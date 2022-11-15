«Шрамы Парижа» Седрика Жименеса: путешествие на край ночи

Алексей КОЛЕНСКИЙ

В российском прокате — реконструкция расследования беспрецедентного теракта

Эту ленту можно назвать полицейским детективом, политическим триллером, производственной драмой и исторической реконструкций. Режиссер признался, что не был уверен в своем желании браться за съемки картины о серии парижских терактов, сопровождавшихся чудовищными зверствами и оказавшихся полной неожиданностью для спецслужб: «Меня поразило то, — скупо отмечал Жименес, — что у этой истории уникальный и непредсказуемый ракурс»... Собственно, лишь особенный ракурс дарит шанс на осмысление непроясненных вопросов: кто стоял за убийцами, какие цели преследовались, чего сумели добиться? Расследование инцидента продолжалось более пяти лет и — далеко неслучайно — по сей день не названы ни заказчики, ни бенифициары, ни точное число жертв.

Пятничным вечером 13 ноября 2015 года дюжина злоумышленников синхронно атаковали переполненные кафе парижских окраин. Другим объектом стал концертный зал Батаклан, где было убито около девяноста и ранено более ста человек. Операция по освобождению заложников заняла два с половиной часа, за это время трое негодяев зверски замучили десятки жертв, а затем сработали пояса смертников. Пара выживших игиловцев (организация коих запрещена в России) растворились в переулках.

Новая серия взрывов могла прогреметь каждую минуту, масштабируя панику и паралич власти. Лента Жименеса рассказывает о преодолении системного кризиса через взаимодействие чиновников, аналитиков, оперативников, стукачей, обывателей... Оригинальное название ленты столь же фальшиво, как и российские «шрамы», на деле в картине есть лишь пять подзаголовков для каждого черного дня: Novembre 13, 14, 15, 16, 17... И день ото дня не легче: аналитики мониторят километры мессенджеров и прослушек, топтуны обивают пороги гетто, спецназовцы штурмуют притоны, следователи колют подозреваемых, бюрократы затевают ведомственные свары, пытаясь вытянуть путеводные нити из вороха версий, доносов, сводок, но всякий раз нитки рвутся.

Операторская камера мечется меж десятками персонажей разворошенного муравейника, пытаясь отследить героя, способного узреть истину, но, увы, лучшие из лучших — комиссар контртеррористической службы, инициативный аналитик, неравнодушная гражданка терпят фиаско и теряют лица. Героев здесь нет, есть спазмы коллективного тела — тотальный стресс просеивает, а вернее, перемалывает в пыль типажи и жанровые штампы, загоняя системную машинерию в тиски саморефлексии и авторевизии, но математически выверенным образом режиссер нащупывает точку опоры. Объявляется минута молчания. Франция отдает дань скорби. Останавливаются прохожие, автомобили, медиатрансляции — абстрактный народ превращается в людей, способных услышать друг друга. Вскоре раздается телефонный звонок доброжелательницы, сообщающей, где скрываются разыскиваемые убийцы.

Самое любопытное, разумеется, остается за кадром вследствии засекреченности итогов расследования, но тем любопытнее делаются акценты и проговорки. Знаменательно, что ключевой осведомительницей оказывается юная мусульманка и все адепты парижских имамов и сект охотно стучат друг на друга. Тут обнажается главная уязвимость уммы: отсутствие национального и подлинного религиозного единства, подменяемого истерией джихада, а, заодно, скеспсис авторов относительно игиловской версии.

Подвешивается вопрос о руководстве ячейками террористов, половина которых оказывается бельгийскими гражданами — очевидно, именно в Брюсселе располагался центр вербовки и партизанский штаб. Общее же политическое руководство и координация, вероятно, осуществлялись из Лондона, располагающего контрольным пакетом управления интернациональными террористическими группировками, заинтересованного в хаотизации Европы. В данном свете безымянная и формально политкорректная лента Жименеса обозначает точку отсчета необъявленной войны — температурный ноль терпимости французского кинематографа к англосаксонской агентуре и клоунам большой политики — исламским террористам.

«Шрамы Парижа». Франция, 2022

Режиссер Седрик Жименес

В ролях: Жан Дюжарден, Лина Кудри, Анаис Демустье, Сандрин Киберлэн, Жереми Ренье, Седрик Кан, Софьян Хаммес, Сами Утельбали, Стефан Бак, Рафаэль Кенар

18+

В прокате с 27 октября