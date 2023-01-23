Режиссер Галина Масленникова: «Я дошла до стопора в своей прежней профессии»

Татьяна ФИЛИППОВА

25 января на «Кинопоиске» и Оkkо стартует сериал «Сато» по роману Рагима Джафарова. Проект сняла студия Lana Cinema, режиссер — Галина Масленникова, в главных ролях — Светлана Большакова и дебютант в кино Илья Феофилактов.

Роман «Сато», изданный в 2020 году, относится к жанру социально-психологической фантастики. Родители приводят к психологу мальчика, который считает себя пленным контр-адмиралом космического флота. Что это — расстройство личности или детская манипуляция? Галина Масленникова ответила на вопросы корреспондента «Культуры».

— Галя, для тех, кто тебя знает, твоя история не менее удивительна, чем история юного контр-адмирала. Ты поступила в киношколу в том возрасте, когда большинство людей не готовы что-то менять в своей жизни.

— Да, я получила диплом режиссера в сорок восемь лет, а пятьдесят мне исполнилось на съемочной площадке, когда мы снимали «Сато».

— Что заставило тебя поменять область деятельности?

— Просто я дошла до стопора в своей профессии, и в связи с возрастом тоже. Я работала арт-директором компании, которая производит детские игрушки. Сейчас на этом рынке очень сильная конкуренция, компании закрываются одна за другой. Печатная пресса, как ты знаешь, тоже в кризисе. Я работала во многих журналах дизайнером, а кое-где и арт-директором, но за последние пять лет почти все журналы закрылись, остались единицы. Оказавшись в тупике, я подумала, почему бы мне не попробовать себя в том, о чем я давно мечтала. Мне давно хотелось научиться снимать кино.

Честно могу сказать: когда я поступала в киношколу «Арка», я не верила в свои возможности. Думала, что просто похожу туда ради того, чтобы получить какую-то новую информацию. Первое время, когда я там училась, мне казалось, что все вокруг говорят на каком-то птичьем языке, я от всех отстаю. Но я много занималась — не только в школе, но и самостоятельно. Я приходила домой, смотрела режиссерские разборы, разборы операторской работы, читала книги по драматургии и как-то выровнялась. К окончанию учебы я одна из немногих на курсе смогла снять короткометражный фильм.

— Твоя короткометражка «Мужчины не плачут» за два года получила несколько призов на международных кинофестивалях. Расскажи, как у тебя родился замысел этого фильма.

— Я сначала придумала маленькую комедию про молодого человека, и питчинговала ее на защите историй. Вроде бы она понравилась, и я довольная ехала на работу. А я поворачиваю всегда перед детским онкологическим центром, и там стояли вышедшие из больницы мужчина и женщина, они были вместе, но старались не смотреть друг на друга, и меня как шибануло — я поняла, что они потеряли ребенка. Сюжет сложился мгновенно — мне хотелось, чтобы эти люди не разошлись в разные стороны, чтобы они остались вместе. Я знаю статистику — такие пары чаще всего разводятся, к сожалению. Мне хотелось сказать, что жизнь продолжается, и я вложила эту мысль в реплику мужчины.

— Чтобы снять свой первый фильм, ты должна была найти актеров, локацию для съемки, оператора, звукооператора, монтажера. Где ты их нашла?

— Оператора я нашла в соцсети, со звукорежиссером мне повезло — человек, с которым мы когда-то пересекались по работе, пошел учиться на саунд-дизайнера, а я на режиссера, и как-то забавно все срослось. С актерами было сложнее, но с подачи нашего ректора Дмитрия Котова, который убедил меня, что я написала хороший сценарий, я написала актеру, которого видела в этой роли, Александру Наумову, и, к моему счастью, он согласился сниматься. Я попросила его порекомендовать мне актрису, с которой он уже работал, и он привел на площадку Светлану Летуновскую, которая и сыграла в этом фильме. Пара была сработавшаяся, они все делали великолепно, я считала, что моя задача — не мешать двум хорошим актерам делать хорошее кино.

— Сколько времени ты снимала?

— Два дня. В своей собственной квартире. Не было денег на локацию.

— Что нужно сделать, чтобы твой фильм попал на зарубежный фестиваль?

— Оказалось, что это не так сложно, есть целая система продвижения фильмов, и при желании каждый может ее освоить. Есть несколько сайтов для кинематографистов, таких как FilmFreeway, они собирают проекты и предлагают их фестивалям по всему миру. Я подавала заявки на разные фестивали, и неожиданно мой фильм начал получать призы: и за лучшую актерскую работу, и за лучшую режиссуру, и приз зрительский симпатий. И даже попал на какую-то голливудскую витрину начинающих режиссеров как дебют.

— Что было дальше?

