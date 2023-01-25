Киноэксперт Мария Лемешева: «Даже номинация на «Золотого орла» — большой шанс для молодого киношника»

Алексей КОЛЕНСКИЙ

Торжественная церемония вручения XXI Национальной премии в области кинематографии «Золотой орел» состоится 27 января. Киноэксперт, член киноакадемии, главный редактор журнала «КиноРепортер» Мария Лемешева поделилась секретами премиальной кухни.

— Как формировался и формируется состав Национальной академии кинематографических искусств и наук России?

— Изначально в состав академии вошли несколько десятков выдающихся кинематографистов, специалистов в самых разных сферах индустрии, а также киноведов и кинокритиков, чье экспертное мнение также было крайне важно для премии. В дальнейшем к ним автоматически присоединялись все лауреаты «Золотого орла». На сегодняшний день членские билеты есть уже у около четырехсот человек, и большинство из них — обладатели статуэтки, полный список членов опубликован на сайте академии https://kinoacademy.ru/. Регламент премии максимально прозрачен.

— Кто формирует и входит в экспертный совет, сколько в нем членов и кто председатель?

— Экспертный совет формирует президиум академии. В него входит 15 кинематографистов: режиссер, продюсер, сценарист, актер, оператор, композитор, звукорежиссер, киновед — эксперты практически по всем отраслям индустрии, способные отобрать номинантов даже в узкотехнических категориях. Их возглавляет их тележурналист и продюсер, ведущий программы «Индустрия кино» и председатель отборочной комиссии ММКФ Иван Кудрявцев.

— Менялся ли механизм отбора номинантов и подсчета голосов?

— «Золотой орел» впервые вручался в 2002-м, и, конечно, за эти годы многое изменилось. На первых порах, пока академиков было еще недостаточно для репрезентативности голосования, в отборе участвовал весь Союз кинематографистов, а это около четырех тысяч человек, живущих в разных уголках страны. Голосовали на бумаге, так что объем рутинной, бюрократической работы был чрезмерно велик. Более того, она требовала контроля, которым занималась специально приглашенная аудиторская компания. Сегодня, за исключением нескольких «староверов», а их буквально три-четыре человека, все — включая и просмотр фильмов-номинантов в персональном кабинете — осуществляется через интернет и доведено до полного автоматизма, так что никакие аудиторы и броневики с сейфами и охраной (а было и такое!) уже не нужны.

— Как проходит голосование?

— Все очень просто и проходит по классической схеме. Так называемый лонг-лист формирует все картины и сериалы, чей публичный показ прошел в период до 25 ноября, — составлением этого списка занимается экспертный совет. Далее следуют два этапа голосования, в котором, как я уже сказала, принимают участие все академики. На первом этапе из проектов, получивших наибольшее количество голосов, собирается шорт-лист. Этот список находится в открытом доступе на сайте академии. Затем, на втором этапе, каждый член академии выбирает из шорт-листа личного фаворита. Путем подсчета голосов определяются победители.

— Как часто и в какой мере ваши личные оценки совпадают с общим мнением академиков?

— В последние годы я неизменно отмечаю, насколько достойно выглядят списки номинантов и как часто имена лауреатов совпадают с моим собственным выбором. Хотя, конечно, оценка произведений искусства субъективна по своей сути, и расхождения неизбежны — в том числе и приятные. Так, например, я была весьма удивлена, когда лучшим фильмом 2016 года стала романтическая комедия Анны Меликян «Про любовь». Да, на «Золотом орле» балом правит зрительское кино, однако я не ожидала, что может победить что-то настолько легкое и светлое, и искренне порадовалась этому выбору. А в 2008-м была потрясена незашоренности взгляда коллег, среди которых тогда было много возрастных кинематографистов, когда в номинанты на главный приз попала молодежная драма Валерии Гай Германики «Все умрут, а я останусь». Честно, не ожидала! Как и того, насколько быстро регламент премии перестроится под современные реалии, сначала введя отдельную номинацию для стриминговых сериалов, а затем и выведя в отдельные категории актерские работы в онлайн-проектах.

— Сказывается ли лауреатство на прокатной судьбе картин?

— «Золотой орел» — премия не фестивальная. В большинстве случаев к отбору принимаются фильмы, прокат которых к моменту церемонии уже закончен. Исключение составляют лишь те картины, чей обусловленный регламентом публичный показ ограничился участием в смотрах. И вот как раз в таких случаях получение престижной награды может подстегнуть как интерес прокатчиков и представителей кинотеатральных сетей, так и простых зрителей. В чем «Золотой орел», безусловно, важен, так это в судьбе конкретных людей. Поверьте, если, например, у художника по костюмам несколько статуэток Национальной академии, его единственная проблема — выбор следующего проекта, потому что награда становится маркером профессионализма. И, конечно, особая ценность «Золотого орла» для начинающих артистов: виток карьеры резко идет вверх, даже если имя прозвучало только в номинации, что уж говорить о победе. Впрочем, не забуду, как тот же Александр Петров в 2020 году волновался перед получением статуэтки, уже будучи на пике славы, и, конечно, приз прибавил профессионального веса актеру.

— За кого будете болеть на церемонии и какие картины и актерские работы стали для вас главными открытиями года?

— Как уже говорила выше, я вновь искренне согласна со списками претендентов на премию, что который год меня вдохновляет и убеждает в объективности происходящего. Фильмы в этом году не только достойные, но и выбрать из них непросто. Но было бы некорректно мне, как участнику голосования, сейчас выделять любимцев. Дождемся церемонии награждения — и я с удовольствием прокомментирую итог. Надеюсь, 27 января мы не только поздравим лауреатов, но и откроем новые имена.

Фотографии предоставлены пресс-службой журнала «КиноРепортер».