Итоги 46-го ММКФ: история маленького, но сильного человека

Алексей КОЛЕНСКИЙ

26 апреля в Концертном зале «Пушкинский» подвел итоги 46-й Московский кинофестиваль. За восемь дней в девяти кинотеатрах зрители посмотрели 240 картин из пятидесяти стран; триста восемьдесят сеансов посетили 39 тысяч друзей важнейшего из искусств.

В этот раз жюри и публика оказались абсолютно единодушны в высокой оценке главного лауреата: «Золотого «Святого Георгия» по праву завоевал мексиканский «Стыд» Мигеля Сальгадо — история маленького, но сильного человека, оказавшегося заложником жесточайших обстоятельств и неизбывной вины.

Под страхом смерти похищенный герой вступает в схватку за жизнь с лучшим другом и побеждает в единоборстве. Дома парня никто не ждет, но он находит приют в семье убитого им товарища.; не смея признаться в ужасном инциденте, Педро (Хуан Рамон Лопес, заслуженно удостоенный «Георгием» За лучшую мужскую роль), встречает во снах свою жертву, убивая ее вновь и вновь. Ужаснее то, что чистосердечное признание вины просто некому расслышать — оно не нужно ни коррумпированной полиции и властям, ни запуганной родне убитого, ни шокированной публике, сознающей свое постыдное бессилие в этой кромешной драме, приподымающейся на высоту античных трагедий.

«Этот проект стоил нам огромных трудов, в нем были задействованы многие люди, работавшие бескорыстно... Мы сняли фильм об очень серьезной проблеме, с которой мы боролись и продолжаем бороться в Мексике!», - скромно признался режиссер, покоривший фестиваль и «Георгия» сердечной болью и верой в очищающую силу неразвлекательного киноискусства.

Награды за режиссуру удостоилась иранская дебютантка Нахид Азизе Сидиг за «Дыхание холода», так же удостоившегося Приза зрительских симпатий. И в этой суровой драме идет речь о стыде, неизбывной вине; на сей раз — отца, отсидевшего двадцать лет за убийство уличенной в измене жены. Сын забирает старика из тюрьмы и молча везет домой по заснеженным перевалам. Выразительная аскеза оператора Масуда Амини Тирани усиливает эффект неразрешимой моральной дилеммы. Поступок родителя перечеркнул жизнь сына и остающегося за кадром деда, ставшими париями в поселке, с нетерпением ожидающего возвращения «героического мужика». Последний, впрочем, таковым себя не считает и готов принять смерть как избавление, но только не от рук чада, порывающегося совершить аналогичный «подвиг» - отцеубийство. Возможно, это самое мужское кино когда-либо снятое женщиной: «У меня есть одна мечта, - поделилась Нахид Азизе: Надеюсь, что когда-нибудь настанет день, когда ни один художник, ни один артист, ни один режиссер не будет подвергаться наказанию за свою попытку свободно выразить свои мысли и мнение...»

Спецприз «За необычный подход к кино», а точнее — уточнил жюривший режиссер Игорь Волошин, - «За бескомпромиссное следование своему концепту» получила награду философско-эстетская черно-белая, немая «Нирвана» бангладешца Асифа Ислама, отразившего повседневное житье-бытье обыкновенных селян в кристалле отстраненной авторской оптики подобной капле вечности.

Приз за «Лучшую женскую роль» присудили Марике Бейкирх, вжившейся в образ фотожурналистки, переживающей стресс от встреч с бывшей надзирательницей концлагеря — бесстыжей, болтливой и обаятельной старушенцией — в психодраме «Шлимазл» Силке Эндерс.

В конкурсе «Русские премьеры» победила занятная аферистка «Лгунья» Юлии Трофимовой, словившая «хайп на харрасменте». Столь же очаровательный оммаж на пушкинский роман в стихах - «Евгений Телегин» Виктора Тихомирова — удовольствовался особым упоминанием жюри.

Привычно безукоризненным стал вердикт жюри документального конкурса. Председатель — режиссер из ЮАР Рехад Десай — отметил «разнообразие и высочайшее качество неигровых картин.., в каком то смысле делающее всех номинантов победителями», особо выделил драмеди «Мэй» Ло Дуна о пожилой китаянке, путешествующей по Шанхаю в активном поиске любви, и русскую фронтовую драму «Я иду домой» Владислава Рыткова. Выдержав интригующую паузу, спикер оговорился: «Но победитель может быть только один! По нашему скромному мнению, этот фильм открыл новые горизонты в кинематографе» и вручил «Святого Георгия» картине, «благодаря которой мы совершили удивительное, глубокое путешествие во внутренний эмоциональный мир художника...» — «Ладье» Сэма Калантари.

