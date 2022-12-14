Итоги 2022 года в киноотрасли: зависимость от американского кино привела к падению на 60%

Алексей КОЛЕНСКИЙ

На площадке Красного Октября прошла III ежегодная отраслевая конференция «Киноиндустрия в новой реальности». Открывая встречу, министр культуры РФ Ольга Любимова отметила сложности, с которыми столкнулся отечественный кинематограф и поделилась отрадной новостью: «По линии министерства культуры и Фонда кино в этом году мы впервые распределили десять миллиардов рублей — это очень большая сумма и большой вызов!» Констатировала логику распределения проектов: «Все блокбастеры, все большие детские проекты, зрелищные, анимационные финансирует Фонд кино; все, что касается авторского кинематографа — Министерство культуры, мы ждем всех на нашей площадке...» Министр также порадовала возрастающим количеством деловых контактов с дружественными рынками и открывающимися перспективами копродукции.



Директор Фонда кино Федор Соснов подчеркнул: «Объем заявок, который поступил в фонд в течение этого года, ровно в два раза выше объема, поступившего в 2021-м и количество поддержанных фондом проектов в текущем году будет примерно в пять раз выше… что, безусловно, не может не радовать». Соснов уточнил: речь идет о поддержке 35-ти новых картин, а всего — с учетом дофинансирования — Фонд готовит шестьдесят премьер. Еще 150 проектов было поддержано по линии министерства. Министр выразила уверенность, что производство трехсот фильмов решило бы проблему отечественного показа: «Если сложить 150 и ваши шестьдесят, то у нас все равно есть дыра в девяносто проектов и давайте ее вместе закрывать!», — предложила Ольга Борисовна.



Руководитель Фонда отметил, что до ухода американцев с нашего рынка желательная доля отечественных премьер была тридцать процентов: «Теперь задача обратная — заполнить 70% национального контента. Так или иначе, 30% будут закрываться контентом из дружественных государств и стран...». По данным Минкульта, к октябрю доля российских фильмов в прокате составила около 55-ти процентов и, наверняка, она несколько возрастет за счет предновогодних сборов.



Однако общие сборы, просевшие на семьдесят процентов сравнительно с 2020-м (в течении которого кинотеатры закрывались на четыре пандемийных месяца), внушают пессимизм. Сенаторы предложили дать кинотеатрам отсрочку по уплате кредитов, арендной платы и коммунальных платежей, но этого явно недостаточно. Прокатчики неоднократно обращались в правительство с просьбой поддержать пустеющие кинотеатры рублем — лишь в течении бедного на премьеры 2023-го, но ничего не добились. Страна уже лишилась десяти процентов — более семисот — залов и эта цифра может возрасти в несколько раз. Впрочем, многие выезжают за счет пиратских премьер, иные запускают сериальные марафоны и телешоу, однако, эти потуги лишь незначительно компенсируют утрату заокеанских блокбастеров, делавших основные сборы.



По словам Генерального директора МТС Медиа Игоря Мишина, в его секторе «сложностей по бизнесу не было»: он-лайн кинотеатры «становятся центрами отраслевой экспертизы», выявляют динамику спроса и предпочтений аудитории, аккумулируют силы лучших режиссеров и сценаристов, активно софинансируют кинопроекты, поддержанные Фондом и министерством — в течении нескольких лет каждый крупный сетевик станет «конгламератом он-лайн-кинотеатра и собственной студии», влияющим на объемы и качество кинопроизводства. Количество подписок восстановилось к осени и начало прирастать — в том числе за счет видиотек: хорошие сериалы и фильмы просматриваются и пересматриваются пользователями более года. Первая препона для развития — законодательные ограничения на «дерзкий контент», вторая — возрастающее отторжение зрителями «любого контента, увеличивающего тревожность», а именно — бытовых драм и авторских фильмов. Данное обстоятельство чревато тем, что «через год рынок будет завален одинаковым контентом по смыслам и по эмоциям».



