июля по конец ноября любой вуз, просветительский центр, городские и сельские библиотеки могут заполнить заявки и поучаствовать в проведении «Дней научного кино».

— На какой базе может развиваться индустрия научпопа после закрытия студии «Центрнаучфильм»?

— На базе интернет-платформ. Главной проблемой нашей Лаборатории было отсутствие контактов кинематографистов с научным сообществом. В научном кино нужен строгий факт-чекинг, существуют сложности с выбором тем и героев. Эти проблемы решаются нашим экспертным советом, отбирающим наиболее интересные исследования современных ученых. Мы приглашаем молодых режиссеров, помогаем погрузиться в актуальный научный контекст, написать синопсис, получить микро-гранты на короткометражные фильмы о науке.

Фотографии: кадр из фильма «Летные характеристики крошечных жуков»; на анонсе фото Екатерина Чеснокова \ РИА Новости.