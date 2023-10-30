Андрей Богатырев, режиссер «Легенды о самбо»: «Уважение к сопернику делает человека человеком и воина — воином».

Алексей КОЛЕНСКИЙ

На экраны выходит спортивная ретро-драма Андрея Богатырева «Легенда о самбо». «Культура» пообщалась с режиссером, автором народных хитов «Красный призрак» и «За Палыча!».

— Изначально вы планировали экранизировать биографию легендарного создателя самбо Василия Ощепкова?

— Не совсем так. Около восьми лет назад Георгий Шенгелия написал сценарий о мастерах, заложивших основы нашей национальной борьбы, — Ощепкове, привнесшем в новый спорт приемы джиу-джитсу, Спиридонове, создавшем национальную систему на основе различных единоборств, и Харлампиеве, который объединил и дополнил наработки отцов-основателей. В итоге сформировалось боевое искусство с открытым кодом, в которое каждый мастер может привнести что-то свое. Самбо — непрестанно развивающийся, передовой вид единоборств, как говорится — «сила в движении»!

— В чем особенности философии самбо?

— На мой взгляд, это вид борьбы вобрал энергетику товарищества и дружбы и был ориентирован на воспитание сильного ответственного гражданина. Данный подход сложился не вдруг — мы показываем, как Спиридонов создает систему, которой должны владеть лишь сотрудники милиции, иначе она может стать орудием зла. Ему возражает Ощепков, видящий в самбо путь развития гармоничной личности. В те годы единоборство еще не обрело оригинальный язык, мастера не успели довести свое искусство до идеала, но пытались сформировать свой язык.

— Причем на наших глазах...

— В этом соль. Харлампиев, которого сыграл Антон Вохмин, так и говорит: «Страна у нас новая, и борьба будет новая, мы создаем ее здесь и сейчас!»

— Исполнителей главных ролей подбирали по психотипическим контрастам?

— Да, Ощепков вернулся из Японии просветленным, с готовой философией, Спиридонову же приходится многое в себе перебарывать, а Харлампиев, находящийся между двух миров, делает сложный моральный выбор.

— Рознь между бойцами раздувает персонаж Алексея Шевченкова, эдакий Мефистофель…

— Любое мастерство в злых руках может стать орудием дьявола, но, превращаясь в искусство, оно очищается, очеловечивается, одухотворяется.

— Вы отбирали актеров по бойцовским качествам?

— Самбо — чрезвычайно распространенный вид единоборств в России, мне легче назвать артистов, которые им ранее не занимались. Сыгравший Ощепкова Вольфганг Черни увлекался боксом и капоэйрой, но все равно прошел перед съемками двухмесячный курс подготовки по самбо.

— И актрисы?

— Дарья Дроботова — профессиональный каскадер, а Екатерина Честина — балерина — также прошла курсы боевой подготовки.

— А вы?

— В юности занимался боксом и готовился к съемкам по-своему — делал двухсерийный документальный фильм «Путь к победе», в котором рассказал о судьбах Ощепкова, Спиридонова и Харлампиева. Я изучил историю создания самбо и взял интервью у самых ярких спортсменов. Увы, по документам их судьбы проследить сложно, можно лишь осмыслить главные вехи их жизни — в анкетных данных нет сведений о том, как человек любил, ненавидел, чем жил... Надеюсь, эта работа выйдет на сетевом экране к дню премьеры «Легенды о самбо».

— Как сформировался ее конструктивистский ландшафт?

— С оператором Наташей Кожевниковой мы решили перенести конструктивизм в киноязык и создать комикс в советском стиле. Мы использовали только статичную камеру, опирались в цвете и композиции на работы Родченко, Татлина, братьев Весниных… Надо сказать, что искусство 20-х и 30-х годов — самое передовое и прогрессивное в мире.

— Снимали в основном на декорациях?

— Отнюдь, лишь десять процентов материала снято в декорациях. Основной площадкой стали Люберцы — Горный институт, типография, а также зал «Крыльев Советов», цирк, пространства Центра спорта и образования «Самбо-70», мельниковский «Дом культуры Русакова», где ныне размещается Театр Виктюка.

— Что было самым сложным?

