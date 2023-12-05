Фестиваль короткометражек «Арткино»: цирк горит, клоуны зажигают!

Алексей КОЛЕНСКИЙ

В конце ноября в столичном «Иллюзионе» подвел итоги первого этапа смотра 14-й Всероссийский фестиваль авторского короткометражного кино «Арткино».

Вторая, всероссийская волна прокатится по тридцати городам России и ближнему зарубежью с 25 января по октябрь грядущего года. Зрителям предстоит оценить успехи победителей и проголосовать за лучший фильм, члены Академии короткого метра также объявят своего фаворита на следующем «Арткино».

В этом году всенародное признание завоевала чемпионка по международным премиям — «Яблоня» Екатерины Ажнакиной собрала их более трехсот! Выбор академиков был не столь очевиден — их покорила юмореска «Высшие уровни» Алексея Сапрыкина и Екатерины Герм-Уваровой. Тем не менее, «Арт-кино» стал самым презентативным смотром наших коротышек, представляющим «лучшее короткометражное кино России» и, одновременно, остающимся профессиональным фестивалем. При этом девять из десяти его участников — дебютанты, что позволяет составить мнение о достижениях и проблемах игрового, документального, анимационного и экспериментального киноязыка.

Эта сверхзадача звонко прозвучала в гимне смотра, исполненном автором — Президентом и вдохновителем «Арткино» Сергеем Тютиным — на Церемонии открытия. Припев и рефрен «Что-то не так с ними, что-то не так со мной...» (см. ссылку) оказался пророческим: почти с каждым фильмом, автором, героем и, как следствие, зрителем, было явно «что-то не так»! Успехи лауреатов выразились в подкупающем прямодушии: начинающие авторы отразили характерные недуги отечественного кинематографа в своем незамысловатом сюжетосложение. Сразу же обнаружилась главная беда — безадресность дебютантов. Вместо того, чтобы удивить открытиями, поинтересоваться «как дела» и одарить публику сопережеваниями, «коротышки» сколотили выморочные аттракционы для клоунады и сантиментов.

Лупили прямо в лоб. Деревенский дурачок — герой ленты «А» Татьяны Жуковой, отмеченной «За лучший игровой фильм до 30 минут» - оборудовал «гнездо», вернее, сценическую площадку напротив соседской дачи. И уныло завыл: «А-а-а, вы все заплатите и судим будет каждый по делам своим! Землю загадили, себя загадили, а-а-а-а!..» Не в добрый час заехавшей хозяйке никак не удавалось унять распоясавшегося психа. Дни бежали, полиция бездействовала, терпение иссякало, внезапно объявившаяся соседка пояснила: это вовсе не дебил, а потерявший единственного сына отец изживает неутолимую скорбь — смирись, дескать, дачница! Под занавес дачница-неудачница забралась в «гнездо» и принялась подвывать нытику — вуаля, конфликт был исчерпан. Остался лишь осадочек от нудного анекдота, проиллюстрировавшего не безнадегу жизни-злодейки, а насквозь фальшивую имитацию психопатии.

«Лучшим игровым фильмом до 20 минут» признали подростковую драму «Я не трус» - лента Павла Пантина окончательно разоблачила ходульного старца-страдальца. Выскочив на шум во двор, этот недотыкомка обнаружил тырящих яблоки мальчишек и спустил с поводка овчарку. Один воришка успел сделать ноги, другой попал в больницу. Товарищи обвинили беглеца в трусости, и он решил отомстить. В отсутствии негодяя мальчишка поджог его дом, но тут же одумался и рискуя жизнью спас из огня хозяйскую внучку. Итог: пареньку вручили грамоту и старый псих обернувшись добрым дедулей проникся благодарностью к спасителю, оставшегося тет-а-тет с неизбывной виной за покалеченную в пожаре девочку.

История нелепой мести продемонстрировала механизм тотальной фрустрации как главной движущей силы современного российского кинематографа, возложившего ответственность за все творящееся под солнцем зло на воплощающих наше народонаселение психов, инфантилов и сетевых маньяков. Такой вот тип под кличкой «Эксперт» потерпел фиаско в «лучшем игровом фильме до 10 минут». Пожилой интернет-тролль из одноименной картины Галины Масленниковой стал... царем всея Руси и, даже, получил чемоданчик с красной кнопкой, правда, ненадолго — в рамках подстроенной женой воспитательно-терапевтической инсценировки!

Главным открытием фестиваля стал объединивший лауреатов метасюжет: представляя публике психов, тролей и «чудиков» дебютанты ударились в самотроллинг, превратив пробы пера в «самопробы». Начинающие режиссеры дружно выступили в амплуа артистов, запиливших на смартфоны «себяшки» для продюсеров, превративших игровой кинематограф в тухлое болото, куда впадают все ручейки и не вытекает ровным счетом ничего, кроме откатов.

Правда, и живое кино пробивалось как трава на кочках. Примеры достойной творческой работы подарили неигровая и анимационная секции фестиваля. Награда за документальный фильм досталась ленте «Люди дела. Сеанс одновременной игры» Владимир Головнёва об электрике, организовавшем в удмуртском селе Дебесы детский шахматный кружок, а затем — всероссийский турнир одновременной игры для своих лучших учеников. Свежим байкальским ветром и семейным теплом одарил лучший региональный фильм — документальная пастораль о житье-бытье обитателей орнитологической станции «Король Бакланов» Дарьи Разумниковой. Лучшим анимационным фильмом стала «Коробочка» Елена Снетковой, но куда выразительней оказалась озорная сказка «Без земли» Татьяны Ильиной, заслуженно удостоенная Приза Президента фестиваля Сергея Тютина.

За режиссуру была отмечена экспрессивная драма «Зверь» Андрея Окорокова, самым крепким сценарием сочли «Уличное освещение» Влада Иконникова.

Приз издания «Синемаплекс» вручили эффектной балетно-костюмной сказке «Спящая красавица» Яны Недзвецкой, действие которой разворачивается в причудливом и чарующем подводном мире. «За выдающийся вклад в развитие авторского кино» наградили кинооператора Юрия Клименко, а «За выдающийся вклад в развитие жанрового кино» – кинорежиссера Аллу Сурикову.

Кадры из фильмов "Яблоня" и "Король бакланов" (на анонсе).