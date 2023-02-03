Режиссер Наталия Гугуева: «Нужно вовремя спросить себя, именно себя: «Что со мной не так?»

Алексей КОЛЕНСКИЙ

Наталия Гугуева — документалист, создающий фильмы-события из фильмов-портретов. В январе она представила публике свою самую камерную документальную драму «НЕрасставание» — историю любви и разлуки артистов балета длиною в целую жизнь.

Они познакомились в хореографической школе. Женились, развелись шестнадцать лет спустя… и не смогли расстаться. У Олега и Веры давно новые семьи, но все знакомые видят их как единое целое. Впервые за много лет им довелось прожить несколько дней под одной крышей — сто раз поругаться и осознать, что любовь — нечто прорастающее сквозь эмоции и разрывы, остающееся с нами навсегда. Эта фабула стала поводом для исповеди героев и режиссера, фильмы которой — по оценке отборщика Московского кинофестиваля Григория Либергала — посмотрели на сотнях телеканалов и в интернете более миллиарда зрителей.

— «НЕрасставание» — драматичный и счастливый фильм, собравший уже десяток фестивальных призов, никого не оставляющий равнодушным...

— Да, фильм получил награды в России и за рубежом, но дороже всего — реакция зрителей и коллег. Никогда не была обделена вниманием, а на сей раз меня буквально снес поток писем и признаний от людей, которых эмоционально захватила моя работа, заставила вновь пережить моменты, связанные с расставаниями. Все мы когда-то теряли близких, годами, десятилетиями испытывали боль и горечь от утраты родных.

— Герои картины подходят к этой черте и переосмысляют всю жизнь, ваша судьба также богата сюжетными поворотами — закончив сценарную мастерскую игрового кино, вы увлеклись документальным...

— Во ВГИКе нам показывали выдающиеся документальные работы — совсем не такие, как мы привыкли видеть в телеформате. Один или два семестра мы изучали курс неигрового кино. В рамках курсовой я написала историю из жизни цирковых актеров. Сценарий очень понравился моим мастерам, и они посоветовали предложить ее известному режиссеру-документалисту Алексею Габриловичу, но он скоропостижно скончался. Вгиковский товарищ, оператор, сказал: «Давай снимем сами!» Мы и сняли — фильм «Двое и одна» привлек внимание известных режиссеров-документалистов, продюсеров, кинокритиков. Я не была уверена, что картина получится, но перед монтажом побывала на крупном международном фестивале, увидела фильмы коллег, и — простите за наглость — решила: тоже так смогу!

— «Двое и одна» — история утративших чувство воздушной гимнастки и саксофониста, ради любви оставившего музыку, ставшего воздушным гимнастом, перекликается с «НЕрасставанием», и вам также довелось увидеть ту драму «тет-а-тет»?

— Да, в цирке на проспекте Вернадского. Параллельно с учебой во ВГИКе участвовала в театрализованных постановках клоуна, народного артиста Андрея Николаева — уникального человека, гитисовского педагога Аллы Пугачевой. К тому времени у меня было одиннадцать лет балетного стажа: в «Росконцерте» я работала в Ансамбле пантомимы под руководством А. Жеромского, потом — в Московском театре пластической драмы Гедрюса Мацкявичюса. Разряд Мастера спорта СССР по художественной гимнастике также очень пригодился.

— Тем не менее вы предпочли режиссуру артистической карьере...

— И много чему! Родители воспитывали меня в прямо противоположных направлениях. В четыре года отец отвел в шахматную школу, а мама ориентировала на искусство — пение, гимнастику, хореографию. Я серьезно занималась психологией, философией, математикой, училась в двух технических вузах на экономических факультетах. Режиссура, где важны чувство цельности, ритма, аналитика, психология и музыкальность, умение выстроить точную историю, объединила все мои пристрастия, умения и навыки, полученные в школьные и студенческие годы.

— Для того чтобы подобрать знаменатель этому уравнению, требуется значительная концентрация...

