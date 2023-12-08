Продюсер фильма «Российский хоккей» Алексей Боков: «Cегодня в России хоккей — мостик, соединяющий поколения»

Денис БОЧАРОВ

В онлайн-кинотеатре Start 9 декабря выходит четырехсерийный документальный фильм «Российский хоккей». О создании картины «Культуре» рассказал продюсер проекта Алексей Боков.

— Какова предыстория сериала? Что выступило для вас в роли, выражаясь хоккейным языком, стартового свистка к началу матча?

— Принимая во внимание небывалый всплеск интереса, который этот вид спорта в последнее время окружает, российский хоккей, несомненно, относится к числу животрепещущих тем. У меня, как продюсера, возникло желание рассказать простым языком о сложном. Попытаться раскрыть тему не только для узкого круга специалистов и поклонников, но и для широкого зрителя.

В социологических опросах хоккей по популярности превосходит другие виды спорта с огромным отрывом. Вы не представляете, как много мальчишек сегодня хотят стать большими хоккеистами, такими, как Ковальчук или Овечкин! Хоккей в России стал эмоциональным «крючком» для мужчин и женщин, для детей и взрослых, он выступил в роли некоего мостика, соединяющего поколения. В общем, мысль о создании сериала, посвященного хоккею, показалась заманчивой и привлекательной.

Для меня это, кстати, стало своего рода профессиональным вызовом еще и потому, что большим фанатом и энциклопедическим знатоком хоккея я себя назвать не мог. Хотя, конечно же, погружаясь в вопрос, стал разбираться в нем весьма неплохо, у меня даже появилась любимая команда — «Торпедо»...

К работе над проектом крайне важно было привлечь экспертов высокого уровня, людей, знающих тему изнутри. В частности, мне очень хотелось заручиться поддержкой Юлии Бордовских, замечательной российской телеведущей, которая на некоторое время приостанавливала свою журналистскую деятельность. Она откликнулась на предложение с готовностью и энтузиазмом, став автором и ведущей фильма. И это очень яркое возвращение, на мой взгляд.

У нас получился масштабный экскурс в прошлое, настоящее и будущее хоккея, где в качестве экспертов и спикеров выступили знаменитые игроки, тренеры и просто знаковые для этого вида спорта люди: Илья Ковальчук, Александр Овечкин, Игорь Ларионов, Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Владислав Третьяк, Алексей Морозов, Павел Дацюк и многие другие.

— Как будут выстроены эти четыре 45-минутные серии фильма: хронологически или тематически?

— Определенная хронология в повествовании присутствует, поскольку за точку отсчета мы взяли знаменитую победу на Чемпионате мира 2008 года и легендарную победную шайбу Ильи Ковальчука в ворота сборной Канады. Именно в этот момент мы вновь вернули себе статус великой хоккейной державы.

Но основополагающими в сюжете, пожалуй, все же являются некие эмоциональные «столбы»: почему хоккей — это тренд, что стоит за громкими победами, почему так много мальчиков стремятся стать выдающимися вратарями и нападающими, какие основные вопросы стоят перед детским хоккеем, влияние тренерства на развитие этого вида спорта, где вообще пролегает граница между стереотипами и правдой? Ответы на эти и другие животрепещущие вопросы мы попытались вплести в сюжетную канву нашей истории, которая, надеюсь, получилась легкой и доступной, но при этом в чем-то поучительной и даже философской.

— Хоккей сегодня «на коне», это верно, а наши спортсмены востребованы в НХЛ как никогда. Однако можно ли утверждать, что этот вид спорта является в нашей стране чем-то сродни национальной идее, чем он, несомненно, был в советское время?

— Я бы не был уж столь категоричен. Это разные исторические эпохи, сравнивать которые — занятие неблагодарное. Мне кажется, хоккей — это абсолютно народный и любимый вид спорта, и лучшее тому доказательство — хоккейные площадки практически в каждом дворе. Когда на условную единицу площади вместо ста пятидесяти катков появилось полторы тысячи; когда количество прекрасно оснащенных арен многократно увеличилось по всей стране; когда любой мальчик — от Санкт-Петербурга до Казани и от Нижнего Новгорода до Омска, — играя в местной лиге (а не только в столичных ЦСКА, «Динамо» или «Спартаке»), имеет возможность попасть в профессиональную команду, — это, на мой личный взгляд, и есть национальная идея.

— Что было самым сложным в работе над фильмом? В чем вообще заключаются особенности работы продюсера, когда речь заходит о подобного рода масштабных проектах?

— Главная задача продюсера примерно такая же, как у дирижера симфонического оркестра. Я привлек к сотрудничеству высококлассных специалистов: режиссера Максима Кудымова, который работал над вторым сезоном «Контейнера», хита онлайн-кинотеатра Start, режиссера монтажа Серика Бейсеу (в его фильмографии масштабные «Салют 7» и «Конек-Горбунок»), а также сценаристов, редакторов — профессионалов, блистательно разбирающихся в вопросе. Эти люди и составили своеобразный «оркестр», где каждому «артисту» отведена своя роль.

Мне необходимо было проследить за тем, чтобы партии «рояля», «первой скрипки», «первой виолончели», «духовой группы» и «ритм-секции» звучали слаженно, чтобы окончательный вариант удовлетворял как меня, так и зрителя. Это весьма кропотливый, но интересный, насыщенный и благодарный труд.

Ведь что такое — документальное кино? Это запечатленное время, и мы по разным страничкам этого времени немножко попутешествовали. Пусть в основу нашего повествования и положены последние пятнадцать лет в истории российского хоккея, но мы все равно сделали благодарные и необходимые реверансы в сторону этого вида спорта, с любопытными «флэшбэками» в 1950-е, 1960-е и так далее.

Путешествие это, кстати, оказалось длиной примерно в год: начав в феврале 2023-го, завершили мы работу совсем недавно, и вот 9 декабря в онлайн-кинотеатре Start состоится премьера.

— Есть ли у «Российского хоккея» оригинальный саундтрек?

— Конечно. Музыку к фильму написал молодой, но уже хорошо известный по работе над многими телевизионными и онлайн-проектами композитор Никита Ямов. Конечно, по ходу действия будут возникать и отсылки к известным хитам прошлого, но они не будут звучать напрямую, время от времени возникая лишь в качестве сопроводительных музыкальных иллюстраций.

— В начале нашей беседы вы обмолвились, что с хоккеем тесно не связаны. А вообще вы — спортивный человек?

— Да, в отношении хоккея я скорее увлеченный исследователь, весьма подкованный в этой области в последнее время (Улыбается). Я — легкоатлет, бегаю марафоны, полумарафоны. В спорте для меня очень важно достижение определенного результата, ровно так же, как и в профессии.

Фотографии: предоставлена продюсерским агентством BokovFactory, на анонсе - Дмитрий Феоклистов / ТАСС.