«Сто лет тому вперед» Александра Андрющенко: прекрасное далеко бессмысленно жестоко

Алексей КОЛЕНСКИЙ

В сетевых кинотеатрах стартовала премьера фантастического боевика «Сто лет тому вперед». Автор одноименной сказки Кир Булычев не дожил до премьеры двадцать лет и наверняка открестился бы от этого вздорного треша.

Фото: кадры из фильма



Для того, чтобы снять кино хотя бы «по мотивам» книги, не худо научиться читать и в меру разумения понимать прочитанное. Создатели «вольной экранизации» оказались обделены этим незамысловатым талантом. В отличие от большинства поклонников Кира Булычева, их не вдохновила история тайного заговора ребятишек, которых разделило столетие, а объединила вера в светлое будущее Земли.В советской сказке «Сто лет тому вперед» космические пираты пытались обрести власть над людьми с помощью читающего мысли приборчика, «миелофона», да остались с носом. В чем тут мораль? Спасти человечество от психопатов могут лишь ребятишки: никакой прибор не позволит расшифровать и исказить «ментал» чистых сердцем! Девочки и мальчики, храните сердечную чистоту, доверие и любовь, кроме вас — некому...Сорок лет назад этот посыл донес автор культового телесериала «Гостья из будущего», чуткий режиссер Павел Арсенов. Опытный продюсер и, по какой-то загадочной причине, постановщик Александр Андрющенко проигнорировал «тонкости» классиков и нагромоздил образцовый «аттракцион» российского кинопроцесса. Вдохновлявшая его идея не нова: зачем что-то изобретать и придумывать, когда можно напичкать каждый кадр чужим «добром»? «Добро» в данном случае made in Marvel: дюжина сопродюсеров картины явно смирились с оккупацией ближних и дальних орбит супергероями американских комиксов. Творческая задача команды свелась к нехитрой затее: «наколупать» самый завалящий краешек Вселенной, дабы кого-нибудь там «спасти», чтобы эффективно потратить девятисотмиллионный бюджет картины.Разумеется, о правдоподобии и жанровой вменяемости «продукта» речи не идет: похождения смахивающих на заокеанские типажи недотеп уместились в десяток невзрачных локаций. Туземного человека-паука и якобы школьника Колю Герасимова воплотил 22-летний Марк Эдельштейн. Его подружку, одноклассницу из будущего сыграла 27-летняя Дарья Верещагина. Робота Вертера подменил летающий ящик, резонирующий нравоучительными прогонами Федора Бондарчука. Вместо «миелофона» героям подкинули «космион» — светящееся вещество из инопланетного контейнера, внедряющееся в тело Коли и переносящее его на сто лет то вперед, то назад — в 2024 год. По настроению «мальчика», оказавшегося не властным над фантастическим веществом. Дабы куда-нибудь закинуться, этому «подростку» нужно возбудиться от поцелуя зазнобы — судьбы мира зависят от неокрепшего либидо и отзывчивости гостьи из будущего… А впрочем, это условное допущение: ни малейшей химии между Колей и Алисой не наблюдается.Их антагонисты еще беспомощнее. Космический пират Глот (Юра Борисов) смахивает на модных, наголо бритых биологически усовершенствованных инопланетных бестий из «Прометея» Ридли Скотта и второй «Дюны» Дени Вильнева, однако не блещет суперсилами. Злодей шныряет из будущего в прошлое, отрабатывает технологии эффективных поединков, но, возвращаясь в грядущее, вновь и вновь терпит фиаско. Его сподручный — Весельчак У (Александр Петров) — напоминает любительскую пародию на всех «джокеров» разом. Правда, блещет не биполяркой, а павианьими ужимками, с которыми этот ничуть не забавный Весельчак упорно кадрит мать Алисы — бой-бабу Киру Селезневу (Виктория Исакова).Этот цирк-шапито снует по закоулкам времен и миров, чтобы сойтись в финальной потасовке, словно срисованной из «Патруля времени» Питера Хаймса 1994 года. И не победить, нет, а всего лишь наглядно доказать, что «одна и та же материя не может занимать одно и то же пространство». На деле соавторы поделки демонстрируют прямо противоположное: расщепляющееся сознание запродюсированных российских постановщиков не имеет ни малейшего отношения ни к будущему, ни к минувшему, ни к настоящему. Зато оно способно бесконечно множить тавтологичные химеры в бессмысленно абсурдных карго-аттракционах.