«Аватар» №2: мертвая вода

Алексей КОЛЕНСКИЙ

На экранах — самая ожидаемая премьера в истории мирового кино. Продолжение «Аватара» рождалось тринадцать лет, угодило в мальтузианскую ловушку и похоронило упования на светлое будущее.

«Аватар» Джеймса Кэмерона 2009-го года вплотную подобрался к трехмиллиардным мировым сборам; вторая часть похождений пандорианцев едва ли побьет этот рекорд, зато даст повод призадуматься о причинах триумфа и регресса.

В 2009-м году не знавший провалов режиссер вменил публике не только завораживающую фактуру с головокружительными приключениями, но и универсальный миф о воскрешении героя и спасении святого народа. Универсальный сюжет «Аватара» родился из банальной истории спасения колониста Джона Смита индейской принцессой Покахонтас, но главным чудом стала подкупающая публику амбивалентность нового мифа. Кэмероновский «смит» Джейк Салии поступал так, как было предначертано высшим нравственным законом, но совершал аморальный выбор: спасая чужих, он предавал своих. Правда, и ставки были высоки: переквалифицировавшийся в аватара калека превращался в супермена, оборачивался любимым вождем, ниспосланным небом Логосом... При этом мощь авторской фантазии нивелировала цену метаморфозы: принимая облик аватара, Салли буквально врастал в заемное тело, точнее — маску; обретая великую миссию и судьбу, он терял земное лицо. Закономерно, эта невосполнимая утрата аукнулась в «Пути воды»; однако, уточним: идея скрестить героический миф с семейной сагой была изначально порочной и безвкусной.

За минувшие годы Салли и пандорская «покахонтас» Ней’тири обзавелись крепким дружным потомством и, лишь только на небосклоне вновь явились военные корабли землян, решили укрыться от неприятностей. Скажем, на одном из океанских островков среди местных на’ви, обладающих непростыми нравом и навыками подводного плавания. Битый час 190-минутного кэмерон-шоу релоканты учатся дружить, играть и выживать в океанских глубинах, кишащих водоплавающими ихтиозаврами и разумными кашалотами, но затянувшейся сказке приходит конец, лишь только на горизонте нарисовывается армада землян. На розыски бывшего руководителя пандорианского восстания отправляется банда головорезов во главе с аватаром злодея из первой части. Следует эпическая битва на гектаре океанских угодий, завершающаяся анонсом продолжения потасовок в следующих частях.

Едва ли оригинальный формат картины HFR доберется до наших экранов, а значит зрители не оценят красоту симулированной Пандоры на скорости 48 кадров в секунду — завораживающую пластику на’ви и океанских обитателей, разнообразнейшую палитру эффектов водной стихии. Не оценят и героев вследствии аберрации восприятия: ранее протагонистом служил беглец, открывающий зачарованный мир, а ныне — семейка восьми гуманоидов.

В довершении бед сюжетное полотно расползается на нитки едва намеченных референсов. У некоторых действующих лиц обнаруживаются персональные «аватары»: единственный рожденный на Пандоре человеческий детеныш подражает Маугли, другой пытается подружиться с неистовым кашалотом а-ля Моби Дика, прочие болтаются без дела, в целом же наследники Салли смахивают на зверушек «Планеты обезьян» связавшихся с рейнджерами «Звездного десанта».

Так вырисовывается печальная перспектива и злободневный подтекст: ради выживания аборигенам предстоит оккупировать агрессивную Землю или попросту абсорбировать Homo sapiens, но прежде принять заявленный «Путь воды». Кэмерон подразумевает не столько «философию» нью-эйджизма, сколько конкретную историософию, для которой суша и леса, горы и реки, города и культуры являются лишь ограниченной океаном ресурсной базой. Для «народа островов» естественно расстаться с Home, sweet home, предаться воле океанских или космических потоков… Отречься от почвы и судьбы, обернуться профессиональным изгоем, оккупирующим чужие миры и метисицирующим расы. Видимо, к более содержательным занятиям англосаксов уже не приохотишь. Доказано Кэмероном.

«Аватар: Путь воды». США, 2022

Режиссер Джеймс Кэмерон

В ролях: Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер, Стивен Лэнг,

Кейт Уинслет, Джэми Флеттерс, Бритен Далтон, Тринити Блисс, Джек Чемпион, Клифф Кертис

12+

В неофициальном прокате