— С первых классов я тренировала память — когда шла в школу или на тренировки, то на ходу заучивала страницы классической прозы. Я была очень дотошной и обстоятельной, хотела прожить многие жизни и, думаю, документальное кино выбрала потому, что могу всерьез погружаться в профессии моих героев. Так, во время работы над фильмом о боксере Косте Цзю («Костя Цзю. Быть первым!» 2004 года. — «Культура»), я серьезно изучала бокс и метод работы на ринге, погружалась в профессию палубных летчиков-истребителей, на момент съемок иногда знала в их деле то, что мои летчики-асы уже забыли («Форсаж», «Форсаж. Возвращение» 2001-го и 2016-го. — «Культура»). Дотошность, помогающая найти общий язык, и доверие крайне важны для нашей работы.

— Как родился замысел «НЕрасставания»?

— Я познакомилась со своими героями в шестнадцать лет. Олег и Вера на тот момент были взрослой семейной парой, у них был пятилетний сын, потом родился второй. Я пришла в хореографический коллектив современного танца, созданный Олегом, увидела любящую пару, стала невольным свидетелем разрушавшегося брака, мучительных расставаний, обид, боли, непрощения. Не раз они были готовы начать совместную жизнь после развода, но что-то все время мешало — суетное, несуразное, они долго жили в разных городах, а потом у каждого появилась своя семья.

Я росла, взрослела и менялась с этой историей на протяжении десятков лет, в какой-то степени проживала рядом с героями в течение всей жизни, у меня менялся и взгляд на эту историю, потому что менялась и я сама. В какой-то момент у Веры и Олега начался период примирения и прощения, страдания очищали чувства, их взаимоотношения становились глубже и прочнее...



Идея съемок возникла в связи с решением старшего сына Веры и Олега кардинально изменить свою жизнь, уйти в монастырь. На тот момент он — успешный актер и театральный режиссер — сообщил мне о своем решении и попросил подготовить маму с папой к этому повороту судьбы. Мы встретились в Херсонесе — там, где много лет назад Вера, Олег и их пятилетний малыш были счастливы вместе... Я наблюдала и сопереживала им в этой поездке, хотелось запечатлеть все переживания, но было нельзя: слишком беззащитны в тот момент были мои герои, особенно Вера. Спустя пару лет Олега позвали на постановку в Орловский театр, и Вера поехала с ним как хореограф — впервые за много лет они оказались наедине, под одной крышей, с вечным вопросом «что мы, кто мы друг для друга?». Эту совместную их жизнь и работу мы начали снимать...

— Кто-то из зрителей сумел сформулировать ответ на вопрос: почему люди на протяжении десятков лет совместной работы не могут ни жить вместе, ни быть врозь?

— Хорошо высказался режиссер Павел Фаттахутдинов: «НЕрасставание» — это фильм о том, какие формы существования принимает любовь в нашем испорченном мире. Наверняка любой зритель, переживший развод, найдет свое прочтение истории, так и должно быть с хорошим фильмом... Разведенный не по причине потери интереса к партнеру, а по причине человеческой греховности, измены, внезапно вспыхнувшей страсти, а любовь не проходит, никуда не исчезает». На фестивале «Саратовские страдания» картину посмотрела психолог и отметила, что весь ее опыт исследований семейных проблем отразился в часе экранного времени... «Построить крепкую семью сегодня значительно сложнее, чем создать космический проект!» — сказал после просмотра директор Института демографии Юрий Крупнов. Для меня это история о том, как тяжело сохранить и пронести сквозь несовершенный мир великий дар любви.

— Да просто поделиться чувствами с любимыми мы порой оказываемся неспособны!

— Тираня друг друга страстями, эгоизмом и, как маятники, шатаясь между «не могу без тебя» и «не прощу никогда». После просмотра молодые люди часто задают вопрос: «А что для вас любовь?» Они еще не знают, что даже в очень глубоких отношениях возникают моменты, связанные с неприязнью к своей «второй половинке». В каждой семье случаются периоды остывания, почти все проходят через сомнение: не ошибся ли я? Своего ли выбрал человека? Чувства изменчивы, бывает, любимый, самый близкий начинает раздражать, вызывать ненависть или равнодушие. К этому надо быть готовым — вовремя спросить себя, именно себя: «Что со мной не так?» Не с ним, а со мной! Ведь ранее любимый остался прежним, а твое отношение вдруг изменилось... Может, дело все-таки в тебе?