— Во мне проснулся синдром самозванца. Когда хвалили мой фильм, я говорила: «Это же не я, это классные актеры, классный оператор, это все случайно вышло». И мне нужно было проверить свои силы. Я снова пошла в школу «Арка», теперь уже на режиссерский курс, к Николаю Лебедеву. И еще год проучилась у него и в качестве дипломной работы сняла еще одну короткометражку — комедию. Нам говорили, что это самый сложный жанр, но я решила рискнуть и сняла фильм «Эксперт».

Во время карантина стала особенно заметна категория людей, которых называют диванными экспертами. Нефть начинает падать — они знают все про нефть. Про коронавирус они тоже все знают, и как управлять страной им тоже известно. Как похудеть, как обращаться с женщинами… Хотелось высмеять этих экспертов, которые сидят дома в потертых штанах и майке-алкоголичке, ничего не делают и только всех учат.

И вот этот мой фильм пошел уже не по западным, а по российским фестивалям, получил премию кинофестиваля «Мечта» за лучшую режиссуру, несколько призов за лучший сценарий, попал даже на Фестиваль уличного кино. По всей стране проехал.

— На что может рассчитывать начинающий режиссер, получивший кучу призов за свои первые фильмы?

— Для молодежи сейчас много возможностей — различные фонды поддерживают дебютантов до 35 лет. С каждой короткометражкой приходит опыт, понимание. Я думаю, что с хорошей фестивальной историей можно найти продюсера, который вложится в полный метр, или получить грант Фонда кино. В моем возрасте это сложнее.

— Но тебе все-таки удалось найти возможность снять сериал.

— Я познакомилась с продюсером как дизайнер — делала постер к ее короткометражному фильму. В процессе работы мы разговорились, она искала идею для веб-сериала, и я предложила ей экранизировать книгу Рагима Джафарова. «Эксперт», кстати, мы делали с ним вместе, мы соавторы сценария.

Рагим — начинающий, но уже известный писатель, его книга меня впечатлила, еще когда он начал публиковать ее кусками. Я считаю, что многие проблемы идут из детства, а «Сато», на мой взгляд, как раз об этом.

— У вас ведь ребенок не совсем обычный.

— Это мальчик, в которого вселяется контр-адмирал космического флота, командир карательного корпуса. В его мире жестокость — норма. Этот монстр в теле пятилетнего мальчика оценивает его родителей, разговаривает с ними жестко и задает взрослые вопросы.

Для меня этот фильм про свободу, которая начинается в детстве. Если ты защищен, если твои родители с тобой честны, несмотря на то что ты ребенок, это залог твоей уверенности в себе, отсутствия психологических проблем в будущем. Хотя автор книги считает, что у ребенка раздвоение личности, но мы снимали первый сезон как чисто психологическое кино. Контр-адмирал уходит из тела ребенка, когда его родители мирятся.

— Значит, будет и второй сезон?

— Мне хотелось бы сделать еще два. Во втором мальчик идет в школу, там тоже много лицемерия, с которым контр-адмирал не будет мириться. Если детей заставляют ходить в школьной форме, почему сами учителя ее не надевают? Есть много вещей, о которых можно поговорить. А в третьей части мальчик — уже не мальчик, а молодой человек.

О том, как шли съемки, «Культуре» рассказала Светлана Большакова, генеральный продюсер и исполнительница главной роли.

— Мы начали снимать 1 марта 2022 года, и это был самый сложный момент проекта, потому что деньги, которые обещал нам частный инвестор, меценат, оказались под вопросом. Тем не менее мы решили съемки не останавливать, потому что уже была собрана группа. Думать было некогда, съемки шли нон-стоп в течение месяца, и все как-то сложилось: я получила грант за предыдущий проект и смогла реализовать его в этом фильме, инвестор, хотя и не в полном объеме, продолжил финансирование, и нам хватило денег на съемки и постпродакшн.

— «Сато» выходит на двух онлайн-платформах, на «Окко» и «Кинопоиске». Сложно ли было договориться с прокатчиками?

— Я благодарна всем, кто взял наш фильм, потому что в нем нет звезд, на что все прокатчики делают ставку в первую очередь, сама история очень вдумчивая, не всем она понятна. Всем хочется какой-то феерии, но нам нравилось работать с материалом, нравились диалоги, образы, поэтому мы феерию не снимали. Для прокатчиков проект рискованный, но зритель у него есть. Поклонники книги уже ждут сериал и обсуждают, похожи или не похожи герои.

— В чем сильная сторона вашего проекта?

— Я сама люблю фильмы не пустые, даже если это легкий жанр. Мне интересны отношения людей, психология отношений, и в «Сато» все это есть. Я не хочу сказать, что это сериал номер один, но в том, что люди, которые его посмотрят, не почувствуют себя обманутыми, я уверена.

Фотографии предоставлены пресс-службой кинокомпании «Лана Синема»