«Золотой орел»: «Чемпион мира» покорил «Сердце Пармы»

Алексей КОЛЕНСКИЙ

27 января в первом павильоне «Мосфильма» были представлены лауреаты Национальной киноакадемии минувшего года. Лучшим фильмом и рекордсменом по числу наград стала спортивная драма «Чемпион мира» студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова.

Камертон церемонии обозначила премия «За вклад в киноискусство» — ее вручили вдове президента Национальной Академии кинематографических искусств и наук России, режиссера Владимира Наумова. Получая награду, Наталья Белохвостикова сердечно поблагодарила коллег: «Это мой первый «Золотой орел» без Володи – двадцать лет в этом зале мы были вместе, «Мосфильм» для моего мужа был местом силы, он приезжал сюда, просто чтобы подышать этим воздухом, подойти к пруду… Спасибо вам! Думаю, Володе это было бы очень дорого и приятно».

В духе сурового времени главными событиями нашей кинематографической жизни стали не громкие премьеры и художественные открытия, а невосполнимые утраты — зал почтил минутой молчания память Владимира Наумова, Сергея Пускепалиса, Леонида Куравлева, Леонида Шварцмана, Натальи Рязанцевой, Виктора Мережко, Вахтанга Кикабидзе, Регимантаса Адомайтиса, Армена Медведева, Виталия Мельникова, Игоря Масленникова, Рустама Ибрагимбекова, Инну Чурикову, Николая Досталя, Эдуарда Артемьева...

Главной интригой вечера стало традиционное соревнование сложнопостановочных кассовых хитов — лидеров по числу номинаций. Реконструкция шахматного поединка Карпова и Корчного «Чемпион мира» претендовала на дюжину «Орлов». Фантазийное «Сердце Пармы» Антона Мегердичева было представлен в десяти категориях. Военные драмы «Однажды в пустыне» Андрея Кравчука и «Первый «Оскар» Сергея Мокрицкого боролись за семь наград. Социальная драма «Здоровый человек» Петра Тодоровского претендовала на шесть статуэток.

Лучшим фильмом стал «Чемпион мира», он же был признан непревзойденной режиссерской, визуальной, музыкальной и актерской киноработой: «Орлы» озолотили режиссера Алексея Сидорова, оператора Михаила Милашина, композитора Артема Васильева и Ивана Янковского, сыгравшего Анатолия Карпова. Принимая птицу, актер не скрывал волнения: «Это одна из сложнейших ролей, что я играл... Осмелюсь рассказать одну историю. Был экватор съемок... и вдруг режиссер говорит: «Ты мне не нравишься. Вот просто не нравишься, ты — не Карпов». Я ему: «Как не Карпов?» - «Не знаю, – говорит. – Но не Карпов!» - «Так почему же я его играю?» И он отвечает: «Не знаю...» Уточняю: «А кто знает?» Он повторяет: «Не знаю». После этого я заплакал, стало горько, больно и обидно — оставалось только уйти в вагончик и переставлять фигуры на шахматной доске. Я двигал их и пытался почувствовать свое место в профессии, в жизни,.. а дверь осталась открытой и тут мимо проходит Алексей. Смотрит на меня в слезах и говорит: «Вот это характер». И уходит. Это дало мне дикий стержень заниматься этим дальше и сейчас стоять на сцене. Хочу тебя за это поблагодарить, – обратился артист к Алексею Сидорову. – Твоя работа с актером была выдающейся. Я такого еще не испытывал и, надеюсь, не испытаю!» Ирина Страшенбаум признана лучшей за роль жены «Здорового человека»; статуэтку за работу второго плана вручили Дарье Балабановой, отметили также сценарий Петра Тодоровского.

«Сердце Пармы» победило в четырех номинациях. Лучшими были признаны художники-постановщики Павел Новиков и Владимир Трапезников, художник по костюмам Екатерина Дыминская, звукорежиссер Ростислав Алимов и исполнитель роли второго плана Евгений Миронов. Работа так же далась ему не легко: «В этой картине я играю не просто священника, а священника, причисленного к лику святых. Думал — собирательный образ… Мы снимали зимой, в мороз, — не понимаю, как киношники это выдерживают — я забирался по лесам на храм и потянул спину, приехал в Москву и что-то случилось с позвоночником— начала отниматься рука. Ничего не помогало, даже иглоукалывание и как только понял: наверное, это наказание за наглость! Как только понял, стало легче и легче, наверное, мне все прощено — кто-то сверху решил: ну ладно, артисты-киношники!»