— Как герои приняли столь откровенный рассказ?

— Я не хотела, чтобы Вера смотрела кино сразу по завершении картины, ей надо было отойти от съемок, но она посмотрела картину втайне от меня и, к моему удивлению, фильм ей очень понравился. Сделала лишь одно замечание: «Надо немного сократить одну сцену, она ритмически выбивается!» И оказалась права. К еще большему удивлению, картина понравилась и сыну. Он сказал, что в какой-то степени она способствовала укреплению их семейных связей, а внучка призналась, что благодарна «НЕрасставанию» за возможность увидеть бабушку и дедушку вместе, ведь в реальной жизни у девочки такой возможности не было: они навещали ее порознь.



— Если говорить сугубо о фабуле, можно сказать: ему испортил жизнь успех и эгоизм, а ей — принципиальность и непримиримость?

— Отчасти, конечно. Олег — яркий артист, талантливый балетмейстер и режиссер, харизматичный мужчина — Дон-Жуан, мачо (смеется). Он ученик Владимира Васильева и Екатерины Максимовой, ставивший спектакли в десятках городах страны и за рубежом, в столичном Театре-кабаре «Летучая мышь», «Театре Луны». С юных лет был окружен массой и молоденьких, и звездных красавиц. Вера, не менее яркая и харизматичная, чувствовала себя рядом с ним серой мышкой. Думаю, виновата мнительность и, возможно, заниженная самооценка.

— По статистике, приблизительно восемь из десяти браков у нас заканчиваются разводами, в чем же общий корень бед?

— Когда молодые создают пару, они не очень понимают, зачем им это, зачем вообще существует семья, что в ней должно быть самое главное. Протоиерей Владимир Воробьев говорит: «Когда ко мне приходят за благословением на брак, я прежде всего проверяю молодых на способность жертвовать собой ради другого. Предлагаю пойти и подумать, что будет, если — не приведи Бог — через год твоя любимая «половинка» потеряет здоровье, привлекательность, сохранится ли твоя верность и теплота? Готова ли здоровая «половинка» любить и опекать заболевшую?» Верующие люди соединяются в пару и создают семью, чтобы возрастать в любви, учиться любить, носить тяготы друг друга, уметь преодолевать раздражение, охлаждение... Феофан Затворник писал (не дословно): «Чем мельче (низменнее) цели жизни человека, тем вероятнее, что его брак будет разрушен».

— В какой момент съемок вам было больнее всего?

— Во время прощания Олега и Веры на вокзале, когда Вера уезжала к себе домой из Орла, а он оставался работать. «У каждого, — думала я в тот момент, — своя жизнь, своя семья... Смогли бы они сейчас быть вместе?» Они не отвечали на этот вопрос, да я им его и не задавала...

— Четырнадцать лет вы служите главным режиссером дирекции документального кино Первого канала, на котором весьма редки показы авторских неигровых картин...

— Руководство канала постоянно просит отслеживать меня интересные фестивальные фильмы, ведь я часто бываю на фестивалях как участник конкурсных программ и жюри. На Первом отсматривают все, что предлагаю, и что-то ставят в эфир, но, честно говоря, качественное авторское кино для широкого зрителя снимают очень мало, а массовая публика предпочитает привычные ток-шоу, и с этим ничего не поделаешь. Рейтинг выдающихся неигровых фильмов, как правило, увы, невысок, к тому же телепремьеры нужно «подогревать» инфоповодами, и с этим возникают проблемы.



— Когда же вашу картину «НЕрасставание» увидит широкий зритель?

— Где-то через полгода, по завершении нашей фестивальной истории. В ближайшее время, помимо фестивалей, картину можно будет посмотреть в Москве 12 апреля — в Доме кино.

Фотографии предоставлены Наталией Гугуевой

