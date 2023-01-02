Праздничный кинорепертуар: что посмотреть в январе

Алексей КОЛЕНСКИЙ

Главный киносюрприз — премьера уже закатившегося в несетевые залы «Аватара: Путь воды» Джеймса Кэмерона — официально перенесена на 15 января, дабы дать разгуляться новогодним российским хитам.

Еще в декабре стартовал «Непослушник 2» Владимира Котта — лучшим слоганом для загримированного под пасторальную комедию трэш-хоррора служит лозунг «Жги, Господь, здесь не осталось ничего святого!» На сей раз воцерковленный Непослушник (Виктор Хориняк) инсценирует мирское прошлое своего благодетеля игумена Анатолия (Юрий Кузнецов). Ради исцеления стариковской деменции блогер имитирует встречу наставника с первой любовью, драку с пацанами и романтический велопробег, затем десантирует старца в горы для свидания с будущей матушкой-игуменией (в годы оны — альпинисткой, комсомолкой и просто красавицей), которую изображает эскортница, а в довершении измывательств хайпожор запускает настоятеля в «космос»...Тем не менее, глумец-молодец остал главным бенифициаром предновогоднего чоса — едва ли его догонят «Чук и Гек. Большое приключение» Александра Котта, умудрившегося «упаковать» гайдаровских сорванцов в вертеп наподобие рождественской сказки с любимыми игрушками, оживающими среди заснеженной тайги.Утром первого января конкурентам дал прикурить «Чебурашка» Дмитрия Дьяченко. Придется ли по душе детворе оцифрованный ушастик? Во всяком случае, «неизвестный науке зверь» вынудит пап и мам показать ребятишкам оригинальный мультфильм.Главным анимационным хитом, возможно станет кинодебют сериальной парочки «Маша и Медведь в кино: 12 месяцев». Режиссеры Василий Бедошвили и Артем Наумов подружили с сериальными героями одноименную сказку Маршака, скинув дюжине молодцов десяток лет — вышло довольно мило. Помолодевших месяцев едва ли догонят «Щелкунчик и волшебная флейта» Виктора Глухушина, армянская сказка «Храбрая принцесса» Давида и Люли Саакянц и повторная премьера ирландского шедевра 2014-го года «Песнь моря» Томма Мура... Единственным конкурентом выступит «Иван Царевич и Серый Волк 5» Константина Феоктистова.Подустав от реальных катастроф, молодежь вряд ли оценит высокобюджетную фильм-катастрофу «Мира» Дмитрия Киселева — историю спасения подростка от разразившегося метеоритного дождя. Кружащий на космической орбите горе-отец (релокант Андрей Белый) превращается в «большого брата», контролирующего каждый шаг своей крошки через мобильные устройства, игровые гаджеты и городские видеокамеры... Создатели пытаются выдать свой «Интерстеллар» для бедных» за семейную сагу о неподвластных хаосу высоких чувствах, на деле — разносят половину Владивостока ради второсортного референса; город — жалко, девчонку — не очень.Стартующие первого января «Ёлки 9» на сей раз обошлись без фирменного дуэта Урганта и Светлакова. Режиссерский тандем Александра Лупашко и Сергея Наумова традиционно выдали микс из незатейливых новогодних сюжетов. Любопытно, составит ли им конкуренцию ромком «Ёлки-иголки» Александра Баршака, а вот сетевые премьеры наверняка «отожмут» домоседов от больших экранов. Во всяком случае, без онлайн-зрителей Кинопоиска и Premierа не заскучает семейная комедия Андрея Никифорова «Оливье» с надумавшим жениться на юной мулатке чудаке в исполнении Сергея Шакурова. KION развлечет подписчиков музыкальным телеспектаклем «Происшествие в стране Мульти-Пульти» со всеобщим перевоплощением в персонажей мультиков и хитов (Крокодил Гена — Евгений Цыганов, Чебурашка — Тимофей Трибунцев, Шапокляк — Ксения Раппопорт, Бывалый — Сергей Бурунов, Трус — Александр Петров, Балбес — Данила Козловский).В «аватаровой» тени не поблекнет премьера комедийного шпионского боевика Гая Ричи «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» с Джейсоном Стэйтемом, Джошем Хартнеттом, Хью Грантом и модельной экспаткой Евгенией Кузьминой: тайным агентам британского персемешника предстоит покорить голливудское закулисье с пятого января. Синхронно выстрелят «Клипмейкеры» Григория Константинопольского, оттоптавшегося на экзотической поляне ностальгической молодежной ретро-комедии о раскардаше и беспределе «святых девяностых». Старый Новый год украсят проказы мультяшного приведения «Каспер. Легенда возвращается» Райана Беллгардта и полномеражный дебют белого медвежонка «Умка в кино» Александра Воробьева.От премьерной суеты пострадает лишь отечественное киноискусство. Единственная акторская премьера — «Лили и море» — полнометражный, российско-французско-бальгийско-исландский дебют Дианы Друкаровой, сыгравшей морскую волчицу, покоряющую северные моря на рыбачьем сейнере. Лучшая — по недоразумению обойденная значимыми наградами Основного конкурса — картина Московского кинофестиваля перенесена на 19-е января: не пропустите вдохновленную Каурисмяки и Джармушем трагикомедию Дмитрия Давыдова «Молодость»! Дабы не остаться без атмосферного праздника, «Культура» рекомендует прикоснуться к бессмертной голливудской классике; лучшим украшением рождественских дней может стать «Эта удивительная жизнь» Фрэнка Капры и «Квартира» Билли Уайлдера, вдохновившая рязановскую «Иронию судьбы» и «Служебный роман».