По числу номинаций в актерском цеху лидировали Никита Ефремов («Здоровый человек», онлайн-сериал «Нулевой пациент») и Анна Михалкова («Исправление и наказание», онлайн-сериал «Алиса не может ждать»), им так же достались статуэтки за роли в сетевых многосерийниках. Непревзойденной теледивой признали Юлию Хлынину, воплотившую образ дочери Петра Первого в сериале «Елизавета» Дмитрия Иосифова. Евгения Стычкина назвали лучшим сериальным актером за роль в авантюрной драмеди «Алиби» Нурбка Эгена, так же признанной самым успешным сериалом. «Лучшим сериалом онлайн-платформ» стал детективный ретро-триллер «Художник» Тимура Алпатова. Так же были отмечены успехи монтажера боевика «Однажды в пустыне» Алексея Кошелева и художников визуальных эффектов Компании Cyber post.

Победителем среди короткометражек стала абсурдистская юмореска «А» Татьяны Жуковой: «Спасибо за такое доверие, постараюсь его оправдать, - заявила дебютантка, - Хочу рассказать свою заветную мечту: давно иду к съемкам полнометражного дебюта. Пока не получается, но думаю, что эта птица позволит мне в этом же году взлететь к полнометражному кино!» Лучшим анимационным фильмом признали обаятельного домовенка «Финника»; режиссер Денис Чернов скромно отметил: «Производство анимации – штука неторопливая; мы делали этот фильм четыре года и надеялись на положительный отзыв». Приз за лучший неигровой фильм «Фаза Луны» удостоился выдающийся документалист Андрей Осипов.

Андрей Осипов: «Без прошлого нет ни будущего, ни настоящего»

После церемонии лауреат поделился впечатлениями с «Культурой»:

- Я, к сожалению, болел и не присутствовал на «Золотом орле», а если бы стоял на сцене, сказал бы как почетно быть в одной номинации с замечательными фильмами Любови Аркус и Ивана Вдовина, но уже много лет работаю в архивах и по прошествии времени пониманию, что хроника самодостаточна: меняется время и мы, а она транслирует нам нам всякий раз новые смыслы. Я буквально влюбился в нее — до жадности и жажды, поэтому расцениваю эту премию как награду нашим главным киноархивам — Российскому государственному киноархиву кинофотодокуметов, «Госфильмофонду» и архиву net-film.

Когда начинаешь новую работу, заходишь в Красногорское хранилище с ощущением особой ответственности — тут все настраивает на магию контакта с пленкой, где остаются живые люди. Они хотят любить, общаться, создавать семьи, реализовывать себя, и тут ты понимаешь, что их уже нет на Земле, ощущаешь тревогу, зыбкость жизни, ответственность за окружающий мир, за кинематограф, позволяющий нас познать и себя, и мир. Без прошлого нет ни будущего, ни настоящего, но кроме осмысления кино это еще и — в хорошем смысле — аттракцион: нужно думать как увлечь зрителя, транслируя некую идею и соединяя парадоксальные кадры. Их использование обходится недешево, но я понимаю, что если не возьму их в фильм, то никто не возьмет и не увидит — у телевизионщиков на это просто нет времени, у киношников нет денег.

Пройдя через определенные этапы удается материализовать это чувство причастности к чуду — так рождается кино, отдельная сущность, энергетически соединяющая людей, прошлое и настоящее, заставляющее ощущать времена, судьбы, события, переживания... «Фазы Луны» опираются на фундамент предыдущего фильм «Шаман», который мы делали со сценаристом Одельшой Агишевым, но на сей раз я ушел от направляющего закадрового текста. Получилсяфильм-размышление о советском прошлом: перенесли ли мы из тридцатых-пятидесятых годов привычки и ценности того времени, изменил ли прожитый отрезок нашу культурную идентичность?

Я бесконечно благодарен студии «Точка зрения», нашему маленькому коллективу, с которым мы делаем большие дела — продюсеру и режиссеру Ивану Твердовскому, исполнительному продюсеру Михаилу Гридину, монтажеру Андрею Демидову, редакторам Марине Еременко и Марине Гридиной, композитору Александру Мясникову, звукорежиссеру Александу Труханову! Сейчас мы начинаем фестивальные показы, получаем призы и дипломы, но вскоре, надеюсь, встретимся с широким зрителем и откроем ему новую хронику, в которой каждый увидит свое и узнает себя.

Фотография: Пелагия Тихонова / АГН Москва. На анонсе кадр из фильма "Чемпион мира".