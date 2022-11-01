«Золотая свеча» привлечет отечественных документалистов

Алексей КОЛЕНСКИЙ

С 1 ноября принимает работы на конкурс новая национальная премия в области неигрового кино.

О премии рассказали на прошлой неделе в Доме русского зарубежья имени Солженицына, где прошла пресс-конференция, посвященная учреждению «Золотой свечи».

Награду представили двенадцать крупнейших документалистов из более чем ста двадцати соучредителей; в их числе — Сергей Мирошниченко, Наталья Гугуева, Андрей Осипов, недавний лауреат Московского кинофестиваля Сергей Дебижев, киновед и режиссер Андрей Шемякин, а также президент Гильдии кинодраматургов Союза кинематографистов Алексей Алешковский и директор Дома русского зарубежья Виктор Москвин.

Председатель премиального оргкомитета, худрук киностудии «Русский путь» Сергей Зайцев подчеркнул органичную взаимосвязь события с деятельностью киноклуба Дома русского зарубежья, в течение семнадцати лет присуждающего памятные призы, — за эти годы «Русский путь» объединил более двухсот неигровиков и сформировал круг лауреатов клубных «Бронзовых свечей».

«Русский путь» стал в последнее время очень популярен, — отметил спикер, — режиссеры предпочитают показывать фильмы на нашей площадке, и предложений, от которых мы не могли отказаться, в этом году было столько, что с января по май у нас было продемонстрировано больше кинолент, чем обычно за год. Все эти картины — новые работы, и больше чем для половины из них мы организовали премьерные показы, тогда и подумали: не превратилась ли наша «Бронзовая свеча» в общероссийскую премию? Активная поддержка кинематографического сообщества утвердила нас в этой мысли…

Приз будет вручаться за создание наиболее значительных и ярких документальных фильмов, посвященных важным страницам истории и актуальным вопросам современной жизни; в целях сохранения профессиональных и духовных основ отечественного неигрового кинематографа, имеющего важное просветительское и социальное значение, его развития и популяризации, а также содействия сохранению исторического и культурного наследия России... Думаю, со временем, при поддержке государства премия приобретет статус национальной».

Собравшиеся единодушно поддержали инициативу: кинематографисты оценили важность создания площадки, где бы анализировались процессы, происходящие в неигровом кино, вырабатывались направления развития, шел профессиональный обмен мнениями, осуществлялась прямая связь со зрителем. Особо отметили необходимость поощрения созидательных картин, способствующих сохранению культурного наследия, нравственности, сделанных с любовью к своей стране и народу, возвращающих уважение к ремеслу кинематографиста.

«За время существования Дом русского зарубежья стал не только научным, но и крупным культурным центром, — подытожил его директор Виктор Москвин. — Мы поддерживаем отечественных кинематографистов, безвозмездно показывая на нашей площадке документальные фильмы. Темы, которые раскрываются в картинах, очень важны для развития науки, культуры, образования... Выдающийся авиаконструктор Сикорский писал в 1969-м году, что, если человечество найдет в себе силы сохранить себя, русский народ станет духовным и нравственным лидером возродившейся гуманности. Россия сейчас тот остров, где сохраняется великая европейская культура, и, учреждая эту премию, мы вносим свой вклад в то, чтобы наш народ стал лидером духовности и нравственности!»

Генеральный продюсер мультиплатформенного оператора Триколор кино и ТВ Михаил Анисимов предложил открыть линейку премии в приложении Триколор и показывать фильмы для сорока миллионов зрителей, а также учредить собственную номинацию и свой приз.

Лауреатов «Золотой свечи» будет ежегодно определять художественный совет, состоящий из ведущих отечественных документалистов. Официальная награда — бронзовая скульптура, символ творческого горения художника — будет вручаться за лучший полнометражный и короткометражный неигровой фильм, а также за вклад в киноискусство. Киноклуб «Русский путь» традиционно отметит лучшие ленты призами зрительских симпатий. Фильмы соискателей по-прежнему планируются к открытым показам киноклуба в течение года.

Для участия в отборе на «Золотую свечу» приглашаются кинематографисты, создавшие неигровые работы в 2021–2022 годах. Заявки принимаются с первого ноября по 25 декабря; вручение наград состоится в конце грядущего года.

Документалист и киновед Андрей Шемякин: «Подлинное киноискусство возвращает времени время»

«Культура» обсудила перспективы новой премии с участником презентации, документалистом, киноведом Андреем Шемякиным.