Продюсер Сергей Сельянов отметил, что не снижает темпы производства, объемы которого «лимитируются исключительно идеями... восемьдесят процентов моего времени занимает развитие сценариев, точнее — проектов. Вызов для нас — один, это идеи, мозги! Так и во всем мире, не мы одни такие дебилы!» Правда, «число зрителей, посещающих отечественные фильмы, увеличилось, раньше у нас был большой пласт людей, игнорирующих наш репертуар; этому ресурсу нельзя дать пропасть».



Руководитель Института развития интернета Алексей Гореславский отметил, что размер субсидий его ведомства сохранился на уровне пятнадцати миллиардов рублей, половина из которых адресована киноиндустрии, однако, полнометражное кино ИРИ не поддерживает, а направляет ресурсы на контент платформ — анимационные и детские сериалы, неигровые проекты.



Прокатчики и дистрибьюторы были настроены отнюдь не оптимистично. После новогодних праздников закончится все прекрасное — количество отечественных премьер упадет процентов на пятнадцать, так как заложенные в отрасль деньги превратятся в картины лишь через два с половиной года. В 2022-м кассу сделало лишь «Сердце Пармы» и без прямого субсидирования кинопроката отрасль может лишиться половины площадок. Кинотеатры накопили огромную задолженность — лишь для ее погашения на январь и февраль требуется около семи миллиардов, многие площадки не закрываются лишь из-за нехватки средств (стоимость ликвидации зала — миллион рублей).



Руководитель крупнейшей кинокомпании «Централ Партнершип» Вадим Верещагин отринул идею «принудительного лицензирования», сиречь — отжима прав на контент американских кинокомпаний, поскольку «опирачивание» касается авторских прав на массу вещей, включая софт, музыку и т.д. «Кроме того, российский контент перестанут защищать во всем мире», — отметил спикер.



Сборы российского кино тем не менее достигли около десяти миллиардов (их посмотрели около сорока миллионов зрителей), а потенциальная емкость существующих площадок — более пятидесяти пяти, но сейчас эта цифра выглядит недостижимой. Пока же — добавим мы — 223 премьеры этого года обошлись в 16,5 миллиардов рублей, а заработали семь. Половину кассы оставляют кинотеатры, следовательно, индустрия понесла рекордные убытки в тринадцать миллиардов... Черту подвел Руководитель подразделения по прокату и продвижению проектов ABK’PRO Роман Исаев: «Падение к относительно благополучному 2019-му составило 61% бокс-офиса и 66% — по зрителям, то есть, отрасль упала в три раза. Это абсолют!»



«Ни один бизнес после такого не выживет, — отметили из зала, — и до 2025-го отечественного контента, закрывающего календарную сетку, не предвидится. Помощь государства просто необходима, иначе у нас закроется семьдесят процентов кинотеатров, чтобы выжило тридцать…»



Главной неожиданностью стало признание Сергея Сельянова в кризисе идей, единодушно поддержанное представителями цеха.



За период финансирования Фондом кино коммерческих лент стало очевидно, что единственным аттракционом, доступным разумению кинодельцов, стало сооружение карго-реальности: потемкинская деревенька «Холопа», развлекательный монастырек «Непослушника», псевдосказочный мирок «Последнего богатыря» продемонстировали не только отменные сборы, но и потолок продюсерского мышления и зрительских ожиданий. Все эти выморочные «баньки с тараканами» громоздятся ради презентации главного продукта «продюсерской индустрии» — глумливого хайпожора; публике навязчиво предлагают ассоциироваться с антигероем, ставшим жертвой манипуляций.



Знаменательно, что творческие итоги года традиционно подменяются констатацией состояния фабрики аттракционов. Остаются вопросы: сколько фильмов за последние годы мы хотели пересмотреть, что нового узнали о мире и о себе, когда в последний раз увидели нечто, хоть как-то отражающее реальность, и что в сухом остатке? Зрители остро чувствуют неуважение и — в одном пакете со сборами — платят презрением «лидерам отрасли», отчего-то решившим, что кинематограф придуман ради их наживы. Зафиксируем и подытожим: кризис кинопроцесса просматривается отнюдь не в плоскости рыночных отношений, а в сфере коммуникаций, смыслов и образов.







Фотографии: www.culture.gov.ru; телеграм-канал Ольги Любимовой (на анонсе).