— Намучились с «лысиной» Вольфганга Черни — клеили по три часа, и каждую секунду, пока он кувыркался и дрался, она отклеивалась. Черни хотел выбрить голову, но тогда пришлось бы перенести съемки: он параллельно работал у Николая Лебедева на картине «Нюрнберг». А нам было важно соблюсти правду жизни, ведь Ощепков был лысый. И сценарий был довольно непростой, насыщенный сюжетными линиями и персонажами. Когда снимаешь контактный бой с ударами, скажем, в лицо или живот, их можно акцентировать и построить взаимодействие соперников. Возня на ковре с хватанием за одежду сложно укладывается в выстроенную модель классического кинопоединка, многое здесь трудноуловимо, почти невидимо. Мы потратили большое количество времени на разработку партитуры схваток с консультантом и тренером Александром Давыдовым, стараясь сделать их более зрелищными. В итоге уложились в 24 съемочных дня.

— Много дублей тратили на поединки?

— По-разному, в зависимости от подготовленности актеров, — от одного до пятнадцати и, к счастью, исполнители главных ролей многое предлагали сами и могли это быстро исполнить.

— Чем вас обогатил опыт съемок?

— В ремесленном смысле «Легенда» позволила наделать некоторое количество ошибок и научила их избегать, а в духовном — это как любой фильм — целая жизнь, новая ступень в развитии.

— Какие спортивные ленты оказали на вас влияние?

— Я отношусь к такого рода кино немного скептически, но с детства люблю бойцовское кино — все детство смотрел на VHS кассетах «Самоволку», «Кикбоксера», «Кровавый спорт»… Несколько картин с Брюсом Ли считаю абсолютно гениальными — например, «Путь дракона». Сюжет с рестораном вторичен, но финальное сражение — несет мощный посыл. Герой Брюса Ли бьется с Чаком Норрисом, и, когда тот почти проигрывает, Брюс предлагает принять свое поражение, но Чак отказывается, делает финальный выпад и герою Брюса приходится его убить, но он не испытывает радости, а только скорбь — складывает кимоно, пояс врага, воздает ему последние почести. Уважение к сопернику, его жизни и пути делает человека человеком и воина воином.

— В этом смысле самбо в самом деле уникально — в нем нельзя все проиграть, но можно научиться преодолевать поражения.

— И в жизни точно так же — каждое поражение может поднять на новый духовный уровень. Самбо учит уважению к сопернику, это одна из самых важных вещей. И моим героям, и нам, сегодняшним, остро не хватает уважения к оппонентам. Мир все больше ожесточается, все занимают крайние позиции, забывая, что все мы — просто люди. Относись к другому так, как хочешь чтобы относились к тебе.

— Коснемся вашей последней звонкой премьеры. Удовлетворены ли вы успехом народной комедии, «За Палыча!»?

— С прокатом все получилось, а с фильмом — не очень. К сожалению, продюсеры второго канала влезли в творческий процесс, перемонтировали фильм, сократив на семь минут, поменяв почти всю музыку, убив атмосферу и лишив многих героев объема. Невероятно грустно, когда теряешь контроль над своей картиной и видишь, как она становится хуже.

— Поэтому вы не пришли на премьеру?

— Я представляю только те картины, за которые отвечаю.

— Над чем работаете?

— На студии «Лендок» снял истерн «Золото Умальты» с Александром Самойленко, Софьей Эрнст, Артемом Ткаченко, Вольфгангом Черни и моим любимым Алексеем Шевченковым. Под Новый год планируем выпустить семейную комедию «Баба Мороз». Завершили монтаж документального фильма «Дом в моей голове» с Владимиром Шахриным и готовимся запуститься с продолжением «Красного призрака». Надеюсь, стартуем этой зимой.

— В течение пары лет на экраны выходит шесть картин Андрея Богатырева… Как умудряетесь все успевать?

— Я долгое время не работал, а после успеха «Красного призрака» стало поступать много предложений. Для меня это огромное счастье, обожаю снимать кино!

«Легенда о самбо». Россия, 2022

Режиссер Андрей Богатырев

В ролях: Дмитрий Павленко, Вольфганг Черни, Антон Вохмин, Алексей Шевченков, Ольга Сташкевич, Екатерина Честина, Георгий Парадзе, Александр Давыдов, Павел Абраменков, Владимир Ячменев, Вячеслав Шихалеев, Денис Кузнецов, Евгений Карельских, Владимир Гостюхин

12+

В кинотеатрах с 16 ноября

На фотографиях: кадр из фильма; (на анонсе) постер фильма