— В чем культурное значение новой награды?

— «Золотая свеча» мне чрезвычайно близка тем, что ни с кем не соперничает, она про другое. Необходимость восстановления связи времен была единственным пунктом, на котором сошлись лютые антагонисты Солженицын и Синявский; за все годы фестиваль Дома русского зарубежья сделал немало для решения острой проблемы взаимоотношений эмиграционных русских волн и культурного воссоединения экспатов с исторической родиной.

— Итак, теперь у нас есть ниша презентации национального неигрового кино самого широкого спектра...

— Но что сегодня понимать под национальным? Мы говорим Российская Федерация, подразумеваем плавающую структуру с неопределенными границами, сформировавшуюся под лозунгом «берите столько суверенитета, сколько сможете унести», — вот и унесли, а сегодня мы пожинаем эти плоды...

Проблема национальности суть проблема идентичности. На словах у нас была сформирована небывалая общность советских людей, из которой все тут же стали разбегаться кто куда — кто в профессию, кто в чистую антропологию, кто в формализм… Эскапизм окончательно расцвел в девяностых и над каждым «домиком» был повешен ярлык, причем террор «своей» среды оказался очень силен — как пел Галич: «Опять над Москвою пожары, и грязная наледь в крови. И это уже не татары, похуже Мамая — свои!» Разобщенность сыграла с художниками злую шутку, притом выяснилось, что их руками легко расправляться с теми, кто думает по-другому, попросту иначе ставит вопросы, — у дьявола всегда две руки, и сегодня инакомыслящие, выступавшие под разными флагами, оказались в одинаковом положении, и это нормально. Сейчас иная ситуация, ситуация драки: «это мое — нет, это мое», «хорошо снято, плохо снято, привет, пока», «мы авангардны, а мы традиционны»… Тут важно выстоять, а значит, быть готовым к тому, что всегда найдутся желающие присвоить наше «национальное», как в конце восьмидесятых за милую душу была присвоена «демократия», а нам оставалось только удивляться: кто же это о ней так сладко говорит? Национальная премия — суть задача, а не самоцель, прежде нужно посмотреть, какое кино будет.

— В силу специфики, документальный экран как раз остается эмоционально честным, максимально заинтересованным в чистосердечной приязни.

— Тут даже спорить не о чем, но сегодня сказать о зрителе — значит вообще ничего не сказать, работают целые институции, питчинги, все сводится к посредничеству, водоразделу между зрителем и фильмом, а смысл документального кино, одно из его определений — желание познакомиться с героем помимо режиссера! И у меня так было с проводницей, героиней одной из первых программ 1999 года. Один зритель отыскал эту девушку и женился на ней, о чем я узнал гораздо позже… Еду как-то на Урал, вдруг в поезде кто-то кидается, обнимает, та самая Наташа! И вот какая штука — когда в монтажке смотрел снятый с ней материал, то ахал: не я ее интервьюирую, а она меня оценивает, хоть я лет на пятнадцать старше точно! То есть видно, как эту милую девочку жизнь уже потрепала, и тогда я понял — на интервью нельзя кайфовать! Есть сумма приемов, позволяющая человеку заговорить от себя, с живой мыслью, важно их нащупать, это и будет документальным высказыванием.

— Бесспорно, сей факт как раз и наполняет содержанием понятие «национальная кинопремия»: док — посредник, позволяющий людям узнать в ближних самих себя.

— В первую очередь, определиться с понятиями места и времени. Откуда берется безвременье? Из утопии, она не про то, где я, а о том, где меня точно нет, она уничтожает отпущенное нам время, а подлинное киноискусство возвращает времени время.

— Тут раскрывается горизонт актуальности документальных лент: в безвременье семидесятых правду времени нам возвращало игровое кино. Сегодня оно категорически отказывается этим заниматься, а значит, вся надежда на док!

— Каждый ищет истину по-своему. Тут важно не скатываться в политический театр, отрицая чужой опыт, исходя из категорий «друзья-враги», — надеюсь, именно этому поспособствует «Золотая свеча». Сейчас важна любая площадка, на которой возможен разговор о самых главных вещах, принципиально и то, что именно сегодня клубная премия переходит в широкий формат, объединяя сообщество наших ни в чем не согласных кинематографистов: если твой оппонент сделал прекрасную картину, тебе станет неловко опускать ее при всех коллегах... Посмотрим, что из этого получится.