Эта лента стала самым неожиданным фестивальным открытием вследствие нетривиальности сюжета и художественного осмысления семейной трагедии. Речь об известном иранском художнике Али Акбаре Садеги, на склоне лет резко изменившего стиль и тематику своих полотен. Старик увлекся визуализацией апокалиптических сновидений, принялся живописать вселенский хаос и массовые смертоубийства. Внешне Али остался заботливым, любящим отцом и мужем, но что творится у него на душе? Сыновья приглашают в дом психотерапевта и, понаблюдав за ее работой, принимаются развивать босхианские сюжеты отца в анимированных сюрреалистических стилизациях, напоминающих фантазмы Дали и Магрита…

Марокканский режиссер Абделила Эль-Джаухари признал выдающееся мастерство авторов восемнадцати номинированных короткометражек и признался, что жюри под его руководством пришлось совсем непросто: «Мы бы хотели отметить фильмы «Таксидермист» (сорежиссеров Сусан Саламат и Бехзада Алави - «Культура») из Ирана и «Клерк» (Уджала Пола - «Культура») из Индии, а для вручения Гран-при выбрали фильм, который потряс нас своим художественным языком и тем, как он обращается к человеку, какие мысли передает и как созерцает наше бытие!» Награду вручили испанским «Партнерам» Хосе Марии Флорес — истории молодых супругов, оказавшихся в эпицентре общественных беспорядков.

Хаос, в самом деле, подступает к нам все стремительней… Главным зрительским разочарованием стала премьера «Караганды» малоизвестного американского режиссера Макса Вайсберга, по глубоко таинственным причинам судившего конкурс короткого метра. Творец представил нашу страну логовом уродов, объяснив чернушный замысел желанием попасть на американские экраны и «показать Россию такой, какой она заинтересует американских зрителей». Действие начинается в Ленинграде, в лагере из дощатых бараков. Сплошь расписные зэки, приодетые по моде «Ивана Денисовича», перемещаются в сопровождении толп злобных, смахивающих на эсесовцев вертухаев, которые, впрочем, мало отличаются от остальных нищих, звероподобных обывателей Страны советов. Далее еще «занятней»: еврейского уголовника «депортируют» с зоны на паровозе и по специальному указу отправляют в США на ПМЖ как узника совести!

Обычная зрительница, купившая билет на это «откровение» Татьяна Савельева, сформулировала ощущения в письменном отзыве на картину: «Стыд — это чувство, которое я испытываю за мысль о прокате фильма, как хвастался Макс Вайсберг, в Белоруссии, где каждый четвертый житель погиб, защищая Родину во время Великой отечественной, и России, где молодежь скажет: а мы не знали, как жили в то время (я спросила об ощущениях после фильма у молодых соседей по кинозалу)!» Схожие эмоции вызвал единственный отечественный фильм, каким-то чудом затесавшийся в Основной конкурс «Пришелец» Ивана Соснина — сказка о встрече деревенского дурачка с инопланетянкой. Зрителю с улицы нипочем не раскусить этот бред, а мы поясним: в тайне от самого себя, незамысловатый «сказочник» Иван Соснин перенес на экран мир, созерцаемый невинными глазенками не посконного Ивана-дурака, а строгого заокеанского юноши и «заботливого сына», хичкоковского «Психопата».

Инфантильный, настойчиво выдаваемый за «вдумчивый арт-хаус» фальшак (с горем пополам снятый тремя операторами-постановщиками и явно не обживших интерьеры художниками!) является прямой инкарнацией наших карго-аттракционов, обретающих все более зловещие, истеричные и глумливые очертания. В данном аспекте стыдная фестивальная премьера имела содержательный смысл: врагам Отечества «открывают ворота изнутри» не хипстеры или националисты, а нравственные идиоты, одержимые апофеозом беспочвенности, укорененном в тухлой «модели» имитирующего жанровую работу «продюсерского кинематографа».

Характерно, что, получая награду «За вклад в кинематограф» кинорежиссер Сергей Урсуляк остроумно поправил формулировку: «Правильнее сказать по-другому: «За вклад кинематографа в меня!» Лучшим, что во мне есть, я обязан великому советскому кинематографу; я не могу не назвать Владимира Мотыля, Сергея Соловьева, Марлена Хуциева, Армена Медведева, Эльдара Рязанова, Михаила Калика, Владимира Меньшова и других... Это были замечательные люди, которые хорошо ко мне относились и многое мне дали! Отдельно хочу поклониться памяти замечательного оператора Миши Суслова (постоянного соавтора режиссера - «Культура»). И хочу поблагодарить свою семью!»

На фотографии мексиканский режиссер Мигель Сальгадо (справа) и и сценарист Альфредо Мендоса (слева), получившие награду "Золотой Святой Георгий" за лучший фильм "Стыд". Автор фотографии Артур Новосильцев / АГН Москва. На анонсе кадр из фильма "Стыд".